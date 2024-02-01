Какие изменения ждут казахстанцев с февраля 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, которые произошли в казахстанском законодательстве с февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Контроль за исполнением поручений президента

В Казахстане усилят контроль за исполнением поручений президента.

В частности, в Администрации президента (АП) ставятся на контроль:

поручения, связанные с выработкой и реализацией новых подходов в стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики, а также направленные на решение системных проблем в отраслях управления;

поручения, требующие внесения изменений и дополнений в законодательные акты или принятия нового кодекса или закона;

поручения, связанные с реализацией крупных значимых индустриально-промышленных, социальных и иных проектов;

поручения, содержащиеся в решениях Совета Безопасности, Ассамблеи народа Казахстана (сессии и совета);

личные поручения президента, в т.ч. опубликованные в его официальных аккаунтах и официальных аккаунтах АП в социальных сетях и СМИ;

поручения, данные непосредственно в адрес Ап и ее руководящих должностных лиц, а также требующие непосредственного информирования президента или руководителя АП;

иные значимые поручения в соответствии с решением президента или руководства АП.

Не ставятся на контроль АП поручения текущего (локального) характера, за исключением вопросов, вызвавших общественный резонанс.

Все иные поручения ставятся на контроль правительства или центрального государственного или местного исполнительного органа согласно закреплению контроля или содержанию резолюции президента или руководителя АП, государственного советника РК, секретаря Совета Безопасности.

При этом контроль за исполнением актов и поручений президента, переданных на контроль правительства и государственных органов (за исключением государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту), осуществляется правительством.

Контроль за ходом реализации и конечных результатов исполнения поручений президента может осуществляться АП путем проведения плановых или внеплановых проверок с посещением объекта проверки.

Плановые проверки проводятся согласно утвержденному графику проверок государственных органов и организаций.

Внеплановые проверки проводятся в рамках тематических выездов на место государственных инспекторов, а также сотрудников структурных подразделений Администрации президента.

Проверка проводится посредством:

истребования необходимой информации (документы на бумажных и электронных носителях, в том числе размещенные на объектах информатизации), а также вызова должностных лиц объекта проверки с целью получения информации;

обеспечения доступа к автоматизированным базам данных (информационным системам);

ревизии и иных форм документальной проверки;

других, не противоречащих законодательству способов.

Государственные инспекторы, а также сотрудники структурных подразделений Администрации президента вправе привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и организаций к участию в проверке.

Порядок проведения проверки Администрацией президента устанавливается регламентом Администрации президента. В рамках проверок Администрацией президента рассматриваются вопросы хода исполнения и достигнутого конечного результата по поручениям, переданным на контроль правительства или государственного органа.

Порядок проведения Аппаратом правительства проверок хода реализации и конечных результатов исполнения поручений президента определяется Регламентом правительства.

Особенности осуществления контроля за исполнением поручений по обращениям физических и юридических лиц, поступившим на имя президента и его Администрации, определяются Администрацией президента.

Личные поручения президента подлежат исполнению всеми государственными органами, организациями и должностными лицами не более чем в двухнедельный срок со дня подписания поручения, если иной срок не установлен в самом тексте поручения.

Администрацией президента при необходимости может быть принято решение об установлении промежуточного срока контроля с официальным информированием на периодической основе (ежемесячно, ежеквартально или на полугодовой, годовой основе).

Контроль за полным, своевременным и качественным исполнением актов и поручений президента осуществляется путем:

проведения периодичного мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, которые в будущем могут привести к негативным последствиям, в том числе через проектное управление, онлайн-сервисы, видеосервисы и так далее;

истребования необходимой официальной информации посредством системы электронного документооборота, в том числе с использованием служебной электронной почты, государственных объектов информатизации;

заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;

ревизии и иных форм документальной проверки;

проверки с выездом на место;

других, не противоречащих законодательству, способов.

Новый статус госкорпорации "Правительство для граждан"

Теперь госкорпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов переданы партнерским организациям путем заключения партнерских соглашений и вводится возможность оказания государственной корпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату.

Партнерской организацией может быть субъект предпринимательства:

зарегистрированный в РК;

соответствующий требованиям, определенным уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, в том числе требованиям к обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных;

заключивший партнерское соглашение.

