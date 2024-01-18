В Казахстане изменились правила отбора на госслужбу

Председатель Агентства РК по делам государственной службы подписал приказ от 15 января 2024 года "О некоторых вопросах отбора на государственную службу".

В частности, изложены в новой редакции:

Правила согласования занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса.

Правила согласования квалификационных требований, предъявляемых к административным государственным должностям корпуса "Б" государственных органов.

Правила не распространяются на правоотношения, связанные с занятием вакантной или временно вакантной административной государственной должности корпуса "Б" без проведения конкурса в порядке перевода.

Порядок согласования

Согласование занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса осуществляется уполномоченным органом по делам государственной службы и его территориальными подразделениями.

Уполномоченным органом осуществляется согласование занятия без проведения конкурса:

административных государственных должностей корпуса "Б" лицами, указанными в части второй пункта 3 статьи 15 Закона (судьи, депутаты, политические служащие и т.д.);

руководителей исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы лицами, указанными в пункте 3-2 статьи 15 Закона (лица, зачисленные в региональный кадровый резерв области, города);

административных государственных должностей корпуса "Б" центральных государственных органов и их ведомств, руководителей их территориальных подразделений, а также руководителей исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы лицами, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 15 Закона (акимы, лица, окончившие обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии правосудия при Верховном суде, при президенте РК в рамках госзаказа);

административных государственных должностей корпуса "Б", указанных в пункте 7 статьи 15 Закона (руководители самостоятельного структурного подразделения центрального государственного органа; руководители территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства в области, городе республиканского значения, столице; руководителя исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, финансируемого из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы и т.д.).

Территориальным подразделением уполномоченного органа осуществляется согласование занятия без проведения конкурса:

административных государственных должностей корпуса "Б" местных исполнительных органов лицами, указанными в пункте 3-2 статьи 15 Закона, за исключением ряда должностей;

административных государственных должностей корпуса "Б" лицами, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 15 Закона, за исключением должностей, указанных в подпункте 3 пункта 4 Правил.

Документы на согласование кандидата на занятие вакантной административной государственной должности корпуса "Б" без проведения конкурса направляются государственным органом в уполномоченный орган или его территориальное подразделение через систему электронного документооборота государственных органов.

Срок рассмотрения документов уполномоченным органом или его территориальным подразделением не должен превышать 15 рабочих дней.

Государственный орган для согласования кандидата на занятие административной государственной должности корпуса "Б" без проведения конкурса направляет в уполномоченный орган или его территориальное подразделение следующие документы:

письмо (представление), оформленное в произвольной форме на бланке государственного органа, подписанное первым руководителем государственного органа либо лицом, на которое возложено исполнение обязанностей первого руководителя, представляющего кандидата;

копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК, содержащего индивидуальный идентификационный номер;

копии документов об образовании кандидата с приложениями. К копиям документов, полученным в зарубежных организациях образования, прилагаются копии удостоверений о признании данных документов;

копию квалификационных требований, предъявляемых к вакантной административной государственной должности корпуса "Б" государственного органа, заверенную службой управления персоналом (кадровой службой);

письмо (справка) из организации образования при Президенте РК об окончании обучения кандидата в рамках государственного заказа по программам послевузовского образования с результатом обучения не ниже значения, установленного уполномоченным органом;

документ, подтверждающий сдачу квалификационного экзамена;

послужной список кандидата (государственного служащего) по форме, утвержденной уполномоченным органом, или копию документа, подтверждающего трудовую деятельность (функциональные обязанности), в случае трудовой деятельности кандидата вне государственной службы, заверенные службой управления персоналом (кадровой службой);

письменное согласие кандидата на сбор и обработку его персональных данных.

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет должностное лицо, направляющее на согласование кандидата на занятие вакантной административной государственной должности корпуса "Б" без проведения конкурса.

На основе представленных документов уполномоченный орган или его территориальное подразделение принимает одно из следующих решений:

согласовывает назначение;

возвращает на доработку в случае неполного представления документов или некачественных (невозможности прочтения) копий документов, незаполнения или неполного заполнения сведений в документах;

отказывает в согласовании назначения с предоставлением мотивированного ответа о причинах отказа.

Порядок согласования квалификационных требований

Согласование квалификационных требований осуществляется в следующих случаях:

создания государственного органа;

передачи государственному органу функций, полномочий или штатных единиц другого государственного органа, в том числе упраздненного (ликвидированного) либо реорганизованного;

изменения структуры или штатного расписания государственного органа;

изменения наименования, функций или полномочий государственной должности либо государственного органа (структурного подразделения);

иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

Квалификационные требования для согласования направляются государственным органом в уполномоченный орган или его территориальное подразделение посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

При отсутствии в государственном органе интегрированной информационной системы "Е-қызмет" квалификационные требования для согласования направляются в уполномоченный орган или его территориальное подразделение в электронном виде посредством системы электронного документооборота государственных органов.

Срок рассмотрения документов уполномоченным органом или его территориальным подразделением не должен превышать один месяц.

Уполномоченный орган или его территориальное подразделение, рассмотрев представленные документы, принимает одно из следующих решений:

согласовывает квалификационные требования;

отказывает в согласовании квалификационных требований.

Приказ вводится в действие с 17 января 2024 года.