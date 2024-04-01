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Как привязать свой мобильный номер на сайте электронного правительства: новые правила

Как привзять свой мобильный номер к сайту электронного правительства: новые правила, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 09:47 Фото: gov4c.kz
МЦРИАП утвердил Правила регистрации и подключения абонентского номера абонента к учетной записи веб-портала электронного правительства для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для получения государственной услуги "Подключение абонентского номера к учетной записи портала" физические лица направляют запрос в электронной форме через портал или мобильное приложение.

При обращении через портал для получения государственной услуги осуществляются следующие действия:

  • производится авторизация абонента на портале;
  • в кабинете пользователя на портале вводится абонентский номер, после клика на функцию "Получить проверочный код" на абонентский номер отправляется одноразовый пароль в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом, запрос удостоверяется электронной цифровой подписью;
  • при успешном исполнении указанных условий правил осуществляется автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала, по итогам сведения о зарегистрированном номере отображаются в личном кабинете абонента на портале.

Срок оказания услуги –  10 минут.

При обращении для получения госуслуги через мобильное приложение выполняются следующие действия:

  • осуществляется выбор действия авторизации путем использования имеющихся или выпуска новых регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи в мобильном приложении;
  • вводится абонентский номер и одноразовый пароль в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер, и проходит биометрическая аутентификация;
  • при успешном исполнении указанных условий осуществляется автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала. Сведения о зарегистрированном номере отображаются в профиле абонента в мобильном приложении.

Регистрация и подключение номера абонента к учетной записи портала осуществляются при допуске к просмотру цифровых документов в мобильных приложениях банков второго уровня путем проверки номера, сохраненного в мобильных приложениях банков второго уровня, в случае отсутствия или несоответствия номера, сохраненного в мобильных приложениях банков второго уровня, номеру, зарегистрированному и подключенному к учетной записи портала путем биометрической аутентификации пользователя и ввода одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.

Изменение абонентского номера, зарегистрированного и подключенного к учетной записи пользователя в личном кабинете портала и профиле мобильного приложения, осуществляется путем ввода нового абонентского номера и одноразового пароля в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер и с дальнейшим удостоверением с электронной цифровой подписью.

При неправильном вводе одноразового пароля, полученного на абонентский номер в виде SMS, сформированного и отправленного порталом, и/или непрохождении биометрической аутентификации абонента не производится регистрация и подключение номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала для получения государственных и иных услуг в электронной форме.

Правила также предусматривают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 10 апреля 2024 года.

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