Также внесены изменения касательно процедур оказания государственных услуг. В частности, прием заявлений на оказание государственных услуг и выдача их результатов услугополучателю осуществляются:

через услугодателей;

через государственную корпорацию;

через партнерские организации;

посредством веб-портала "электронного правительства";

посредством стационарного абонентского устройства;

посредством абонентского устройства сотовой связи;

посредством объектов информатизации, определенных центральными государственными органами.

При этом для оказания государственной услуги в электронной форме в том числе может проводиться биометрическая аутентификация личности услугополучателя.

"Нацфонд – детям"

"Нацфонд – детям": утверждены правила учета целевых требований и целевых накоплений.

В правилах говорится, что целевые требования – обязательства правительства перед гражданами РК, не достигшими 18 лет, формируемые ежегодно за счет 50% от усредненного за 18 лет, инвестиционного дохода Национального фонда РК, и усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму.

По достижении 18 лет целевые требования обретают статус целевых накоплений, выраженных в виде денежного эквивалента в системе ЕНПФ.

Ежегодно расчет общей суммы целевых требований осуществляет Нацбанк РК.

До года достижения участниками целевых требований 18 лет целевые требования инвестируются в финансовые инструменты в рамках инвестиционной деятельности по управлению Нацфондом.

После зачисления денег на счет целевых активов ЕНПФ, открытый в НБ РК в долларах США, целевые накопления не инвестируются в финансовые инструменты и при наступлении условий, согласно правилам, становятся доступными для изъятия получателями целевых накоплений или наследниками.

ЕНПФ получает по участникам из государственной базы данных "Физические лица" (ГБД ФЛ) следующие сведения:

о получении гражданства РК при рождении;

о принятии гражданства РК после рождения с указанием даты приобретения гражданства;

об утрате или выходе из гражданства РК с указанием даты утраты или выхода;

о смерти с указанием даты смерти либо даты вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим.

ЕНПФ самостоятельно формирует электронный список участников целевых требований в ИС ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБД ФЛ.

Порядок выплат

При прекращении гражданства РК до или после достижения 18 лет участник или получатель утрачивает право на получение выплаты, при этом целевые требования прекратившего гражданство РК, подлежат распределению между другими участниками.

При смерти либо объявлении умершим участника или получателя целевые накопления выплачиваются наследнику (наследникам).

Выплаты накоплений уполномоченному оператору для улучшения жилищных условий или оплаты образования, а также наследникам осуществляются в долларах США.

Накоплениями можно воспользоваться неограниченное количество раз в пределах имеющихся суммы согласно целевому назначению.

Для получения выплат целевых накоплений для улучшения жилищных условий или оплаты образования получатель обращается к уполномоченному оператору, у которого открывает банковский счет в долларах США на имя получателя целевых накоплений, и подает электронное заявление на выплату посредством интернет-ресурса либо в мобильном приложении уполномоченного оператора с приложением документов, перечень которых определен уполномоченным оператором с учетом требований законодательства РК.

Общество

Государство будет собирать обратную связь от населения на свои проекты и инициативы: разработана Методика.

Сбор обратной связи населения будут проводить при помощи:

мониторинга интернет-портала открытых нормативных правовых актов на предмет поступивших к проектам НПА комментариев, замечаний и (или) предложений;

мониторинга интернет-портала открытых бюджетов на предмет поступивших к проектам бюджетных программ и отчетам о реализации бюджетных программ комментариев, замечаний и (или) предложений;

анализа поступивших обращений физических и юридических лиц, а также комментариев пользователей на официальных аккаунтах государственного органа в социальных сетях на предмет общественной реакции на проекты и инициативы государства;

размещения в открытом доступе информации о промежуточных и итоговых результатах реализуемых проектов и инициатив государства;

проведения на интернет-портале открытого диалога интернет-конференций и опросов.

