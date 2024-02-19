В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автомобильным транспортом
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Запрет планируется ввести в действие с 1 мая 2024 года.
Как поясняют в Минсельхозе, соответствующее решение было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 1 декабря 2023 года по введению ограничении на ввоз яиц автомобильным транспортом.
Согласно статистическим данным на 1 января 2024 года, в республике насчитывается 56,5 млн голов птицы (за аналогичный период 2022 года 50 млн голов или рост на 13,8%).
В 2023 году производство яиц составило 4,9 млрд штук.
По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2023 году экспорт составил 175,9 млн штук, импорт – 286,9 млн штук. Таким образом, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что страна увеличивает производство пищевого яйца и мяса птицы. Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская, Абайская и Улытауская области), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год.