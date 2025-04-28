#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
515.03
584.82
6.24
Финансы

Взыскание долгов по налогам: что нужно знать

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили налогоплательщикам об основных способах и мерах, применяемых в случае неисполнения своих налоговых обязательств в части уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Уведомление

Уведомление – это юридический документ от налоговых органов, направляемый налогоплательщику о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, уплаты налогов и социальных платежей. Уведомление считается врученным с момента получения через Кабинет налогоплательщика, через почтовую службу либо нарочно.

В случае образования налоговой задолженности на лицевом счете налоговым органом направляется в адрес налогоплательщика уведомление в течение 5 рабочих дней. При несвоевременной уплате налогов за каждый день просрочки возникает пеня.

Взыскание задолженности в отношении юридических лиц и ИП

Если задолженность остается непогашенной и превышает 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году), приостанавливаются расходные операции банковских счетов по налогоплательщикам:

  • с высоким уровнем риска – через 1 рабочий день;
  • со средним уровнем риска – через 10 рабочих дней.

Также применяется приостановление расходных операций по кассе и ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика.

В случае неуплаты или неполной уплаты задолженности налоговый орган взыскивает налоговую задолженность в принудительном порядке. Взыскание суммы производится на основании инкассового распоряжения.

Если на банковских счетах юридических лиц и ИП недостаточно средств, меры взыскания распространяются на средства дебиторов или за счет реализации имущества налогоплательщика.

Взыскание задолженности в отношении физлиц

Если физическое лицо, которое не является ИП или лицом, занимающимся частной практикой, не платит налог в течение 30 рабочих дней после получения уведомления о налоговой задолженности и долг превышает 1 МРП (3932 тенге), налоговый орган выносит налоговый приказ. Далее направляет этот приказ физическому лицу не позднее 5 рабочих дней через Кабинет налогоплательщика.

Если после получения приказа долг не будет погашен, налоговый орган в течение 5 рабочих дней направляет этот приказ на принудительное исполнение в органы юстиции либо в региональную палату частных судебных исполнителей.

Департамент госдоходов  настоятельно рекомендует налогоплательщикам оперативно реагировать на полученные уведомления, чтобы избежать применения мер принудительного взыскания и блокировки счетов.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 27 апреля
Финансы
14:49, 27 апреля 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 27 апреля
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 26 апреля
Финансы
14:32, 26 апреля 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 26 апреля
Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 апреля
Финансы
17:10, 25 апреля 2025
Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: