Каким будет единый казахстанский календарь спортивно-массовых мероприятий

Министр туризма и спорта приказом от 7 февраля 2024 года утвердил новые Правила формирования единого календаря спортивно-массовых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Согласно Правилам, Единый календарь подразделяется на:

единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий (Единый республиканский календарь);

единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий (области, города республиканского значения, столицы) (Единый региональный календарь).

Единый республиканский календарь включает в себя календарь ежегодных спортивных соревнований международного и республиканского уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям и утверждается на предстоящий год уполномоченным органом в области физической культуры и спорта до 20 декабря текущего года.

Единый региональный календарь включает в себя календарь ежегодных спортивных соревнований международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям и утверждается соответствующим акиматом до 25 декабря текущего года.

Международные и республиканские спортивные соревнования включаются в Единый региональный календарь на основании Единого республиканского календаря. В свою очередь физкультурно-спортивные организации составляют свой календарь спортивно-массовых мероприятий на основании Единого республиканского календаря.

Структура Единого календаря

Единый республиканский календарь и Единый региональный календарь содержат следующую структуру:

наименование спортивного соревнования международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям;

сроки и место проведения спортивного соревнования международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям;

организации, участвующие в спортивном соревновании международного, республиканского и местного уровней, а также в мероприятии по подготовке к спортивным соревнованиям;

состав команды, участвующей в спортивном соревновании международного, республиканского и местного уровней, а также в мероприятии по подготовке к спортивным соревнованиям;

количество спортсменов, участвующих в спортивном соревновании международного, республиканского и местного уровней, а также в мероприятии по подготовке к спортивным соревнованиям;

количество тренеров, участвующих в спортивном соревновании международного, республиканского и местного уровней, а также в мероприятии по подготовке к спортивным соревнованиям;

количество судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта, обслуживающих спортивное соревнование международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятие по подготовке к спортивным соревнованиям;

организатор спортивного соревнования международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям;

организации командирующие участников спортивного соревнования международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям.

Единый республиканский календарь и Единый региональный календарь содержат следующие разделы:

раздел 1 - комплексные международные и республиканские соревнования;

раздел 2 - физкультурно-массовые и оздоровительные мероприятия;

раздел 3 - национальные виды спорта;

раздел 4 - спортивные мероприятия среди лиц с инвалидностью;

раздел 5 - летние олимпийские виды спорта;

раздел 6 - зимние олимпийские виды спорта;

раздел 7 - не олимпийские виды спорта;

раздел 8 - прикладные и технические виды спорта;

раздел 9 - мероприятия, проводимые физкультурно-спортивными организациями.

Предложения для включения в Единый региональный календарь на предстоящий год представляются в местный исполнительный орган в области физической культуры и спорта до 1 декабря календарного года местными аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта.

Чтобы спортивное мероприятие включили в Единый республиканский календарь и Единый региональный календарь следует представить следующие документы:

ходатайство республиканской или региональной, или местной аккредитованной спортивной федерации по виду (видам) спорта;

информацию.

Как вносятся изменения в Единый календарь

Изменения и дополнения в Единый республиканский календарь и Единый региональный календарь вносятся в следующих случаях:

изменение сроков и (или) мест проведения, количества участников спортивных соревнований международного уровня, а также мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям, проводимых за пределами Казахстана;

изменение сроков и (или) мест проведения, количества участников спортивных соревнований международного, республиканского и местного уровней проводимых на территории РК по согласованию с акиматом;

изменение сроков и (или) мест проведения мероприятий, количества участников по подготовке к спортивным соревнованиям, проводимых в Казахстане по предложениям республиканских, региональных и местных аккредитованных спортивных федераций.

Спортивные соревнования международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям исключаются из Единого календаря в случае отказа от проведения международными спортивными федерациями и (или) республиканскими, региональными и местными аккредитованными спортивными федерациями на основании их ходатайств.

Изменения и дополнения в Единый республиканский календарь вносятся приказом уполномоченного органа в области физической культуры и спорта, а в Единый региональный календарь – приказом местного исполнительного органа в области физической культуры и спорта.

Изменения и дополнения в календарь спортивно-массовых мероприятий физкультурно-спортивных организаций вносятся приказом руководителя данной организации.

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2024 года.