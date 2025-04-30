Поступление на госслужбу: внесены поправки в правила
В частности, во Временных правилах отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в интегрированной информационной системе обновлен следующий пункт:
В целях определения соответствия кандидата условиям поступления на государственную службу системой запрашивается информация из информационных систем государственного органа, осуществляющего стратегические, регулирующие, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции в области охраны и надзора за здоровьем граждан и государственного органа по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов.
Кандидат исключается на любом этапе отбора в случае несоответствия требованиям пунктов 3, 3-1 и 4 статьи 16 Закона о госслужбе.
В Правилах согласования занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса в новой редакции изложен пункт, в котором говорится, что основаниями отказа в согласовании уполномоченным органом или его территориальным подразделением являются:
- несоответствие кандидата предъявляемым квалификационным требованиям;
- наличие обоснованной критики со стороны общества в действиях (бездействии) и поведении кандидата, негативных публикаций в средствах массовой информации, подтвержденных аудио, видео и иными материалами;
- неудовлетворительная оценка деятельности государственного служащего за предыдущий (последний) квартал;
- привлечение к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность;
- наличие возбужденного дела об административном правонарушении по результатам проверки, проведенной в порядке, установленном законодательством;
- наличие у кандидата неснятого дисциплинарного взыскания или не прекращенного в отношении кандидата дисциплинарного дела;
- несоответствие условиям поступления на государственную службу согласно пункту 3 и 3-1 статьи 16 Закона о госслужбе.
Приказ вводится в действие с 30 апреля 2025 года.