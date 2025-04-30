Поступление на госслужбу: внесены поправки в правила

Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 23 апреля 2025 года внес изменения в некоторые вопросы занятия административной государственной должности, сообщает Zakon.kz.

В частности, во Временных правилах отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в интегрированной информационной системе обновлен следующий пункт:

В целях определения соответствия кандидата условиям поступления на государственную службу системой запрашивается информация из информационных систем государственного органа, осуществляющего стратегические, регулирующие, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции в области охраны и надзора за здоровьем граждан и государственного органа по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов.

Кандидат исключается на любом этапе отбора в случае несоответствия требованиям пунктов 3, 3-1 и 4 статьи 16 Закона о госслужбе.

В Правилах согласования занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса в новой редакции изложен пункт, в котором говорится, что основаниями отказа в согласовании уполномоченным органом или его территориальным подразделением являются:

несоответствие кандидата предъявляемым квалификационным требованиям;

наличие обоснованной критики со стороны общества в действиях (бездействии) и поведении кандидата, негативных публикаций в средствах массовой информации, подтвержденных аудио, видео и иными материалами;

неудовлетворительная оценка деятельности государственного служащего за предыдущий (последний) квартал;

привлечение к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность;

наличие возбужденного дела об административном правонарушении по результатам проверки, проведенной в порядке, установленном законодательством;

наличие у кандидата неснятого дисциплинарного взыскания или не прекращенного в отношении кандидата дисциплинарного дела;

несоответствие условиям поступления на государственную службу согласно пункту 3 и 3-1 статьи 16 Закона о госслужбе.

Приказ вводится в действие с 30 апреля 2025 года.