Оцениваемые государственные органы по запросу уполномоченного органа представляют следующую информацию:

сводку поступивших замечаний и предложений с указанием их общего количества, а также количества принятых (со ссылкой на конкретный пункт вступившего в силу правового акта или утвержденную бюджетную программу либо другие подтверждающие материалы) и непринятых;

сводку поступивших комментариев с указанием их общего количества, а также количества отвеченных и неотвеченных;

ссылки на интернет-конференции и опросы, размещенные на интернет-портале открытого диалога;

материалы, подтверждающие проведение прямых эфиров (на интернет-ресурсах, в социальных сетях), брифингов, размещение публикаций в СМИ (при наличии).

По результатам оценки государственным органам присваивается показатель обратной связи по шкале:

менее 50% – неэффективная деятельность государственного органа по получению обратной связи;

50-69,9% – низкий показатель обратной связи;

70%-89,9% – средний показатель обратной связи;

90-100% – высокий показатель обратной связи.

Реабилитированные граждане

Министерство труда обновило порядок выдачи удостоверений реабилитированным гражданам.

Госуслугу оказывают акиматы городов Астаны, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения.

Для получения удостоверения реабилитированного гражданина нужно обратиться в Госкорпорацию "правительство для граждан". Услуга бесплатная, оказывается в срок 5 рабочих дней.

Документы, необходимые для оказания государственной услуги:

удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

справка о реабилитации либо копия вступившего в законную силу судебного акта;

при обращении через представителя – нотариально заверенный документ, подтверждающий его полномочия.

Документы, кроме копии вступившего в законную силу судебного акта, представляются в подлинниках для сверки, после чего документы возвращаются.

Труд, охрана труда

Работодателей обязали отправлять электронные уведомления о несчастном случае на производстве.

Каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью и вызвавший у работника (работников) потерю трудоспособности в соответствии с медицинским заключением (рекомендацией), подлежит расследованию.

По окончании расследования каждого несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в соответствии с материалами расследования работодатель обязан не позднее трех рабочих дней оформить акт о несчастном случае и направить его в электронном формате в уполномоченный государственный орган по труду.

Акт о несчастном случае направляется через информационный портал "Электронная биржа труда", для этого работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.

В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае в виде сканированной копии и отправляет в информационную систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.

Игорный бизнес

Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах юридического лица, деятельностью которого является организация и проведение азартных игр или пари.

В свою очередь букмекерские конторы и тотализаторы обязаны интегрировать свои аппаратно-программные комплексы с информационными системами налогового органа для автоматизированной передачи сведений.

Порядок, перечень и форма сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа, определяются уполномоченным органом.

Также обновлены формы Сведений о наличии игорного оборудования на праве собственности.

Импорт-экспорт

С 3 февраля вводится полугодовой запрет на вывоз из Казахстана, в том числе в государства-члены ЕАЭС непереработанной рыбы: прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака).

В Казахстане со 2 февраля 2024 года вводятся ограничения на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.

Ограничение вводится на 6 месяцев на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов бычков и 120 000 голов баранчиков (овец и коз).

Также вводятся в действие новые правила распределения количественных ограничений (квот)

Госорган в области развития агрокомплекса не позднее 3 рабочих дней со дня ведения в действие правил размещает на своем сайте объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

В объявлении указывается следующая информация:

количественный лимит для вывоза;

лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя.

После введения в действие правил на портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 60 000 голов, из них:

для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 30 000 голов.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 6 месяцев составляет 120 000 голов, из них:

для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 90 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев из РК составляет в совокупности не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 6 месяцев из РК составляет в совокупности не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Распределение количества квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

Недропользование

Госуслугу "Заключение дополнительного Соглашения об изменении контракта на недропользование" можно получить по утвержденным правилам.

Государственная услуга оказывается Министерством промышленности и строительства.

Услугополучатель подает посредством единой платформы недропользователей "Minerals.gov.kz" (ЕпН "Minerals.gov.kz") либо предоставляет в канцелярию услугодателя заявление о внесении изменений в контракт на недропользование (на рассмотрение экспертной комиссии) и документы по утвержденному перечню.

При представлении услугополучателем полного пакета документов услугодатель в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления выносит документы на рассмотрение экспертной комиссии по вопросам недропользования.

Экспертная комиссия рассматривает заявление и направляет свои рекомендации услугодателю в течение 20 рабочих дней со дня внесения документов на рассмотрение.

