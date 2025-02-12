Депутат предлагает обязать банки возмещать ущерб от действий мошенников

Депутат Ринат Заитов на пленарном заседании Мажилиса 12 февраля 2025 года рассказал, сколько сотрудников банков помогали мошенникам украсть деньги со счетов казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя Генерального прокурора Берика Асылова он указал на проблему интернет-мошенничества.

"Мошенники, быстро приспособившиеся к новой эпохе, не только ежедневно крадут деньги со счетов беззащитных людей, но и получают на их имя миллионные кредиты, тем самым лишая и без того бедных средств к существованию. Было доказано, что во многих случаях мошенничества замешаны представители банков или местных органов власти. Так, например, сотрудником Карагандинского управления занятости и социальной защиты населения были совершены хищения денежных средств со счетов 90 инвалидов и пенсионеров. В Талдыкоргане, Астане и Алматы также выявлены факты, когда сотрудники банков помогали получать доступ к персональным данным граждан", – заявил депутат.

По его словам, только за январь-февраль текущего года в отношении сотрудников банков возбуждено 15 дел по факту кибермошенничества по статье 250 УК РК ("Злоупотребление полномочиями"), а по статье 254 УК РК ("Злостное неисполнение должностных обязанностей") – 17 дел.

Чтобы минимизировать такие риски, мажилисмен предлагает возложить на банки обязанность возмещать все убытки и ущерб, причиненные кибермошенничеством, поскольку банки несут ответственность за сохранность денежных средств на своих счетах.

Депутаты ранее несколько раз выступали за запрет онлайн-кредитов в Казахстане. 15 ноября 2024 года заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов рассказал о последствиях данного шага.