Правила ведения учета несчастных случаев на производстве утвердили в Казахстане

Приказом Минтруда от 31 января 2024 года утверждены Правила регистрации и ведения учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, подлежит расследованию.

Работодатель в течение суток должен сообщить о произошедшем несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, в местный орган по инспекции труда по месту государственной регистрации работодателя.

По окончании расследования каждого несчастного случая в соответствии с материалами расследования работодатель не позднее трех рабочих дней направляет акт о несчастном случае в местный орган по инспекции труда на бумажном и электронном носителях.



Регистрация и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, осуществляется местным органом по инспекции труда в информационной системе по охране труда и безопасности по месту государственной регистрации работодателя.

Каждый акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, вносится местным органом по инспекции труда в информационную систему по охране труда и безопасности в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от работодателя акта о несчастном случае.

В акте содержатся следующие сведения:

полное наименование работодателя, вид деятельности;

юридический адрес работодателя;

время и дата несчастного случая;

место несчастного случая;

вид происшествия, приведшего к несчастному случаю;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего;

пол (мужской, женский);

возраст пострадавшего;

профессия, должность пострадавшего;

стаж работы пострадавшего по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профессиональное заболевание);

даты проведения инструктажа и проверки знаний;

даты прохождения медицинских осмотров;

количество полных часов от начала работы;

обстоятельства несчастного случая;

основные причины несчастного случая;

очевидцы несчастного случая;

физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая;

степень тяжести травмы пострадавшего;

диагноз пострадавшего;

мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики, направленные на предотвращение несчастных случаев;

степень вины (работодателя и работника).

Учету подлежат следующие несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли:

перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении в порядок рабочего места, орудий производства, средств индивидуальной защиты и других действий;

в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования работника, работника направляющей стороны, деятельность которых связана с передвижением между объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя или принимающей стороны, а также во время командировки при исполнении трудовых обязанностей;

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной;

на личном транспортном средстве при наличии письменного согласия работодателя или принимающей стороны на право использования его в служебных целях;

при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя или принимающей стороны;

по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора (проживания в период вахты) на работу или обратно на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2024 года.

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