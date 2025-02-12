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Общество

Депутат предлагает обязать банки возмещать ущерб от действий мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 15:28 Фото: Zakon.kz
Депутат Ринат Заитов на пленарном заседании Мажилиса 12 февраля 2025 года рассказал, сколько сотрудников банков помогали мошенникам украсть деньги со счетов казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя Генерального прокурора Берика Асылова он указал на проблему интернет-мошенничества.

"Мошенники, быстро приспособившиеся к новой эпохе, не только ежедневно крадут деньги со счетов беззащитных людей, но и получают на их имя миллионные кредиты, тем самым лишая и без того бедных средств к существованию. Было доказано, что во многих случаях мошенничества замешаны представители банков или местных органов власти. Так, например, сотрудником Карагандинского управления занятости и социальной защиты населения были совершены хищения денежных средств со счетов 90 инвалидов и пенсионеров. В Талдыкоргане, Астане и Алматы также выявлены факты, когда сотрудники банков помогали получать доступ к персональным данным граждан", – заявил депутат.

По его словам, только за январь-февраль текущего года в отношении сотрудников банков возбуждено 15 дел по факту кибермошенничества по статье 250 УК РК ("Злоупотребление полномочиями"), а по статье 254 УК РК ("Злостное неисполнение должностных обязанностей") – 17 дел.

Чтобы минимизировать такие риски, мажилисмен предлагает возложить на банки обязанность возмещать все убытки и ущерб, причиненные кибермошенничеством, поскольку банки несут ответственность за сохранность денежных средств на своих счетах.

Депутаты ранее несколько раз выступали за запрет онлайн-кредитов в Казахстане. 15 ноября 2024 года заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов  рассказал о последствиях данного шага. 

Мадина Мамырханова
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