Какие изменения ждут казахстанцев с февраля 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Кредитование населения

График взаимодействия с должниками установили для микрофинансовых организаций

Предусматривается взаимодействие МФО с должником посредством телефонных переговоров, в том числе, с использованием приложений для совершения звонков в сети интернет по инициативе организации, не более одного раза в период с 9.00 до 21.00 в будний день.

При каждом взаимодействии должнику должны сообщить:

наименование организации;

место нахождения организации;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность лица, которое осуществляет взаимодействие;

структуру задолженности, остаток просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором;

об ответственности и иных обязательствах заемщика, предусмотренных договором, законом, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Также казахстанцы-должники получили право в течение 15 календарных дней с даты получения решения МФО или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора в установленный срок обратиться к микрофинансовому омбудсману с одновременным уведомлением организации.

Предусматривается возможность взаимодействия заемщика с МФО через объекты информатизации, предоставляющие МФО возможность осуществить идентификацию заемщика при помощи идентификационных средств.

Незаконные активы

Генпрокуратура обновила правила проведения проверки законности происхождения активов

Целью проверки является исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения актива.

В рапорте о назначении проверки указывается:

дата, фамилия, имя, отчество и должность лица, подающего рапорт;

краткое изложение имеющихся материалов на субъекта или его аффилированных лиц;

активы субъекта и (или) его аффилированного лица, в отношении законности приобретения которых планируется проведение проверки;

период проверки;

срок проведения проверки.

Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

В ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности, субъектов квазигосударственного сектора, должностных и физических лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством РК.

По результатам проверки теперь также принимаются следующие решения (помимо регламентированных прежней редакцией):

об инициировании подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством;

об инициировании иных мероприятий, не противоречащих требованиям законодательства РК.

Приватизация жилья

Внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

В частности, из правил исключен запрет приватизации жилья, которое было предоставлено в аренду без права выкупа. В соответствии с этим предоставленное ранее в аренду жилье данной категории может быть приватизировано.

Работники государственных учреждений, судьи Конституционного суда РК и судьи, за исключением случаев, предусмотренных законом, могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, в бюджетных организациях, государственных предприятиях или в должности судьи (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее10 лет (в совокупности), а также независимо от срока работы, если трудовые отношения прекращены по следующим основаниям:

ликвидация организации, сокращение численности или штата работников;

болезнь, препятствующая дальнейшей работе;

выход на пенсию;

истечение срока пребывания в должности судьи Конституционного суда РК.

При этом приватизирующие жилье могут производить оплату его стоимости в рассрочку.

Жилище с остаточной стоимостью менее 15 миллионов тенге выдается в рассрочку со сроком до 10 лет. Жилище с остаточной стоимостью более 15 миллионов тенге выдается в рассрочку со сроком до 15 лет.

Казахстанцы, приватизирующие жилище, вносят первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости жилища, установленной в договоре о приватизации жилища.

Образование

Обновлены правила отбора претендентов для получения стипендии "Болашак"

"Болашак" является персональной и присуждается республиканской комиссией в соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения стипендии в целях:

академического обучения граждан РК в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме;

прохождения стажировки категориями работников, определяемыми республиканской комиссией.

"Болашак" присуждается для следующих категорий:

претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных вузах, включенных в список;

претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;

претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе инженерно-техническими работниками;

претенденты на получение степени магистра по специальностям медицинского направления;

претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими;

претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории работников, определенной республиканской комиссией.

"Болашак" предоставляется за счет республиканского бюджета и включает в себя:

организацию и проведение приема документов претендентов, осуществление комплекса мероприятий по организации отбора претендентов на конкурсной основе;

заключение договоров обучения, залога и (или) гарантии;

организацию и мониторинг академического обучения и прохождения стажировок стипендиатами;

финансирование расходов, связанных с организацией обучения и прохождения стажировок;

мониторинг выполнения стипендиатами условий договора в части отработки на территории РК;

заключение договоров с международными партнерами, зарубежными учебными заведениями на организацию обучения стипендиатов;

оплату расходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению комплекса мероприятий по стипендии "Болашак", в том числе по информационному сопровождению мероприятий по стипендии "Болашак";

оплату услуг по проведению комплексного тестирования для претендентов;

оплату услуг членам независимой экспертной комиссии за проведение персонального собеседования претендентов;

оплату расходов по направлениям расходования стипендии "Болашак", определяемым Правительством РК.

Внесены поправки в Типовой договор об образовательном накопительном вкладе.

В частности, Договор заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в электронной форме), отвечающей требованиям, установленным законодательными актами, нормативными правовыми актами Национального Банка РК.

В случае признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или неспособности продолжать обучение вследствие состояния здоровья вкладчика, вклад за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений:

направляется вкладчиком/законным представителем на вклад, открытый (открываемый) в пользу любого третьего лица (переоформление);

выплачивается вкладчику/законному представителю по условиям расторжения Договора с сохранением премии государства.

