Изменились правила применения разрешительной системы автоперевозок

Приказом и.о. министра транспорта от 31 июля 2025 года внесены изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках при осуществлении перевозчиками сторон автомобильных перевозок требуется:

разрешение вида "А" со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения;

со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения; разрешение вида "В" при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно;

при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно; разрешение вида "С" для перевозки грузов в двухсторонних и транзитных сообщениях;

для перевозки грузов в двухсторонних и транзитных сообщениях; разрешение вида "D" для перевозки грузов в/из третьих стран.

Разрешения вида "А", "В", "С", "D" действуют до 31 декабря текущего года.

Квота обмена размещается на интернет-ресурсе Министерства транспорта РК.

Для проведения работ по согласованию с компетентными органами соответствующих государств по вопросу определения квоты обмена бланками иностранных разрешений уполномоченный орган в срок до 10 октября текущего года формирует общие сводные данные на основании статистики выдачи и использования иностранного разрешения о количество потребностей услугополучателей в иностранных разрешениях.

Уполномоченный орган осуществляет передачу компетентным органам иностранных государств бланков отечественных разрешений и получение для отечественных перевозчиков иностранных разрешений, в количестве, согласованном с компетентными органами иностранных государств.

Иностранные разрешения подлежат распределению ИС в автоматическом режиме у Услугодателя, с учетом их использования в прошлом году.

Услугодателем иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год выдается с учетом установленных маршрутов и расписания движения по данным маршрутам, согласованных с компетентными органами иностранных государств.

На интернет-ресурсе министерства ежедневно размещаются сведения о иностранных разрешениях с указанием количества выданных и возвращенных отечественными перевозчиками разрешений.

Указывается, что при потребности услугополучателей в иностранных разрешениях сверх установленной квоты обмена, уполномоченным органом согласовывается с компетентными органами иностранного государства соответствующая квота обмена иностранными разрешениями на текущий год.

В "личном кабинете" услугополучателя отображается статус об оказании государственной услуги с указанием адреса ее результата в Государственной корпорации, либо об отказе в ее приеме.

Рассмотрение запроса осуществляется ИС:

при наличии запрашиваемых видов иностранных разрешений;

при наличии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном, внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении;

при наличии запрашиваемого комплекта видов иностранных разрешений (в случае подачи заявления на несколько видов иностранных разрешений на одно автотранспортное средство);

при наличии действующего удостоверения допуска;

при наличии действующей карточки допуска на представленное автотранспортное средство;

при отсутствии сведений за последние двенадцать месяцев о невозвращенных иностранных разрешениях, полученных на автотранспортные средства, указанные в запросе;

при обеспечении соблюдения за последние шесть месяцев указанным в запросе автотранспортным средством требований, установленными пунктами 28 и 29 настоящих правил;

при недопущении услугополучателем за последние три месяца три и более нарушении требований части первого пункта 28 или пункта 29 правил;

при отсутствии фактов о невозвращенных или неиспользованных, ранее полученных услугополучателем иностранных разрешений за последние шесть месяцев;

при отсутствии фактов несоблюдения услугополучателем требований абзаца первого пункта 27 настоящих Правил за последние 24 месяцев.

Требования подпунктов 3 и 5 не распространяются на получение иностранных разрешений на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа.

Иностранные разрешения в электронном виде выдаются вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска.

В ИС учет автотранспортных средств ведется по их идентификационному номеру (VIN).

При подаче запроса сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающих документах на движимое имущество, удостоверении допуске, карточках допуска, лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, микроавтобусами в международном сообщении (при осуществлении нерегулярных перевозок пассажиров и багажа), документе, подтверждающем оплату в бюджет суммы сбора за выезд через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП), получаются из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Истребование от услугополучателей документов, имеющихся в информационных системах, не допускается.

Также говорится, что допускается замена автотранспортного средства, на которое ранее были получены иностранные разрешения, в течение 50 календарных дней со дня получения уведомления об оказании государственной услуги с учетом требований абзаца второго подпункта 4 пункта 34 правил. Запрос на замену автотранспортного средства к ранее выданному иностранному разрешению подается по форме.

Замена автотранспортного средства производится на автотранспортное средство, находящееся на праве аренды у услугополучателя при условии получения карточки допуска на данное автотранспортное средство, в срок не менее чем за 50 календарных дней до дня подачи запроса на замену или на автотранспортное средство, находящееся на балансе у услугополучателя.

Срок, предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта, не распространяется на автотранспортное средство, находящееся вне территории РК.

При замене автотранспортного средства, находящегося на территории республики срок, предусмотренный пунктом 28 данных правил, не меняется.

Допускается получение услугополучателем дополнительно до четырех иностранных разрешений на перевозку грузов в случае изменения маршрута.

При получении иностранных разрешений по дополнительному запросу неиспользованные иностранные разрешения возвращаются услугодателю и учитываются в ИС как использованные услугополучателем.

