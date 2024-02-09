Банкам и МФО запретят выдачу кредитов заемщикам при наличии добровольного отказа от кредитования

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило соответствующий проект поправок по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях реализации закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов" от 11 декабря 2023 года.

Проект постановления предусматривает установление запрета для микрофинансовых организаций требовать копии документов, удостоверяющих личность при формировании документов необходимых для получения микрокредита, а также запрет для банков и микрофинансовых организаций выдавать кредиты при наличии в кредитном отчете физических и юридических лиц добровольного отказа от получения кредита.

Рассказываем подробно, в какие нормативные правовые акты планируют внести изменения.

1. Согласно разработанным поправкам, в Правилах ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита подпункт 2) пункта 1 Правил изложен в редакции:

Для получения микрокредита заявитель-физическое лицо предоставляет: … 2) документ, удостоверяющий личность заявителя, полученный (представленный) посредством сервиса цифровых документов, либо копию документа, удостоверяющего личность заявителя на бумажном носителе, в случае отсутствия у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации клиента с использованием технологических средств.

2. В Порядке заключения договора о предоставлении микрокредита появится ряд новых пунктов следующего содержания:

4. До заключения договора о предоставлении микрокредита с физическим или юридическим лицом организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, осуществляет проверку на наличие в их кредитных отчетах информации об установлении ими добровольного отказа от получения микрокредитов. В случае наличия у физического или юридического лица в его кредитном отчете информации об установлении добровольного отказа от получения микрокредитов, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность отказывает в выдаче микрокредита.

Помимо этого, ограничения для организации предусматривают запрет на: … 5-1) подачу нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору не по месту регистрации либо месту жительства должника (физического лица), если должником является юридическое лицо – не по месту его регистрации либо месту нахождения его постоянно действующего органа.

Разработчики поясняют, что предлагаемые изменения в постановление № 232 вносятся в целях приведения содержания договора о предоставлении в соответствие с законом и усиления защиты прав заемщиков МФО.

Так, законом предусмотрено, что исполнительная надпись совершается по месту регистрации либо месту жительства должника-гражданина, если иной адрес не указан в договоре. Однако, как показали проверки, проведенные Генпрокуратурой, 320 тыс. исполнительных надписей были совершены в пользу микрофинансовых организаций с нарушением правил территориальности.

Также в ходе проверок было выявлено, что договоры о предоставлении микрокредита содержат противоречащие закону условия о возможности предъявления договора для взыскания долга любому казахстанскому нотариусу по выбору микрофинансовой организации (МФО).

3. В Правилах заключения договора банковского займа также появится новый пункт, предусматривающий, что до заключения договора с гражданином или юридическим лицом банк будет проверять наличие в кредитном отчете информации об установлении ими добровольного отказа от получения банковского займа. В случае наличия такого отказа, банк отказывает в выдаче банковского займа.

4. В Правилах и условиях предоставления кредитного отчета появится новая норма, в соответствии с которой в кредитном отчете будет отражена информация об установлении субъектом кредитной истории добровольного отказа от получения банковских займов и (или) микрокредитов.

5. Аналогичные нормы, обязывающие банк и МФО проверять информацию об установлении добровольного отказа от получения микрокредита до выдачи займа или онлайн-кредитования, появятся в Правилах предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов и в Правилах предоставления микрокредитов электронным способом.

Проект поправок размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 февраля 2024 года.