Казахстан введет полугодовой запрет на ввоз куриных яиц
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена ЕАЭС через территорию Казахстана", – говорится в документе.
Как поясняется, решение об этом было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 12 марта 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.
По данным МСХ, в Казахстане насчитывается 70 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направления и 7 племенной репродукции.
На 1 января 2025 года численность поголовья птицы в 2024 году по сравнению с 2023 годом во всех категориях хозяйств увеличилась до 45, 2 млн голов, или на 2,6%, производство пищевых яиц куриных по итогам 2024 года составило 4 461,1 млн штук (101,3%), что на 1,2% больше объема производства за 2023 год (4 406,8 млн штук).
По официальным данным статистики, в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт – 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%.
Численность птиц за 2024 год составила 45,1 млн голов, что на 2,6% больше показателя за 2023 год (44,1 млн голов).
В основном импорт осуществляется из стран ЕАЭС.
Как отмечают в Минсельхозе, введение запрета на ввоз яиц положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования.
"Для обеспечения западных регионов страны имеется возможность поставки яиц из других регионов в рамках меморандума, в котором регулируется количество участников рынка и устанавливается верхний предел цен. Это предотвращает спекуляции, которые зачастую применяют оптовики, создавая давление на производителей", – говорится в пояснительной записке.
В связи с чем по аналогии прошлых лет предлагается ввести временный запрет на ввоз яиц птицы всеми видами транспорта сроком на 6 месяцев в весенне-летний период с апреля по сентябрь.
Ранее запрет на ввоз куриных яиц вводился в Казахстане с 1 мая 2024 года.
24 февраля 2025 года сообщалось, что данный запрет могут ввести снова.