На основании рекомендаций экспертной комиссии услугодатель в течение 5 рабочих дней со дня поступления рекомендаций экспертной комиссии выносит решение об отказе во внесении изменений и дополнений в контракт на недропользование или о начале переговоров по внесению изменений и дополнений в контракт на недропользование с учетом рекомендаций экспертной комиссии.

Переговоры по внесению изменений и дополнений в контракт на недропользование проводятся рабочей группой услугодателя. положение о рабочей группе и ее состав утверждаются услугодателем.

Утильсбор

Утверждены правила осуществления выплат оператором РОП за утилизацию отходов

Правила определяют порядок осуществления оператором расширенных обязательств производителей выплат субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, сортировку, обработку, транспортировку, подготовку к повторному использованию, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов.

Процесс организации сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов осуществляется через информационную систему оператора РОП.

Оператор в целях подтверждения деятельности получателей выплат без предварительного уведомления проводит мониторинг деятельности и производственных процессов с посещением объектов в любое время по своему усмотрению, но не более двух раз в год.

Правила не распространяются на:

регламентируемые отдельным порядком вышедшие из эксплуатации транспортные средства и самоходную сельскохозяйственную технику;

отходы продукции (товаров) для которых методикой расчета утилизационного платежа, установлен коэффициент "0" для расчета утилизационного платежа;

производителей (импортеров), применяющих собственную систему сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов;

специализированные предприятия, осуществляющие сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов на полигонах, в рамках централизованной системы сбора твердых бытовых отходов.

Окружающая среда, природопользование

Путевки рыбакам и охотникам будут выдавать по новым правилам.

Путевка выдается охотхозяйством гражданам по их обращению (устное или письменное), для посещения закрепленных охотничьих угодий с целью добывания объектов животного мира.

Оформить путевку можно в бумажной или электронной форме при наличии разрешения на пользование животным миром субъектом рыбного хозяйства гражданам по их обращению устно, а также в бумажной или электронной форме для посещения закрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью изъятия рыбных ресурсов и других водных животных.

В случае обращения гражданина за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет или на его электронную почту (при наличии).

Срок действия путевки для охоты устанавливает субъект охотничьего хозяйства.

Также утверждены новые типовые формы путевок.



Дополнения в правилах рыболовства.

Теперь лов в воспроизводственных целях для производства рыбопосадочного материала частными рыбопитомниками на рыбохозяйственных водоемах или участках, проводится на основании разрешения на пользование животным миром, выдаваемого местным исполнительным органом на основании правил выдачи разрешений на пользование животным миром.

Также обновлен перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача разрешений на пользование животным миром".



Услугу оказывают местные исполнительные органы, Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК. Услугу можно получить через веб-портал "электронного правительства" в течение 3 рабочих дней в электронной форме на платной основе.

Изменен порядок выдачи лицензии на импорт пестицидов.

Государственная услуга оказывается Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК в срок 5 рабочих дней. Стоимость – 10 МРП (3692 тенге).

Для получения лицензии физическое или юридическое лицо (услугополучатель) направляет услугодателю посредством портала документы по утвержденному перечню.

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о наличии лицензии на производство (формуляцию) пестицидов, реализацию пестицидов, применение пестицидов аэрозольным или фумигационным способами, о постановке на учет в налоговом органе, об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности (в случае оплаты через ПШЭп), услугодатель получает из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Воинская служба

752 офицера запаса подлежат призыву на воинскую службу в 2024 году.

На 24 месяца призовут:

в Вооруженные силы – 600 человек;

в Пограничную службу КНБ – 80 человек;

в Национальную гвардию МВД – 42 человека;

в МЧС – 30 человек.

Внесены изменения в правила временного назначения на вакантные воинские должности военнослужащих нижестоящего состава либо граждан.

В частности, военнослужащие нижестоящего состава временно назначаются на вакантные воинские должности офицерского состава при наличии не менее 3 лет непрерывного стажа воинской службы, высшего образования, при условии, что у них в подчинении не будет офицеров и только на должности младшего офицерского состава после прохождения базовых курсов офицеров, за исключением военнослужащих органов военной полиции, которые прошли специальное первоначальное обучение. программы базовых курсов офицеров разрабатываются Национальным университетом обороны РК, утверждаются первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК и проводятся при военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы высшего образования, подведомственных Министерству обороны РК.

