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Право

В Казахстане хотят отменить госрегулирование цен на бензин и дизель

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:53 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило приказ, которым отменяются все действовавшие ранее приказы об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, сообщает Zakon.kz.

В Минэнерго отмечают, что на сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами.

"К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге", – говорят в министерстве.

Таким образом, разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.

В связи с чем Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.

Как поясняется, ключевыми принципами данной политики являются плавность и предсказуемость любых изменений. Для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.

Вместе с тем Министерство энергетики обещает совместно с заинтересованными органами усилить контроль на рынке, обеспечить исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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