При этом, зачисленная сумма выплат целевых накоплений переводится банком-участником на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора в течение семи рабочих дней со дня поступления подтверждающих документов.

Тарифы, цены

Тарифы на электроэнергию в Казахстане вырастут с 1 февраля 2025 года

Новые предельные тарифы на электрическую энергию по следующим группам компаний:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.

третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.

четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.

пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) – с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.

седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.

восьмой группы (Севказэнерго) – с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.

девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч и т.д.

Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – с 17,82 до 20,93 тенге за кВт и др.

Цены на автогаз также вырастут с 1 февраля 2025 года

Стоимость автомобильного газа составит:

Астана – 102 тенге за литр (сейчас 82 тенге)

Алматы – 102 тенге (сейчас 89 тенге)

Актюбинская, Атырауская область – 77 тенге (сейчас 59 тенге)

Акмолинская, Алматинская область – 102 тенге (сейчас 84 и 89 тенге соответственно)

Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская область и область Абай – 102 тенге (сейчас 84 тенге)

Жамбылская область – 90 тенге (сейчас 78 тенге)

Западно-Казахстанская область – 77 тенге (сейчас 70 тенге)

Кызылординская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге)

Мангистауская область – 65 тенге (сейчас 59 тенге)

Павлодарская область 102 тенге (сейчас 81 тенге)

Северно-Казахстанская область – 102 тенге (сейчас 89 тенге)

Шымкент и Туркестанская область – 90 тенге (сейчас 70 тенге).

С 1 февраля поднимется оптовая цена на сжиженный газ

Министерство энергетики утвердило предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК на период с 1 февраля 2025 по 30 июня 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без НДС.

Электрическая, тепловая энергия, ВИЭ

Мониторинг потребления тепловой энергии в жилых домах внедряют в Казахстане

Министерство промышленности утвердило Порядок и требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях.

Для эффективного использования энергетических ресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергоэффективности жилого и нежилого помещения председатель ОСИ или доверенное лицо ПТ либо управляющий, либо управляющая компания, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении осуществляют постоянный мониторинг потребления тепловой энергии.

Мониторинг потребления тепловой энергии проводится в жилых и нежилых помещениях, оснащённых приборами коммерческого учёта тепловой энергии, и основывается на ежемесячной регистрации потребления тепловой энергии и измерении средней температуры наружного воздуха за неделю.

Ежемесячная регистрация потребления тепловой энергии осуществляется по показаниям потребления тепловой энергии и температуры наружного воздуха не позднее 10 числа каждого месяца.

При превышении нормы потребления тепловой энергии за отопительный сезон председатель ОСИ или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий, либо управляющая компания, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении в течение шестидесяти календарных дней после окончания отопительного сезона выявляют причины превышения нормы потребления тепловой энергии.

Обновлены Правила получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями и теплопроизводящими, теплотранспортирующими субъектами паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

Паспорта готовности энергопроизводящим, энергопередающим организациям к работе в осенне-зимний период с установленной электрической мощностью свыше 5 МегаВатт (МВт), а также имеющих на своем балансе электрические сети напряжением 110 килоВольт (кВ) и выше, теплопроизводящим субъектам (отопительных котельных свыше 100 Г/кал относящихся к централизованным системам теплоснабжения), теплотранспортирующим субъектам (тепловым сетям относящихся к централизованным системам теплоснабжения) в областных центрах, столицы и городов республиканского значения выдаются государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю.

Паспорта готовности источников тепловой энергии и тепловых сетей, относящихся к местным системам теплоснабжения, выдаются местными исполнительными органами столицы и городов республиканского значения, районов и городов областного значения.

Энергопередающим организациям, имеющим в своем составе электрические сети напряжением 35 кВ и ниже, энергопроизводящими организациями с установленной электрической мощностью 5 МВт и менее, а также энергопроизводящим организациям, использующим возобновляемые источники энергии, с установленной электрической мощностью до 35 МВт включительно, а также теплопроизводящими субъектами (отопительных котельных ниже 100 Г/кал относящихся к централизованным системам теплоснабжения), теплотранспортирующими субъектами (тепловым сетям относящихся к централизованным системам теплоснабжения) за исключением областных центров и городов республиканского значения Паспорта готовности выдают территориальные подразделения государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю.

Прием документов от энергопроизводящих, энергопередающих организаций и теплопроизводящих, теплотранспортирующих субъектов на получение Паспорта готовности осуществляется ежегодно в период с 15 августа по 30 сентября включительно через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Утвержден перечень документов, которыми подтверждается соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам аукционных торгов по проектам строительства объектов по использованию ВИЭ объемом установленной мощности свыше 499 МВт:

копия Устава;

копия справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;

копия решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;

доверенность на представителя (в случае, если представление интересов осуществляет не первый руководитель);

информация о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, контактные телефоны, электронный адрес);

финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах;

документы, подтверждающие наличие опыта по инвестированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ соответствующего вида совокупной установленной мощностью не менее 100 МВт в РК;

структура собственника до конечного бенефициара по состоянию на дату не ранее начала периода приема документов с подтверждающими документами, где акции (доля участия в уставном капитале) конечных собственников – граждан РК и/или юридических лиц РК без иностранного участия составляет не менее 51%.

Под опытом по инвестированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ соответствующего вида в РК понимается владение на дату ввода в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ соответствующего аукционным торгам вида не менее 25% акций (долей участия в уставном капитале) зарегистрированного в РК юридического лица, являвшегося (являющегося) собственником указанного объекта по использованию ВИЭ.

Транспорт

Установлены требования к зарядным станциям для электромобилей (ЭЗС).

Соответствующие дополнения внесены в Правила устройства электроустановок.

Место использования ЭЗС должно обеспечивать достаточную мощность для подключения электрической мощности к нагрузке;

Вентиляционная сторона и сторона дверного проема ЭЗС не должны устанавливаться у стены в целях обеспечения надлежащего охлаждения и доступа к обслуживанию оборудования ЭЗС.

Условия установки ЭЗС должны соответствовать степени защиты корпуса ЭЗС и должны быть удалены от мест заполнения водой, взрывоопасной среды, источников тепла и коррозионной среды.

Внешнее электроснабжение ЭЗС должно соответствовать потребляемой мощности ЭЗС и в зависимости от категории надежности электроснабжения иметь резервное питание.

ЭЗС должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, предназначенными для:

автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей;

реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы.

Допускается применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:

выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения);

обеспечивают требуемые селективность и чувствительность.

К работе во взрывоопасных зонах и на взрывозащищенном электрооборудовании допускаются лица, прошедшие соответствующую профессиональную и производственную (периодическую) подготовку (обучение).

Правила оказания медицинской помощи авиапассажирам изменили в Казахстане

Поправками исключена возможность дежурному медработнику медпункта отстранить от полета пассажира по состоянию здоровья. Теперь медпункт может лишь выдать справку о состоянии здоровья пассажира, которая служит основанием для возвращения авиационного билета. При этом решение об отмене перелета принимает сам пассажир.

Госпредприятия

Обновлены Правила назначения и аттестации руководителя госпредприятия

Основные требования к кандидатам:

наличие высшего образования, соответствующего квал. требованиям;

стаж работы не менее 5 лет по специальности на руководящих должностях в сфере деятельности предприятия;

для кандидатов на должность руководителя предприятия, являющегося государственной научной организацией, стаж работы по специальности не менее 5 лет, при наличии степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук или доктора наук, стаж работы не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе не принимаются следующие лица:

моложе 18 лет;

ранее совершившее коррупционное преступление;

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

иные случаи, предусмотренные законодательством РК.

Претендент представляет в электронной форме заявление об участии в конкурсе, оформленное на веб-портале реестра и подписанное ЭЦП, с приложением резюме на казахском и русском языках, оформленного в произвольной форме.

Веб-портал реестра автоматически прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе сведения документов, удостоверяющих личность, об образовании, пенсионных отчислениях и о трудовой деятельности лица, претендующего на участие в конкурсе, из соответствующих государственных информационных систем и баз данных через шлюз "электронного правительства".

Руководитель предприятия проходит аттестацию по истечении каждых последующих 3 лет пребывания на должности руководителя предприятия. Аттестация проводится в форме собеседования.

Охранная деятельность

Изменены правила выдачи лицензии на право занятия охранной деятельностью

Государственную услугу "Выдача лицензии на право занятия охранной деятельностью" оказывают территориальные органы полиции.

Нововведением является то, что теперь государственная услуга имеет следующие подвиды:

все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении;

все виды охранных услуг, за исключением охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Для получения государственной услуги юридические лица (услугополучатель) направляют через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz или www.elicense.kz (Портал), заявление с приложением электронных документов, подписанных ЭЦП.

Обновлены перечни документов, которые требуются для получения каждого из подвидов госуслуги.

После проведения соответствующей проверки и получения необходимых документов, услугодатель в течение 1 рабочего дня формирует результат оказания государственной услуги в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (ИС "ГБД "Е-лицензирование"), который после подписания руководителем услугодателя направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Реестр госуслуг

Реестр госуслуг пополнен следующими данными:

Размещение государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей ограниченными возможностями; Прием документов и зачисление в пред школьный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий; Прием документов и зачисление детей в "1" и "10" классы; Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК; Прием документов на психологическую подготовку граждан РК, постоянно проживающих на территории РК, желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью; Прием документов и зачисление в Дома юношества; Прекращение, переоформление, возобновление действия свидетельства о государственной регистрации продукции; Переоформление сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; Переоформление лицензии на занятие адвокатской деятельностью; Переоформление лицензии на право занятия нотариальной деятельностью; Переоформление свидетельства об аккредитации цифрового майнингового пула.

Работа, профессиональные праздники

Новые профессиональные праздники появились в Казахстане:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того из перечня праздников исключены Национальный день печати – последнее воскресенье октября и День радио – 1 октября.

День работников транспорта, отмечаемый в первое воскресенье августа, переименован в День работников железнодорожного транспорта.

Профстандарты

Министерство труда изменило правила разработки профессиональных стандартов.

В частности, теперь объединения (ассоциации, союзы) работодателей по согласованию с отраслевыми государственными органами могут за счет собственных средств подготовить проект профессионального стандарта и направить его на рассмотрение в отраслевой государственный орган.

Кроме того, в состав отраслевого совета по профквалификациям должны входить представители организаций профтехобразования и вузов.

Министерство транспорта утвердило профессиональный стандарт "Организация строительства, модернизации и оборудования судов".

Включает требования функций, профессиональных задач, умений и знаний профессий к специалистам основного вида деятельности по строительству, модернизации и оборудованию судов. Содержит 20 карточек профессий.

Военнослужащие

Министерство обороны определило порядок прохождения военно-врачебной комиссии для призывников, изъявивших желание поступить на воинскую службу по контракту.

Военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву и изъявившие желание поступить на воинскую службу по контракту, в комиссию военно-врачебной экспертизы представляют документы:

направление на медицинское освидетельствование;

медицинская книжка;

сведения о служебной деятельности военнослужащего;

сведения о состоянии здоровья военнослужащего;

справка об увечье на лиц, получивших при прохождении воинской службы увечье, с указанием их связи с исполнением обязанностей воинской службы.

Военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву и изъявившим желание поступить на воинскую службу по контракту, в течение 30 календарных дней до медицинского освидетельствования проводятся:

общий анализ крови;

реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое (после нагрузки – по показаниям);

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних шести месяцев на день освидетельствования, а также по медицинским показаниям);

рентгенограмма придаточных пазух носа.

В день медицинского освидетельствования проводится измерение роста и массы тела.

По медицинским показаниям проводятся дополнительные медицинские исследования.

Электронные счета-фактуры

Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года

Поправками предусмотрено, что пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ.

В случае выявления в отношении участника ИС ЭСФ риска на основе системы управления рисками биометрическая идентификация проводится только 1 раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ.

При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать 3 раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки ЭСФ в таком месяце. (ранее было 7 раз).

Налоги, соцотчисления

В Правила по социальным отчислениям внесены изменения по договорам ГПХ

Что изменилось:

расширено понятие плательщика социальных отчислений:

в число плательщиков включены налоговые агенты по уплате СО в ГФСС за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) (физлица по доходам ДГПХ), а также местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам, и оператор интернет-платформы;

определен объект исчисления социальных отчислений для физлиц по договорам ГПХ:

объектом является сумма получаемого дохода от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ, заключенного с плательщиком, за исключением доходов, с которых не уплачиваются СО.

При этом ежемесячный объект должен быть не ниже 1 МЗП (85 000 тенге) и не выше 7 МЗП.

определен срок уплаты социальных отчислений по договорам ГПХ:

- не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода;

исключены нормы по исчислению и уплате социальных отчислений для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП).

Международное сотрудничество

В ЕАЭС договорились о взаимном признании банковских гарантий в государственных закупках

Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок".

Предметом Соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государствами – члена принципала ЕАЭС, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государственного члена.

Документ определяет единые требования к банкам, гарантии которых будут признаваться в других государствах – членах ЕАЭС при государственных (муниципальных) закупках, подходы по формированию перечня таких банков, а также порядок ведения реестра выданных банковских гарантий.

Действие соглашения не распространяется на:

государственные (муниципальные) закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств-членов составляют государственную тайну (государственные секреты);

закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств-членов.

Казахстанцы с нарушениями зрения получили больше возможностей для доступа к информации

Казахстан ратифицировал Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к печатной информации и опубликованным произведениям.

Документ устанавливает ограничения и исключения из авторского права в интересах лиц с нарушением зрения иметь доступ к печатной информации, позволяющие вносить необходимые изменения для изготовления экземпляров произведений в доступном формате, воспроизводить, распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в доступных форматах.

Кроме того, стал возможен трансграничный обмен произведениями в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения, посредством деятельности специально уполномоченных органов.

Таким образом, казахстанцы с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями могут расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам и получить равный доступ к культурной и социальной жизни общества.