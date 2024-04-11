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В МВД рассказали, кому запретят въезд в Казахстан

Сенат одобрил закон, запрещающий педофилам въезд в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:18 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании 11 апреля 2024 года в первом чтении одобрили изменения в закон по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Документ инициирован депутатами и направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, механизмов государственного контроля в области миграции населения, обеспечение гарантии прав граждан в условиях чрезвычайного положения, а также устранение имеющихся пробелов в законодательстве.

Задачи закона:

  • ограничение въезда в Казахстан и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
  • запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;
  • определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции. Так, на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу, которая будет осуществляться территориальными органами внутренних дел;
  • урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов, удостоверяющих личность и иных документов с истекшим сроком действия, если возможность их продления или замены отсутствует. Такие документы будут признаваться действительными независимо от срока их действия.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха, отвечая на вопрос депутатов, сообщил, что закон запрещает въезд не только осужденным за педофилию.

"Не только этой категории будет запрещено въезжать, там еще категории: лица, которые состоят в организованных преступных группах, совершившие тяжкие преступления, лица экстремистской направленности. Там целый ряд категорий, которым будет запрещен въезд в страну", – сказал Игорь Лепеха.

Чиновник добавил, что такая практика распространена во всем мире, и "здесь ничего нового нет".

"Мы, если гражданина выдворяем, ставим запрет на въезд ему в страну. Этот запрет будет находиться в наших системах миграционной полиции в системе "Беркут". И в дальнейшем мы будем контролировать, чтобы это лицо, если автоматически будет въезжать в страну, будет сразу выставляться запрет. И этот гражданин уже не попадет в страну", – добавил он.
, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:18
Педофилам и террористам готовятся запретить въезд в Казахстан
, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:18

14 февраля 2024 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения. 

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