Религиоведческую экспертизу материалов можно будет заказать электронно

Министр культуры и информации приказом от 8 февраля 2024 года внес изменения в Правила проведения религиоведческой экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Проведение религиоведческой экспертизы".

Она оказывается двумя способами:

Комитетом по делам религий Министерства культуры и информации РК;

веб-портал "электронного правительства" (egov.kz, elicense.kz).

Форма оказания госуслуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная, оказывается бесплатно.

Срок оказания госуслуги – 22 рабочих дня.

Перечень необходимых документов и сведений для оказания госуслуги:

При обращении к услугодателю:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов – для физических лиц, или свидетельства либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) религиозного объединения – для юридических лиц;

электронная копия документа, подтверждающего поступление объекта экспертизы в библиотечные фонды организаций РКн, либо копия заявления обращения за регистрацией миссионеров или религиозного объединения, либо копия документа от руководителя религиозного объединения или лица исполняющего его обязанности, подтверждающего ввоз на территорию республики;

объекты экспертизы.

Если представленный материал на иностранном языке, то предоставляется нотариально засвидетельствованный перевод на казахском либо русском языке в соответствии с законом "О нотариате".

Объект предоставляется комплектным, без дефектов и повреждений.

на портал предоставляется:

заявление в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП);

электронная копия документа, подтверждающего поступление объекта экспертизы в библиотечные фонды организаций РК, либо электронная копия заявления обращения за регистрацией миссионеров или религиозного объединения, либо электронная копия документа от руководителя религиозного объединения или лица исполняющего его обязанности, подтверждающего ввоз на территорию республики.

При этом оговаривается, что услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

Также есть возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-центра "1414", 8-800-080-7777.

Сервис цифровых документов доступен для пользователей, авторизованных в мобильном приложении.

Для использования цифрового документа необходимо пройти авторизацию в мобильном приложении с использованием электронно-цифровой подписи или одноразового пароля, далее перейти в раздел "Цифровые документы" и выбрать необходимый документ.

Приказ вводится в действие с 25 февраля 2024 года.