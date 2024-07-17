Высшую научно-техническую комиссию создадут при правительстве Казахстана

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "О создании Высшей научно-технической комиссии при правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ также утверждает положение о Высшей научно-технической комиссии и ее состав.

Так, говорится, что Высшая научно-техническая комиссия ( ВНТК) является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.

ВНТК возглавляет премьер-министр РК, который имеет заместителя в лице первого руководителя уполномоченного органа в области науки.

Председатель ВНТК осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, планирует ее работу и определяет мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности принимаемых решений.

Состав комиссии формируется из числа членов правительства, депутатов парламента, руководителей государственных органов, Национальной академии наук, ведущих ученых, экспертов различных отраслей знаний, представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов частного предпринимательства и республиканских научных общественных объединений и утверждается постановлением правительства РК.

Рабочим органом ВНТК является уполномоченный орган в области науки.

Задачами ВНТК являются:

формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие научной или научно-технической деятельности;

определение приоритетных направлений развития науки;

определение приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований по направлениям науки;

рассмотрение предложений Национальных научных советов;

определение и распределение по приоритетным направлениям развития науки объемов финансирования за счет бюджетных средств на научную или научно-техническую деятельность, а также определение объемов финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности с учетом уровня готовности технологий, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

определение научно-технических заданий на основании проведенной экспертизы Национальной академией наук РК для программно-целевого финансирования;

определение перечня организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

одобрение заявок на научные, научно-технические программы по программно-целевому финансированию и на финансирование фундаментальных научных исследований;

рассмотрение ежегодного Национального доклада по науке.

ВНТК имеет право:

вносить предложения правительству РК по вопросам формирования и реализации государственной научной, научно-технической политики, по проблемам формирования государственной инновационной и промышленной политики;

запрашивать и получать от государственных органов, подотчетных правительству, необходимые материалы и документы;

создавать рабочие группы и секции для изучения и выработки предложений по вопросам национальной научной и научно-технической политики;

заслушивать:

- уполномоченный орган в области науки и другие отраслевые государственные органы о результатах выполненных научных исследований;

- Национальную академию наук, национальные и отраслевые академии о мировых трендах в научно-техническом развитии и потенциальных возможностях страны на проведение передовых научных исследований по конкретным направлениям, а также о предложениях по включению в Национальный доклад о науке;

- Национальные научные советы, Национальный центр государственной научно-технической экспертизы о результатах их деятельности, и рекомендациях по совершенствованию научной, научно-технической деятельности в РК, развитию национальной инновационной системы.

Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

В состав Высшей научно-технической комиссии вошли:

премьер-министр РК, председатель.

министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя.

председатель Комитета науки МНВО РК, секретарь.

первый заместитель премьер-министра РК.

заместитель премьер-министра РК – министр национальной экономики РК.

заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК.

заместитель премьер-министра РК.

помощник президента РК по вопросам науки и инноваций (по согласованию).

главы всех министерств.

заместитель председателя КНБ РК (по согласованию).

депутат Сената Парламента РК (по согласованию).

депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).

генеральный директор акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию).

председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

президент НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" (по согласованию).

председатель правления АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (по согласованию).

Акшулаков Серик Куандыкович – председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии" (по согласованию).

Абсаметов Малис Кудысович – директор ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина" (по согласованию).

Кабульдинов Зиябек Ермуханович – генеральный директор РГППХ "Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова" (по согласованию).

Наметов Аскар Мырзахметович – председатель правления – ректор НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана" (по согласованию).

Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор РГППХ "Институт ядерной физики" (по согласованию).

Хикметов Аскар Кусупбекович – председатель правления – ректор АО "Международный университет информационных технологий" (по согласованию).

председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию).

генеральный директор ТОО "Евразийская Группа" (по согласованию).

генеральный директор акционерного общества "Qarмet" (по согласованию).

председатель правления акционерного общества "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).

председатель правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию).

председатель правления акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (по согласованию).

Планируется, что постановление будет введено в действие c 1 cентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.