Перуашев предлагает пересмотреть нормы о признании сделок недействительными
Азат Перуашев в своем запросе на имя министра финансов РК Мади Такиева предложил запретить налоговым органам подавать иски о признании сделок предпринимателей недействительными.
"Считаем вообще ошибочным применение понятия "недействительных сделок" к спорам о правомерности исключения из вычетов КПН и из зачета НДС, где предметом оспаривания должна являться фиктивность счета-фактуры, а не сама сделка. Ошибочный перенос спора о фиктивности счета-фактуры в спор о признании сделок недействительными привел к необоснованному освобождению от ответственности обнальщиков – поставщиков, выписавших эти фактуры, и перекладыванию всех санкций на добросовестных контрагентов", – заявил он.
Такая ситуация, по его словам, сложилась из практики, когда налоговые органы предъявляют иски только к контрагентам, а их поставщики не только не несут никакой ответственности, но зачастую даже не привлекаются к процессу.
"Соответственно, проваливается работа по реальному возвращению в бюджет скрытых от налогообложения сумм, которые фактически никто не ищет. Миллиардные взыскания просто доначисляются на действующих предпринимателей, доводя их до банкротства, но без перспектив погашения", – добавил депутат.
В этой связи он предложил исключить нормы налогового законодательства, предусматривающие признание сделок недействительными по иску налогового органа.
Указал он и на необходимость разработать алгоритм выявления сомнительных счетов-фактур, использовать для этого инструменты цифровизации.
"Нужно определить критерии фиктивности счета-фактуры, прямо прописав их в кодексе, а также обеспечить (при наличии оснований) четкий механизм привлечения обнальщиков к уголовной и административной ответственности. При этом нормативно обеспечить права контрагентов на доказывание фактических оборотов по реализации товаров, работ и услуг. Нужно бороться с обнальщиками, а не с добросовестными предпринимателями", – резюмировал Азат Перуашев.
20 июня 2023 года Азат Перуашев заявил, что предприятия со скромными доходами находятся под налоговым давлением, а высокодоходные сектора остаются "неприкосновенными".