Как проводить спортивные соревнования: новые правила

Министр туризма и спорта приказом от 9 января 2024 года внес изменения в Правила проведения спортивных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила проведения спортивных мероприятий изложены в новой редакции.

Так, говорится, что международные спортивные соревнования на территории республики проводятся по решению международных спортивных организаций и уполномоченного органа. Данные соревнования включаются в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий.

Международные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, которые разрабатываются республиканскими или региональными аккредитованными спортивными федерациями и утверждаются уполномоченным органом.

Республиканские и региональные аккредитованные спортивные федерации направляют положения (регламенты) о международных спортивных соревнованиях в уполномоченный орган не позднее, чем за 2 месяца до начала даты их проведения.

Положение (регламент) о международных спортивных мероприятиях в течение 14 рабочих дней рассматривается в уполномоченном органе, по итогам которого принимается решение об утверждении, либо направлении на доработку для устранения замечаний в течение 3-х рабочих дней.

При устранении замечаний в указанные сроки положение международных спортивных мероприятий утверждается уполномоченным органом в течение 3-х рабочих дней.

Заявки на проведение международных спортивных соревнований предоставляются республиканскими и региональными аккредитованными спортивными федерациями в международную спортивную организацию по согласованию с уполномоченным органом не менее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты их проведения.

Численный состав участников международных соревнований определяет уполномоченный орган на основании регламента спортивного соревнования.

По требованию Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) или Международного комитета спорта глухих (МКСГ) в состав делегации на спортивные соревнования, проводимые указанными организациями или под их патронажем включаются представители Национального олимпийского комитета РК, Национального паралимпийского комитета РК или Национального сурдлимпийского комитета РК, в том числе и спортивные судьи международной категории.

Республиканские спортивные соревнования проводятся по решению уполномоченного органа и согласованию с республиканскими и региональными аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта в соответствии с единым республиканским календарем спортивно-массовых мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, утвержденными уполномоченным органом.

Республиканские или региональные аккредитованные спортивные федерации направляют положения республиканских спортивных соревнований в уполномоченный орган не позднее, чем за 2 месяца до начала даты их проведения.

Положение (регламент) спортивных мероприятий в течение 14 рабочих дней рассматривается в уполномоченном органе, по итогам которого принимается решение об утверждении, либо направлении на доработку для устранения замечаний в течение 3-х рабочих дней.

В случае устранения замечаний в указанные сроки Положение (регламент) республиканских спортивных мероприятий утверждается уполномоченным органом в течение 3-х рабочих дней.

В чемпионатах РК принимают участие спортсмены, являющиеся гражданами республики, от соответствующей административно-территориальной единицы.

Областные, городские и районные спортивные соревнования проводятся по решению местных исполнительных органов и согласованию с соответствующими местными аккредитованными спортивными федерациями в соответствии с едиными региональными календарями спортивно-массовых мероприятий.

Областные спортивные соревнования проводятся аккредитованными спортивными федерациями по согласованию с местным исполнительным органом.

Положения (регламенты) областных, городских и районных спортивных соревнований разрабатываются местными аккредитованными спортивными федерациями и утверждаются местным исполнительным органом.

Местные аккредитованные спортивные федерации направляют положение (регламент) спортивных соревнований в областные, городские и районные исполнительные органы не позднее, чем за 2 месяца до начала даты их проведения.

Положение (регламент) областных, городских и районных спортивных соревнований в течение 14 рабочих дней рассматривается местным исполнительным органом по итогам которого принимается решение об утверждении, либо направлении на доработку для устранения замечаний в течение 3-х рабочих дней.

В случае устранения замечаний в указанные сроки Положение областных, городских и районных спортивных соревнований утверждается уполномоченным органом в течение 3-х рабочих дней.

Положение (регламент) спортивных соревнований содержат следующие разделы:

наименование, дата и место проведения спортивного соревнования, день приезда и день отъезда участников;

участвующие организации, численный состав участников спортивного соревнования;

медико-санитарное и антидопинговое обеспечение;

порядок и срок подачи заявок на участие в спортивных соревнованиях, условия финансирования;

порядок награждения чемпионов и призеров спортивного соревнования;

порядок подачи протестов и их рассмотрение.

Предусматривается, что республиканская либо региональная аккредитованная спортивная федерация по видам спорта направляет в уполномоченный орган предложение о внесении изменений и дополнений в положение не менее чем за 30 календарных дней до начала спортивного соревнования.

Местные аккредитованные спортивные федерации по видам спорта направляют в местный исполнительный орган предложение о внесении изменений или дополнений в положение также не менее чем за 30 календарных дней до начала спортивного соревнования.



Правила также предусматривают порядок проведения учебно-тренировочных сборов с участием спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Приказ вводится в действие с 29 января 2024 года.