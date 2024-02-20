Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

У МЧС появился ряд новых функций

У МЧС появились новые функции Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 19 февраля 2024 года внесло соответствующие дополнения в Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, теперь МЧС будет осуществлять следующие новые функции в сфере актуализации и признания профессиональных квалификаций:

  • на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;
  • на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;
  • на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;
  • разрабатывает и (или) актуализирует отраслевые рамки квалификации в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • разрабатывает, утверждает и (или) актуализирует профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения НПП "Атамекен" на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям на основе типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям, утвержденного уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

Также добавлены функции в области пожарной безопасности, в соответствии с которым МЧС:

  • организует исследование пожаров с установлением причин и очагов возникновения;
  • организует обследование систем и элементов противопожарной защиты объекта с применением инструментального метода.

Постановление введено в действие 19 февраля 2024 года.

Читайте также

Как получить отсрочку по уплате госпошлины в суде
Можно ли получить отсрочку по уплате госпошлины в суде
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
Функции Минфина планируют расширить в Казахстане
Полномочия Минфина планируют расширить в Казахстане
Элина Черногрицкая
Законодательство МЧС РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Финляндия
Военные массово увольняются в Финляндии
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: