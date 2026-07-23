Как управлять многоквартирным жилым домом: что изменилось и чего коснется

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июля 2026 года внес изменения в Правила по управлению объектом кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Часть правил изложена изложена в новой редакции.

Так, говорится, что управление объектом кондоминиума осуществляется электронно посредством цифровых объектов ЖКХ субъектами цифровой среды ЖКХ, где на собрании собственники квартир, нежилых помещений принимают решение о выборе цифровых объектов ЖКХ либо делегируют такие полномочия совету дома.

Председатель объединения собственников имущества или субъекты управления объектом кондоминиума либо управляющий многоквартирным жилым домом, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении комиссионно в составе членов совета дома, проводят осмотр и составляют Инвентарный перечень общего имущества объекта кондоминиума.

Также говорится, что председатель объединения собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо управляющий многоквартирным жилым домом по результатам осмотра объекта кондоминиума представляют информацию о многоквартирном жилом доме в цифровых объектах ЖКХ либо в цифровой системе централизованного сбора и хранения электронных цифровых ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, председатель объединения собственников имущества или субъекты управления объектом кондоминиума либо управляющий многоквартирным жилым домом либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении представляют на рассмотрение Совету дома проекты годовых смет расходов и размеры текущих взносов, а также текущих взносов на содержание парковочного места, кладовок, которая утверждается на собрании собственников квартир, нежилых помещений, и на собрании собственников парковочных мест, кладовок в том числе путем голосования посредством цифровых объектов ЖКХ, выбранного на собрании, либо Советом дома при условии делегирования.

Также руководство многоквартирным жилым домом предоставляет на рассмотрение Совету дома ежемесячные и годовые отчеты по управлению объектом кондоминиума электронно через цифровые объекты ЖКХ или бумажно, представляет собственникам квартир, нежилых помещений до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и размещается в общедоступных местах.

Управление общим имуществом объекта кондоминиума должно осуществляться в соответствии требованиями Закона, строительных, санитарных, экологических, противопожарных и других обязательных норм и правил в состоянии, обеспечивающем:

соблюдение прав и законных интересов собственников квартир, нежилых помещений, а также лиц, участвующих в управлении объектом кондоминиума;

безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц и государственного имущества;

постоянную готовность общедомовых инженерных систем и оборудований по предоставлению коммунальных услуг собственникам квартир, нежилых помещений;

соблюдение требований законодательства РК об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Указывается, что при проведении текущего ремонта общего имущества объекта кондоминиума председатель объединения собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума либо управляющий многоквартирным жилым домом, либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении составляют дефектный акт с участием Совета дома.

После окончания текущего ремонта организация, проводившая текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума, направляет акт выполненных работ для принятия выполненных работ Совету дома и предоставляет на подписание председателю объединения собственников имущества или субъекту управления объектом кондоминиума либо управляющему многоквартирным жилым домом либо ответственными лицами из числа собственников квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо посредством цифровых объектов.

Вместе с тем в Методике расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума уточняется, что местные представительные органы столицы, области, городов республиканского значения, городов областного значения, районов утверждают минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума в размерах месячного расчетного показателя.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.