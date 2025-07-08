Обновлены правила формирования календаря спортивно-массовых мероприятий

Министр туризма и спорта приказом от 27 июня 2025 года внес изменения в Правила формирования единого календаря спортивно-массовых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Единый календарь подразделяется на:

единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий;

единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий (области, города республиканского значения, столицы).

Единый республиканский календарь включает в себя календарь ежегодных спортивных соревнований международного и республиканского уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям.

Единый региональный календарь включает в себя календарь ежегодных спортивных соревнований международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям в соответствии с Перечнем видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций и утверждается на предстоящий год соответствующим местным исполнительным органом до 25 декабря текущего года.

Международные и республиканские спортивные соревнования включаются в Единый региональный календарь на основании Единого республиканского календаря.

На основании Единого республиканского календаря и Единого регионального календаря физкультурно-спортивные организации и организации образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, составляют свой календарь спортивно-массовых мероприятий.

Также утвержден порядок включения в Единый республиканский календарь и Единый региональный календарь спортивных соревнований международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.