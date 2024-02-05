На каких условиях Казахстан и Таджикистан будут обмениваться студентами

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "Об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области образования от 13 июня 2000 года", сообщает Zakon.kz.

В частности, протокол предусматривает, что стороны ежегодно на эквивалентной основе осуществляют обмен обучающимися до 100 человек.

При этом казахстанская сторона предоставляет обучение по областям образования "информационно-коммуникационные технологии", "инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 50 человек (бакалавриат – 40, магистратура – 10), "здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – 5 человек (программа непрерывного интегрированного медицинского образования (6 лет обучения) с 2022 – 2023 учебного года + резидентура (до 5 лет обучения), "сельское хозяйство и биоресурсы", "искусство и гуманитарные науки", "социальные науки, журналистика и информация", "бизнес, управление и право" – 45 человек (бакалавриат – 35, магистратура – 10).

Таджикская сторона предоставляет обучение по техническим специальностям – 50 человек (бакалавриат – 40, магистратура – 10), по медицинским специальностям – 5 человек (бакалавриат/специалитет/ интернатура), по гуманитарно-экономическим специальностям – 45 человек (бакалавриат – 35, магистратура – 10).

Принимающая сторона освобождает участников обмена от платы за обучение, пользование учебными пособиями, научно-технической документацией, исследовательским оборудованием и обеспечивает им:

обучение, проведение научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями образовательных стандартов, действующих в государстве обучения;

проживание в общежитии высшего учебного заведения на равных условиях с гражданами своего государства;

медицинское обслуживание в рамках национального законодательства в области здравоохранения.

Принимающая сторона также выплачивает участникам обмена стипендии в соответствии с национальным законодательством своего государства.

Оплата транспортных расходов производится за счет средств участников обмена.

Документ устанавливает, что принимающая сторона ежегодно, до 30 марта, представляет направляющей стороне перечень специальностей и наименований высших учебных заведений.

В свою очередь направляющая сторона ежегодно, не позднее 30 мая, представляет принимающей стороне необходимые документы кандидатов на обучение.

После чего принимающая сторона направляет информацию о принятом решении по зачислению кандидатов в высшие учебные заведения по указанным специальностям в соответствии с национальным законодательством.

Направляющая сторона сообщает принимающей стороне не позднее, чем за две недели до начала обучения, дату приезда участников обмена.

Срок обучения в бакалавриате, магистратуре, специалитете/интернатуре и резидентуре определяется принимающей стороной в соответствии с национальным законодательством своего государства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 февраля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят правила приема на обучение в вузы по грантам.