Наличие непрерывного стажа воинской службы не менее 3 лет не требуется при назначении на должности медицинских специальностей и Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба при назначении на них спортсменов – призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Азии и международных соревнований по военным видам спорта.

На вакантные воинские должности офицерского состава назначаются граждане, имеющие высшее образование по специальности, соответствующей военно-учетной специальности, при условии, что у них в подчинении не будет военнослужащих, за исключением структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, главных управлений Вооруженных сил РК и центров Министерства обороны и Вооруженных сил РК, а также военнообязанные соответствующего состава.

Утилизация, производство, ремонт боеприпасов

В новой редакции изложены перечни основных требований по оказанию государственных услуг:

Выдача лицензии на осуществление деятельности по ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработке высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств. Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.

Госуслуги оказывает Министерство промышленности и строительства.

Прием заявлений и выдача результата осуществляется через веб-портал "электронного правительства".

За оказание государственной услуги взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

при выдаче лицензии – 22 МРП (81 224 тенге);

за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии;

за выдачу дубликата лицензии – 100% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также оплата может осуществляться через ПШЭп.

Энергетика, тарифное регулирование

В Казахстане внедряют стимулирующий метод тарифного регулирования на услуги по передаче электроэнергии, водоснабжения и снабжения тепловой энергией.

В правила формирования тарифов добавлен новый одноименный параграф 3-1.

В частности, тарифы утверждаются для субъекта на регуляторный период продолжительностью в пять и более лет. Тарифы рассчитываются для возмещения допустимого дохода за предоставление регулируемых услуг.

При этом ежегодно тарифы будут корректировать.

Также документ содержит требования к разработке инвестиционной программы и ее изменения с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования, механизм формирования тарифа, а также меры стимулирования производительности и эффективности.

Механизм стимулирования производительности и эффективности реализуется посредством ежегодной корректировки, которая предусматривает штрафные санкции в виде снижения утвержденной допустимой прибыли, включаемой в допустимый доход субъекта, в зависимости от достигнутых показателей эффективности по отношению к целевым значениям показателей эффективности.

Энергоаудит

Изменения в правилах проведения энергоаудита.

В частности, общий срок проведения обязательного энергоаудита составляет не менее двух месяцев, но не более двенадцати месяцев со дня заключения договора, срок проведения экспресс-энергоаудита не менее двух месяцев, но не более шести месяцев со дня заключения договора, срок проведения целевого энергоаудита определяется энергоаудиторской организацией и обратившимся лицом на основании договора, заключенного в соответствии с Гражданским кодексом РК.

При этом целевому энергоаудиту подлежат инженерные системы, здания, строения, сооружения, группы и типы оборудования, целевые индикаторы и показатели энергоэффективности, а также подразделения предприятия потребляющие энергетические ресурсы.

По результатам обязательного энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности оформляется в соответствии с настоящими правилами, выдается на фирменном бланке юридического лица (при его наличии), осуществлявшего энергоаудит, утверждается его руководителем, заверяется печатью (при его наличии) энергоаудиторской организации, а также подписями энергоаудиторов. (ранее в документе говорилось об аттестованных энергоаудиторах).

Архитектура, строительство

Внесены изменения в правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

В частности, внесено дополнение, в соответствии с которым полная готовность построенных объектов (комплексов) означает (помимо прочих параметров, которые были в правилах ранее), что выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта.

По проектам реконструкции (переоборудования, перепланировки), за исключением случаев, когда не затрагиваются несущие и ограждающие (наружные) конструкции, инженерные системы и оборудование, разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация, которая подлежит обязательной экспертизе.

В указанных случаях строительно-монтажные работы по реализации проекта осуществляются только после получения положительного заключения экспертизы.

Перед разработкой проектной (проектно-сметной) документации заказчик с привлечением аттестованных экспертов осуществляет техническое обследование физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующего помещения, здания или сооружения.

Обновлены перечень основных требований к оказанию государственной услуги "предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)" и форма архитектурно - планировочное задание на проектирование (АПЗ).

