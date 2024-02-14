Перуашев предлагает пересмотреть нормы о признании сделок недействительными

Депутат Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса 14 февраля 2024 года предложил исключить нормы о признании сделок недействительными по иску налогового органа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азат Перуашев в своем запросе на имя министра финансов РК Мади Такиева предложил запретить налоговым органам подавать иски о признании сделок предпринимателей недействительными.

"Считаем вообще ошибочным применение понятия "недействительных сделок" к спорам о правомерности исключения из вычетов КПН и из зачета НДС, где предметом оспаривания должна являться фиктивность счета-фактуры, а не сама сделка. Ошибочный перенос спора о фиктивности счета-фактуры в спор о признании сделок недействительными привел к необоснованному освобождению от ответственности обнальщиков – поставщиков, выписавших эти фактуры, и перекладыванию всех санкций на добросовестных контрагентов", – заявил он.

Такая ситуация, по его словам, сложилась из практики, когда налоговые органы предъявляют иски только к контрагентам, а их поставщики не только не несут никакой ответственности, но зачастую даже не привлекаются к процессу.

"Соответственно, проваливается работа по реальному возвращению в бюджет скрытых от налогообложения сумм, которые фактически никто не ищет. Миллиардные взыскания просто доначисляются на действующих предпринимателей, доводя их до банкротства, но без перспектив погашения", – добавил депутат.

В этой связи он предложил исключить нормы налогового законодательства, предусматривающие признание сделок недействительными по иску налогового органа.



Указал он и на необходимость разработать алгоритм выявления сомнительных счетов-фактур, использовать для этого инструменты цифровизации.

"Нужно определить критерии фиктивности счета-фактуры, прямо прописав их в кодексе, а также обеспечить (при наличии оснований) четкий механизм привлечения обнальщиков к уголовной и административной ответственности. При этом нормативно обеспечить права контрагентов на доказывание фактических оборотов по реализации товаров, работ и услуг. Нужно бороться с обнальщиками, а не с добросовестными предпринимателями", – резюмировал Азат Перуашев.

20 июня 2023 года Азат Перуашев заявил, что предприятия со скромными доходами находятся под налоговым давлением, а высокодоходные сектора остаются "неприкосновенными".

