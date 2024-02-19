Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автомобильным транспортом

В Казахстане введут запрет на ввоз яиц Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе. 

Запрет планируется ввести в действие с 1 мая 2024 года.

Как поясняют в Минсельхозе, соответствующее решение было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 1 декабря 2023 года по введению ограничении на ввоз яиц автомобильным транспортом.

Согласно статистическим данным на 1 января 2024 года, в республике насчитывается 56,5 млн голов птицы (за аналогичный период 2022 года 50 млн голов или рост на 13,8%).

В 2023 году производство яиц составило 4,9 млрд штук.

По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2023 году экспорт составил 175,9 млн штук, импорт – 286,9 млн штук. Таким образом, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что страна увеличивает производство пищевого яйца и мяса птицы. Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская, Абайская и Улытауская области), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. 

Читайте также

Новые требования к школьным туалетам
В Казахстане введут новые требования к школьным туалетам
В Казахстане появятся китайские культурыные центры, в Китае - казахстанские
Китайские культурные центры появятся в Казахстане, казахстанские – в Китае
Маркировку остатков обуви продлили до 1 июня 2024 года
Сроки маркировки обуви продлили до 1 июня 2024 года
Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: