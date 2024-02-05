В Казахстане установлены размеры возмещения вреда за убитых животных

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 30 января 2024 года внесены изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

В частности, размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира изложены в новой редакции.

Так, за убитых животных придется заплатить:

Баран горный (аргали, архар, муфлон) - 1500 МРП (5 538 000 тенге);

Снежный барс - 2000 МРП (7 384 000 тенге);

Барсук 10 МРП (36 920 тенге);

Белка 5 МРП;

Речной бобр 15 МРП;

Красный волк - 600 МРП;

Среднеазиатская речная выдра - 400 МРП;

Гепард - 2000 МРП;



Кабан - 250 МРП;

Барханный кот - 200 МРП;

Лось - 500 МРП;

Тяньшаньский бурый медведь - 700 МРП;

Туркестанская рысь - 200 МРП;

Беркут - 400 МРП;

Глухарь - 10 МРП;

Журавль - красавка - 100 МРП;

Орел степной - 20 МРП.

Посмотреть весь список животных можно здесь.

1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге.

Вместе с тем отмечается, что за животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу РК, а также виды на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях. взыскивается:

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП;

за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 грамм икры согласно Перечню дериватов, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

Приказ вводится в действие с 13 февраля 2024 года.