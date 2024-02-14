Если вдруг произошел оползень: как получить компенсацию за ущерб

Стихийные бедствия возникают, как правило, внезапно и приводят порой к катастрофическим последствиям. Zakon.kz выяснил, кто и как может получить компенсацию за ущерб, нанесенный ЧС.

Как получить компенсацию

По словам юриста ЮК "Доминант", председателя филиала "AdilZanger" по городу Алматы Жанетты Камелевой, в соответствии с законом возмещение вреда, причиненного чрезвычайными ситуациями техногенного характера, производится самим причинителем ущерба добровольно или по решению суда. За счет бюджетных средств ущерб (вред) возмещается в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших.

"Пострадавшие и законные представители в течение 13 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации представляют в местный исполнительный орган заявление о возмещении материального ущерба. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность (временное удостоверение личности), а также перечень утраченного и/или испорченного имущества, в том числе в период ликвидации последствия ЧС", – отмечает Жанетта Камелева.

По словам юриста, местный исполнительный орган обязан зарегистрировать заявление пострадавшего или его законного представителя в специальном журнале и выдать расписку, подтверждающую принятие документов. Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления.

Местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба у оценщика. При этом расходы, связанные с организацией проведения оценки, возлагаются на местный исполнительный орган. Определение размера ущерба, причиненного имуществу, осуществляется при участии пострадавшего и оценщика.

Сама процедура оценки включает в себя следующие этапы:

выбор пострадавшим оценщика;

определение времени и места проведения оценки по согласованию с пострадавшим;

проведение оценки поврежденного имущества;

ознакомление пострадавшего с отчетом об оценке.

Размер возмещения ущерба определяется, исходя из расходов, необходимых для восстановления, размера уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимости утраченного имущества по рыночным ценам. При этом расходы на восстановление (ремонт) поврежденного имущества должны подтверждаться сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Имущество считается уничтоженным, если его восстановление технически невозможно или экономически необоснованно, когда расходы на восстановление имущества превышают 80% его рыночной стоимости.

После вынесения заключения оценщиком в течение трех рабочих дней местным исполнительным органом принимается решение о выделении средств. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

В случае возникновения споров, вопросы возмещения ущерба разрешаются в судебном порядке.

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Если есть необходимость в жилье

Для предоставления жилища необходимо обратиться в местный исполнительный орган с наличием:

копии документа, удостоверяющего личность;

заявления от собственника недвижимого имущества по установленной форме;

технического паспорта объекта недвижимости (жилища);

идентификационного документа на земельный участок (акт на право частной собственности на земельный участок),

справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданной Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

"Если чрезвычайная ситуация возникла по вине физических или юридических лиц, то виновник сложившейся ситуации обязан возместить ущерб пострадавшим", – заключила юрист Жанетта Камелева.

Когда возникает оползень

Как сообщили в Министерстве по ЧС, в Казахстане за 2023 год зарегистрировано 7 оползневых, 11 селевых явлений и один случай схода оплывины.

На возникновение оползней оказывают влияние много факторов. Часто это связано с выпадением значительных дождевых осадков, интенсивного снеготаяния, землетрясения, размывом водного потока подножий склонов горы. Но есть и негативное человеческое воздействие, когда люди нарушают устойчивость склона, к примеру, при строительстве домов, прокладке водопроводов и прочих действиях.

Министерство ЧС рекомендует гражданам, если объект (жилой дом, дачный дом) расположен в горной местности, регулярно проводить визуальный осмотр территорий на предмет выявления трещин, сдвигов, переувлажнения грунтов, технической неисправности линий трубопроводов, канализации, выклинивания воды.

При получении сигналов об угрозе возникновения оползня необходимо отключить электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть. Эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала пострадавших и оказании им помощи.

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