Транспорт, связь

Изменения в правилах радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

В частности, правила дополнены новым параграфом 8-1, регламентирующим использование систем визуального наблюдения.

Используемые при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания системы визуального наблюдения обладают надлежащим уровнем надежности, готовности и целостности. при определении уровня предоставляемого обслуживания с целью обеспечить недопущение снижения уровня безопасности предоставляемых услуг следует оценивать и учитывать вероятность отказов системы или существенного ухудшения ее характеристик, приводящих к полному или частичному нарушению обслуживания. Система визуального наблюдения состоит из ряда интегрированных элементов, включая оптические датчик(и), линии передачи данных, системы обработки данных и индикаторы отображения информации.

Система визуального наблюдения имеет эксплуатационную документацию, в соответствии с которой производится его эксплуатация в пределах установленного срока службы.

Также в правилах обновили ряд приложений:

Зоны ограничения при строительстве зданий и сооружений в местах расположения комплексов (объектов), изделий РТОП и электросвязи ГА;

Электроснабжение средств РТОП и связи, расположенных на аэродромах, вертодромах и удаленных позиций РТОп, ретрансляторов авиационной воздушной электросвязи и подвижных узлов связи (мобильных центров управления полетами);

Формулы для расчета показателей надежности и количества резервных каналов связи.

Государственные закупки

С 1 февраля изменен порядок осуществления госзакупок инжиниринговых услуг по техническому надзору.

Так, в случае, если предметом конкурса (лота) являются инжиниринговые услуги по техническому надзору или управлению проектами обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным юридическим лицам, осуществляющим инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

Сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, вносятся в электронный депозитарий ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями после подтверждения их достоверности.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, формируются и подаются посредством веб-портала. Госорган рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней.

Заявка потенциального поставщика, участвующего в государственных закупках инжиниринговых услуг по техническому надзору, в части заполнения сведений, влияющих на конкурсное ценовое предложение, формируется на веб-портале автоматически с учетом форматно-логического контроля.

При осуществлении государственных закупок инжиниринговых услуг по техническому надзору опыт работы потенциального поставщика, сведения и документы по которому находятся в электронном депозитарии со статусом "подтверждено", рассчитывается веб-порталом автоматически и обжалованию в порядке статьи 47 Закона, не подлежит.

Также обновлены:

Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом.

Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы.

Работы по содержанию придомовых территорий не будут разделять на лоты в рамках госзакупок.



Работы по содержанию придомовых территорий внесли в перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания) не требуется.

Поскольку данные работы являются комплексными, нецелесообразно дробить их на лоты в рамках госзакупок, сказано в пояснительной записке к документу.

Промышленно-инновационная деятельность

Государство расширило меры по стимулированию промышленности, направленные на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности.

Так, для повышения компетенции работников за рубежом субъекту промышленно-инновационной деятельности авансируются транспортные расходы работника к месту командирования и обратно к месту постоянной работы однократно в размере 50 % от стоимости авиабилета эконом-класса, но не более 1 тысячи долларов США на 1 человека, и расходы на проживание работника в течение срока профессиональной подготовки и/или переподготовки и/или повышения квалификации (не более 6 месяцев) в размере 50% от норм расходов, установленных постановлением правительства от 11 мая 2018 года, с учетом коэффициента 0,5 к стоимости одноместного гостиничного номера по классификации стандарт (в сутки на одного человека), но не более 8 тысяч долларов на 1 человека.

Если сумма аванса будет выше фактических расходов, разницу придется вернуть.

Обращение с изъятой продукцией, не подлежащей применению

Изъятую продукцию, не подлежащую применению в хозяйственной деятельности, будут уничтожать, перерабатывать либо вывозить из РК

Министерство торговли утвердило требования по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Казахстана изъятой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде.

После вынесения решения суда о лишении субъекта надзора права владения, пользования и (или) распоряжения продукцией территориальное подразделение ведомства, вынесшее постановление об изъятии продукции, в течение двух рабочих дней уведомляет другие территориальные подразделения о необходимости изъятия данной продукции на всей территории РК и последующего уничтожения либо утилизации или переработки, или обратного вывоза за пределы РК.

