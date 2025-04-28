Взыскание долгов по налогам: что нужно знать

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили налогоплательщикам об основных способах и мерах, применяемых в случае неисполнения своих налоговых обязательств в части уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Уведомление

Уведомление – это юридический документ от налоговых органов, направляемый налогоплательщику о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, уплаты налогов и социальных платежей. Уведомление считается врученным с момента получения через Кабинет налогоплательщика, через почтовую службу либо нарочно.

В случае образования налоговой задолженности на лицевом счете налоговым органом направляется в адрес налогоплательщика уведомление в течение 5 рабочих дней. При несвоевременной уплате налогов за каждый день просрочки возникает пеня.

Взыскание задолженности в отношении юридических лиц и ИП

Если задолженность остается непогашенной и превышает 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году), приостанавливаются расходные операции банковских счетов по налогоплательщикам:

с высоким уровнем риска – через 1 рабочий день;

со средним уровнем риска – через 10 рабочих дней.

Также применяется приостановление расходных операций по кассе и ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика.

В случае неуплаты или неполной уплаты задолженности налоговый орган взыскивает налоговую задолженность в принудительном порядке. Взыскание суммы производится на основании инкассового распоряжения.

Если на банковских счетах юридических лиц и ИП недостаточно средств, меры взыскания распространяются на средства дебиторов или за счет реализации имущества налогоплательщика.

Взыскание задолженности в отношении физлиц

Если физическое лицо, которое не является ИП или лицом, занимающимся частной практикой, не платит налог в течение 30 рабочих дней после получения уведомления о налоговой задолженности и долг превышает 1 МРП (3932 тенге), налоговый орган выносит налоговый приказ. Далее направляет этот приказ физическому лицу не позднее 5 рабочих дней через Кабинет налогоплательщика.

Если после получения приказа долг не будет погашен, налоговый орган в течение 5 рабочих дней направляет этот приказ на принудительное исполнение в органы юстиции либо в региональную палату частных судебных исполнителей.

Департамент госдоходов настоятельно рекомендует налогоплательщикам оперативно реагировать на полученные уведомления, чтобы избежать применения мер принудительного взыскания и блокировки счетов.