При этом к возврату допускается следующее количество неиспользованных иностранных разрешений в календарном году по дополнительному запросу:

до трех иностранных разрешений при наличии у услугополучателя до 10 автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе;

до шести иностранных разрешений при наличии у услугополучателя от 11 до 20 автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе;

до девяти иностранных разрешений при наличии у услугополучателя от 21 до 30 автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе;

до 12 иностранных разрешений при наличии у услугополучателя свыше 31 автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе.

Расчет допускаемых к возврату неиспользованных иностранных разрешений осуществляется исходя из количества автотранспортных средств, находящихся на балансе у услугополучателя и имеющих карточки допуска, по состоянию на 1 января календарного года.

Неиспользованные иностранные разрешения, превышающие указанную в части третьем настоящего пункта, учитываются в ИС как невозвращённые.";

Вместе с тем правила дополнены следующим пунктом:

Возвращенные неиспользованные иностранные разрешения в случаях закрытия границы иностранных государств, ареста или ограничения движения проезда автотранспортного средства по территории иностранного государства в ИС учитываются как возвращенные, при соблюдении требовании пункта 28 правил.

Уполномоченный орган на основании письменного обращения услугополучателя направляет запрос в уполномоченный орган иностранного государства или дипломатическим представительствам РК в иностранных государствах для подтверждения случаев, указанных в части первом настоящего пункта и до получения подтверждения иностранные бланки в ИС учитываются как возвращенные.

При отсутствии подтверждений фактов, указанных в части первой настоящего пункта, в ИС к ранее возвращенным иностранным разрешениям присваивается статус "неиспользованный".

В случае соответствия и наличия сведений, предусмотренных пунктами 17 и 19 правил услугополучателю выставляется счет для уплаты суммы сбора.

Оплата осуществляется через ПШЭП в течение трех часов с момента подтверждения ИС о наличии иностранного разрешения.

Услугодателем иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на перевозку груза оформляются и направляются в Государственную корпорацию в течение одного рабочего дня с момента поступления в ИС уведомления об оказании государственной услуги.

При поступления в ИС уведомления об оказании государственной услуги после 16:00 часов иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на перевозку груза оформляются и направляются в Государственную корпорацию следующим рабочим днем.

Для перевозки грузов выдается не более девяти иностранных разрешений разных видов по маршруту следования на один запрос и не более двух иностранных разрешении одного вида, за исключением электронных иностранных разрешений.

Уведомление об оказании государственной услуги подписывается автоматически и направляется в личный кабинет услугополучателя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя, его заместителя или лица их замещающего.

Передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику, а равно использование отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другого отечественного перевозчика, не допускается.

Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства (за исключением прицепов и полуприцепов), не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.

При нарушении данного требования иностранные разрешения в ИС учитываются как невозвращенные.

Уточняется, что срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения с территории РК через автомобильные пункты пропуска на Государственной границе Казахстана, составляет не более 50 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания государственной услуги в личный кабинет пользователя.

При возврате услугополучателем неиспользованных иностранных разрешений в течение шести месяцев с момента отправки в личный кабинет услугополучателя уведомления об оказании государственной услуги, такие иностранные разрешения в ИС учитываются как неиспользованные.

Это требование не распространяется в отношении автотранспортных средств, находящихся вне территории РК и на которые получены иностранные разрешения, у которых истек срок их использования.

При использовании электронных иностранных разрешений фиксацию факта выезда автотранспортного средства с территории РК через автомобильные пункты пропуска на Государственной границе РК, совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза, осуществляют органы государственных доходов.

Услугополучателем использованные иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров, багажа и грузов подлежат возврату услугодателю по месту их выдачи в физическом виде не позднее 60 календарных дней с момента въезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения на территорию РК через автомобильные пункты пропуска расположенных на Государственной границе республики.

Указанные выше требования не распространяются на иностранные разрешения, выданные в электронном виде.

Фиксация фактов въезда и выезда автотранспортных средств на территорию РК через автомобильные пункты пропуска расположенные на Государственной границе республики, осуществляется Единой информационной системой "Беркут" КНБ РК с передачей сведений согласно запросу ИС.

Иностранные разрешения, за исключением электронных, возвращаются услугополучателем услугодателю.

Возвращенные иностранные разрешения услугодателем хранятся в течение одного года с момента окончания срока их действия.

Предусматривается, что услугодатель ведет учет в ИС возвращенных иностранных разрешений по их номеру в разрезе перевозчиков – с указанием следующих сведений:

наименование, индивидуальный идентификационный номер или бизнес идентификационный номер услугополучателя;

вид, срок действия, дата возврата и номер возвращенного иностранного разрешения;

государственный регистрационный номерной знак автотранспортного средства (за исключением прицепов и полуприцепов), на которое использовано иностранное разрешение;

наименование пункта пропуска пересечения автотранспортным средством (въезд/выезд), при осуществлении перевозки через Государственную границу РК.

