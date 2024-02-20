У МЧС появился ряд новых функций

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Правительство постановлением от 19 февраля 2024 года внесло соответствующие дополнения в Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, теперь МЧС будет осуществлять следующие новые функции в сфере актуализации и признания профессиональных квалификаций: на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;

разрабатывает и (или) актуализирует отраслевые рамки квалификации в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает, утверждает и (или) актуализирует профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения НПП "Атамекен" на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям на основе типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям, утвержденного уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций; Также добавлены функции в области пожарной безопасности, в соответствии с которым МЧС: организует исследование пожаров с установлением причин и очагов возникновения;

организует обследование систем и элементов противопожарной защиты объекта с применением инструментального метода. Постановление введено в действие 19 февраля 2024 года. Читайте также Можно ли получить отсрочку по уплате госпошлины в суде В совершение сделок нотариусами внесли изменения Полномочия Минфина планируют расширить в Казахстане

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