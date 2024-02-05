Комитет госдоходов приостановил подачу исков о признании сделок недействительными

Комитет государственных доходов МФ РК в связи с общественным резонансом по претензионно-исковой работе о признании сделок недействительными принял решение перенести акцент с гражданского судопроизводства в плоскость налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.

"В связи с общественным резонансом по претензионно-исковой работе о признании сделок недействительными, принято решение перенести акцент с гражданского судопроизводства в плоскость налоговых проверок", – говорится в письме директора Департамента налогового администрирования КГД А. Мухамеджанова.

Кроме того, с 12 февраля 2024 года в статью 96 и 142 Налогового кодекса вносятся изменения, которые предполагают перенос акцента на проведение налоговых проверок.

В связи с чем всем департаментам государственных доходов поручено:

Приостановить подачу исков о признании сделок недействительными, кроме прямого указания судебных органов или органов прокуратуры, а также исков, инициируемых в рамках закона "О реабилитации и банкротстве" по письменному согласованию Руководителя Департамента государственных доходов. По инициированным и находящимся на рассмотрении исковым заявлениям обеспечить положительный результат и довести до логического завершения. При этом работу по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов путем взаиморасчетов с неблагонадежными налогоплательщиками (рисковыми предприятиями) необходимо продолжить.

По выявленным фактам уклонения от уплаты налогов будет обеспечено назначение проверок, в том числе по искам, оставленным без рассмотрения, и прекращенным гражданским делам.