В случае возврата иностранных разрешений с признаками исправления подчистки и зачеркивании сведений государственном регистрационном номерном знаке и наименовании перевозчика, в ИС проставляется статус исправлено.

Иностранные разрешения, не возвращенные в случаях, указанных пункте 32 настоящих Правил, учитываются как возвращенные.

Иностранные разрешения, утерянные услугополучателем, утраченные вследствие уничтожения при возгорании автотранспортного средства либо его изъятия контролирующими органами иностранных государств, учитываются в ИС как возвращенные без нарушения пунктов 28 и 29 правил.

О возникновений случаев, указанных выше, услугополучатель уведомляется не позднее 30 календарных дней со дня их возникновения и письменно уведомляет территориальный орган с приложением следующих документов:

при изъятии иностранного разрешения компетентными органами – акт или протокол изъятия;

при уничтожении иностранного разрешения вследствие возгорания автотранспортного средства – справка от государственной противопожарной службы РК либо компетентного органа иностранного государства с приложением фотографии автотранспортного средства с фиксацией его государственного регистрационного номерного знака;

при утере иностранного разрешения -копии, зарегистрированных в органах полиции заявления и документов подтверждающих размещение объявлений в средствах массовой информации об утере и недействительности утерянного разрешения.

В течение календарного года учитываются в ИС как возвращенные услугополучателем без нарушения пунктов 28 и 29 утерянные иностранные разрешения:

до трех иностранных разрешений при наличии у услугополучателя до десяти автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе;

при наличии у услугополучателя до десяти автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе; до шести иностранных разрешений при наличии у услугополучателя от одиннадцати до двадцати автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе;

при наличии у услугополучателя от одиннадцати до двадцати автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе; до девяти иностранных разрешений при наличии у услугополучателя от двадцати одного до тридцати автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе;

при наличии у услугополучателя от двадцати одного до тридцати автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе; до 12-ти иностранных разрешений при наличии у услугополучателя свыше тридцати одного автотранспортных средств с механическим приводом, находящихся на балансе.

Расчет допускаемых к возврату утерянных иностранных разрешений без нарушения требовании настоящего пункта осуществляется исходя из количества автотранспортных средств у услугополучателя и имеющих карточки допуска, по состоянию на 1 января календарного года.

Территориальный орган вносит сведения о возвращенных иностранных разрешениях в ИС в течение одного рабочего дня с момента регистрации сопроводительного письма о возврате иностранных разрешений в информационной системе регистрации общей входящей корреспонденции.

При осуществлении возврата после 16:00 часов сведения о возвращенных иностранных разрешениях вносятся в ИС в следующий рабочий день.

Услугодателем при оформлении иностранного разрешения к выдаче в соответствующие графы иностранного разрешения записываются (проставляется):

наименование и юридический адрес перевозчика (прописывается шариковой авторучкой, с нестирающейся чернилами темно-синего цвета, печатными буквами);

дата выдачи и печать территориального органа, выдавшего иностранное разрешение;

подпись руководителя услугодателя, его заместителя или лица, их замещающего;

государственный регистрационный номер автотранспортного средства, на которое выдано иностранное разрешение, (прописывается шариковой авторучкой, с нестирающейся чернилами темно-синего цвета, печатными буквами).

Услугодателем иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год оформляются и направляются в Государственную корпорацию в течение одного рабочего дня, с момента поступления в ИС уведомления об оказании государственной услуги.

Оплата осуществляется через ПШЭП в течение трех часов с момента подтверждения ИС о наличии иностранного разрешения.

Как отмечается, отечественное разрешение действительно на одну поездку, в том числе в случаях попутной загрузки в обратном направлении с территории Республики Казахстан на территорию государства, из которого была осуществлена перевозка первого рейса.

При отсутствии у иностранного перевозчика бланка разрешения, которое подтверждено компетентным органом государства регистрации перевозчика, дальнейшее движение автотранспортного средства допускается после предоставления нового отечественного разрешения либо с перегрузкой или перецепкой груза на отечественное транспортное средство после исполнения постановления о наложении административного взыскания.

Иностранные перевозчики на отечественных разрешениях, подтверждающих право проезда по территории РК, перед началом поездки заполняют:

наименование перевозчика;

номер автотранспортного средства;

страну загрузки;

страну разгрузки;

наименование перевозимого груза;

вес перевозимого груза;

пункт пропуска на границе;

город загрузки;

город разгрузки.

Исправления в отечественных разрешениях не допускаются.

При наличии в бланке отечественного разрешения исправлений, подчисток сведений, либо заполненных с применением пишущих средств с исчезающими чернилами разрешение считается недействительным, а равно его отсутствие.

При незаполнении пунктов бланка отечественного разрешения, а также, если в разрешении не проставлены отметки о въезде транспортного средства на территорию РК, либо о его выезде с территории республики, разрешение считается неоформленным в соответствии с требованиями данных правил.