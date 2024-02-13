Экспертизу заявки на товарный знак можно провести в ускоренном порядке

Министр юстиции приказом от 8 февраля 2024 года внес соответствующие дополнения в Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, для проведения экспертизы заявки на товарный знак в ускоренном порядке к заявке следует приложить ходатайство о проведении ускоренной экспертизы (при испрашивании).

Одновременно с ходатайством нужно представить документ, подтверждающий установленную оплату за рассмотрение заявки в ускоренном виде. При непредставлении документа, подтверждающего установленную оплату, ходатайство считается не поданным, о чем заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки направляется соответствующее уведомление.

Ускоренное проведение экспертизы по заявке на товарный знак включает в себя ускоренное проведение предварительной экспертизы в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки и ускоренное проведение полной экспертизы в течение 3 месяцев с даты подачи заявки.

Срок исчисления ускоренной экспертизы заявки приостанавливается до получения необходимых сведений от заявителя по запросу экспертизы.

В случаях если заявитель ходатайствовал о продлении установленных сроков для предоставления ответа на запрос или подачи возражения, но не более чем на 6 месяцев, ходатайствовал о восстановлении пропущенных сроков, но не позднее 2 месяцев со дня истечения пропущенного срока, либо ходатайствовал о приостановлении делопроизводства в связи с подачей возражения в апелляционный совет, то сроки проведения ускоренной предварительной и полной экспертизы приостанавливаются.

Напомним, заявка подается через канцелярию экспертной организации, официальный сайт экспертной организации www.kazpatent.kz или веб-портал электронного правительства.

Если заявленное обозначение, поданное на регистрацию в ускоренном порядке, не противоречит требованиям, установленным статьями 6, 7 Закона (то есть не имеет абсолютных и иных оснований, исключающих регистрацию товарного знака), экспертная организация выносит решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и (или) услуг.

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2024 и распространяется на отношения, возникшие с 15 января 2024 года.

Ранее эксперты делились опытом, как подать возражение на стадии заявки на товарный знак, а также как оспорить регистрацию товарного знака.