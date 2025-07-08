Обновлены правила формирования календаря спортивно-массовых мероприятий
В частности, правила изложены в новой редакции.
Единый календарь подразделяется на:
- единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий;
- единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий (области, города республиканского значения, столицы).
Единый республиканский календарь включает в себя календарь ежегодных спортивных соревнований международного и республиканского уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям.
Единый региональный календарь включает в себя календарь ежегодных спортивных соревнований международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям в соответствии с Перечнем видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций и утверждается на предстоящий год соответствующим местным исполнительным органом до 25 декабря текущего года.
Международные и республиканские спортивные соревнования включаются в Единый региональный календарь на основании Единого республиканского календаря.
На основании Единого республиканского календаря и Единого регионального календаря физкультурно-спортивные организации и организации образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, составляют свой календарь спортивно-массовых мероприятий.
Также утвержден порядок включения в Единый республиканский календарь и Единый региональный календарь спортивных соревнований международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям.
Приказ вводится в действие с 15 июля 2025 года.