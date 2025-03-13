Казахстан введет полугодовой запрет на ввоз куриных яиц

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ о введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена ЕАЭС через территорию Казахстана", – говорится в документе.

Как поясняется, решение об этом было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 12 марта 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

По данным МСХ, в Казахстане насчитывается 70 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направления и 7 племенной репродукции.

На 1 января 2025 года численность поголовья птицы в 2024 году по сравнению с 2023 годом во всех категориях хозяйств увеличилась до 45, 2 млн голов, или на 2,6%, производство пищевых яиц куриных по итогам 2024 года составило 4 461,1 млн штук (101,3%), что на 1,2% больше объема производства за 2023 год (4 406,8 млн штук).

По официальным данным статистики, в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт – 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%.

Численность птиц за 2024 год составила 45,1 млн голов, что на 2,6% больше показателя за 2023 год (44,1 млн голов).

В основном импорт осуществляется из стран ЕАЭС.

Как отмечают в Минсельхозе, введение запрета на ввоз яиц положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования.

"Для обеспечения западных регионов страны имеется возможность поставки яиц из других регионов в рамках меморандума, в котором регулируется количество участников рынка и устанавливается верхний предел цен. Это предотвращает спекуляции, которые зачастую применяют оптовики, создавая давление на производителей", – говорится в пояснительной записке.

В связи с чем по аналогии прошлых лет предлагается ввести временный запрет на ввоз яиц птицы всеми видами транспорта сроком на 6 месяцев в весенне-летний период с апреля по сентябрь.

Ранее запрет на ввоз куриных яиц вводился в Казахстане с 1 мая 2024 года.

24 февраля 2025 года сообщалось, что данный запрет могут ввести снова.