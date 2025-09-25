Установлены размеры возмещения вреда, причиненного животным и птицам

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 18 сентября 2025 года внесены изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

В частности, размеры возмещения вреда изложены в новой редакции.

Список содержит 140 наименований животных, птиц и насекомых.

Так, за уничтожение следующих видов предусмотрено возмещение:

Баран горный (аргали, архар, муфлон) - 1500 МРП (5 898 000 тенге в 2025 году);

Снежный барс - 2000 МРП (7 864 000 тенге);

Белка - 5 МРП (19 660 тенге);

Джейран - 400 МРП (1 572 800 тенге);

Зайцы - 5 МРП;

Кабан - 250 МРП (983 000 тенге);

Косуля - 250 МРП;

Лось - 500 МРП (1 966 000 тенге);

Тяньшаньский бурый медведь - 700 МРП (2 752 400 тенге);

Олени (кроме тугайного) - 200 МРП (786 400 тенге);

Туркестанская рысь - 200 МРП;

Сайгак-рогач - 500 МРП (1 966 000 тенге), Самка сайгака, молодняк - 350 МРП (1 376 200 тенге);

виды млекопитающих, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Красную книгу РК - 100 МРП (393 200 тенге);

Черый аист - 200 МРП;

Беркут - 400 МРП;

Дрофа-красотка - 700 МРП;

Лебедь-кликун,малый - 400 МРП;

Орел степной - 20 МРП;

Фламинго - 400 МРП;

Реликтовая чайка - 200 МРП.

При этом уточняется, если животные относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения, занесены в Красную книгу РК, а также если на их пользование введен запрет, кроме использования в научных целях:

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП;

за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки и млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных;

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2025 года.