Способ уничтожения, утилизации, переработки или вывоза выбирает постоянно действующая комиссия, состоящая минимум из трех человек.

Способ переработки выбирается в зависимости от вида продукции, когда продукция теряет первоначальные потребительские свойства и может быть преобразована в сырье, энергию, продукцию с иными потребительскими свойствами с соблюдением обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Если же изъятая продукция не подлежит переработке, она уничтожается либо утилизируется технически доступным способом (термическим, химическим, механическим, биологическим) или вывозится обратно за пределы РК.

Место уничтожения либо утилизации или переработки изъятой продукции определяет акимат по согласованию с субъектом надзора и уполномоченными органами государственного санитарно-эпидемиологического контроля и охраны окружающей среды, а место переработки определяет субъект надзора.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований по сохранности изъятой продукции субъект надзора несет ответственность в соответствии с частью третьей статьи 462 КоАП.

Расходы, связанные с перевозкой, хранением, уничтожением либо утилизацией или переработкой, или обратным вывозом изъятой продукции за пределы РК, несет субъект надзора.

Переработка, либо уничтожение или утилизация, или обратный вывоз за пределы РК изъятой продукции осуществляется субъектом надзора не позднее 2 месяцев со дня вынесения постановления об изъятии продукции.

Туризм

Квалификационные требования к туроператорам расширили в Казахстане.

Теперь квалификационные требования включают:

Сформированный туристский продукт. Наличие не менее одного работника с туристским образованием, имеющего стаж работы не менее одного года Помещение для офиса на праве собственности или иных законных основаниях. Договор банковской гарантии, заключенный с банком. Данное требование является новым и необходимо только для туроператоров сферы выездного туризма.

Кроме того, обновлена Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям.

Данная форма представляется в местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, размещена на интернет-ресурсах: www.tsm.gov.kz и www.elisence.kz. Документ сдают единовременно юридические лица и индивидуальные предприниматели при подаче документов о начале деятельности в качестве туристских операторов.

Наркотические вещества, прекурсоры

Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, расширили в РК.

В список наркотических средств добавлены:

пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)

Брорфин

Метонитазен

В список психотропных веществ добавлены:

3-метоксифенциклидин и эутилон (их использование в медицинских целях запрещено).

Клоназолам, диклазепам, флубромазолам (используются в медицинских целях).

В перечень прекурсоров добавлен 4-метилпропиофенон.

Также обновлена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

Интеллектуальная собственность

Изобретения эпохи СССР перестали быть секретными.

Токаев подписал закон о ратификации протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов.

Соглашение было разработано для обеспечения режима секретности сведений о секретных изобретениях, установления правовой охраны и порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. За все время действия соглашения в государствах-участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения. Также не было зафиксировано ни одного случая по рассекречиванию секретных изобретений.

Совет министров иностранных дел СНГ 27 сентября 2018 года принял решение о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ и направил государствам-участникам СНГ для подписания соответствующий протокол. 8 декабря 2020 года протокол подписал премьер-министр РК. Он также подписан главами правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, России.

Антимонопольное законодательство, защита конкуренции

Мониторинг цен на товарных рынках для установления нарушений в области защиты конкуренции будут проводить по новым правилам.

Мониторинг включает 4 этапа:

отбор товарных рынков;

сбор и обработка информации о ценах на товары на соответствующих товарных рынках;

проведение анализа текущей ценовой ситуации на предмет наличия признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции;

подготовка аналитической справки.

Отбор товарных рынков для проведения мониторинга осуществляется на основании сведений в порядке убывающей приоритетности:

поручения Администрации президента, правительства (по согласованию);

материалы, поступившие от госорганов о росте цен за отчетный период (текущий год) и иные сведения;

мотивированные обращения физических и (или) юридических лиц, указывающие на рост цен;

сообщения СМИ о повышении цен на товары, поступившие в антимонопольный орган и иные сведения.

Мониторинг проводится в течение трех месяцев.

По результатам анализа текущей ценовой ситуации на товарном рынке подготавливается аналитическая справка с указанием динамики цен по республике или в разрезе каждого региона и информации о наличии либо отсутствии признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

При наличии признаков нарушения законодательства принимаются меры антимонопольного реагирования.