Мониторить места в студенческих общежитиях колледжей будут в Казахстане

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Министр просвещения приказом от 17 июня 2024 года внес соответствующие дополнения в Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому пункту 5-1, мониторинг фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии осуществляет оператор путем получения сведений из: информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

информационной системы StudDom, принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. В случае отсутствия таких сведений в информационной системе StudDom оператор должен выборочно обзванивать проживающих в общежитии студентов. Приказ вводится в действие со 2 июля 2024 года. Читайте также В Казахстане будут проводить автоматическую инвентаризацию списков нуждающихся в жилье граждан

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