Правила ведения учета несчастных случаев на производстве утвердили в Казахстане
Согласно правилам каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, подлежит расследованию.
Работодатель в течение суток должен сообщить о произошедшем несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, в местный орган по инспекции труда по месту государственной регистрации работодателя.
По окончании расследования каждого несчастного случая в соответствии с материалами расследования работодатель не позднее трех рабочих дней направляет акт о несчастном случае в местный орган по инспекции труда на бумажном и электронном носителях.
Регистрация и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, осуществляется местным органом по инспекции труда в информационной системе по охране труда и безопасности по месту государственной регистрации работодателя.
Каждый акт о несчастном случае, связанный с трудовой деятельностью, вносится местным органом по инспекции труда в информационную систему по охране труда и безопасности в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления от работодателя акта о несчастном случае.
В акте содержатся следующие сведения:
- полное наименование работодателя, вид деятельности;
- юридический адрес работодателя;
- время и дата несчастного случая;
- место несчастного случая;
- вид происшествия, приведшего к несчастному случаю;
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего;
- пол (мужской, женский);
- возраст пострадавшего;
- профессия, должность пострадавшего;
- стаж работы пострадавшего по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профессиональное заболевание);
- даты проведения инструктажа и проверки знаний;
- даты прохождения медицинских осмотров;
- количество полных часов от начала работы;
- обстоятельства несчастного случая;
- основные причины несчастного случая;
- очевидцы несчастного случая;
- физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая;
- степень тяжести травмы пострадавшего;
- диагноз пострадавшего;
- мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики, направленные на предотвращение несчастных случаев;
- степень вины (работодателя и работника).
Учету подлежат следующие несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли:
- перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении в порядок рабочего места, орудий производства, средств индивидуальной защиты и других действий;
- в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования работника, работника направляющей стороны, деятельность которых связана с передвижением между объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя или принимающей стороны, а также во время командировки при исполнении трудовых обязанностей;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной;
- на личном транспортном средстве при наличии письменного согласия работодателя или принимающей стороны на право использования его в служебных целях;
- при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя или принимающей стороны;
- по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора (проживания в период вахты) на работу или обратно на транспортном средстве, предоставленном работодателем или принимающей стороной.
Приказ вводится в действие с 16 февраля 2024 года.
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