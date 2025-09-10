#АЭС в Казахстане
Право

МЧС добавили ряд новых функций

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 5 сентября 2025 года внесло дополнения в Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям МЧС добавили следующие:

  • участвует в планировании территориальной обороны;
  • создает специальные формирования и обеспечивает их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;
  • осуществляет охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;
  • обеспечивает заблаговременное информирование и оповещение населения о непосредственной угрозе безопасности на основании информации, полученной от органов военного управления;
  • организует проведение эвакуационных мероприятий во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами;
  • осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов гражданской защиты к выполнению задач территориальной обороны;
  • в целях устранения ситуаций, угрожающих национальной безопасности РК, в пределах компетенции, установленной законодательством РК, принимает нормативные правовые акты по вопросам технического прикрытия путей сообщения;
  • участвует в мероприятиях, направленных на развитие и продвижение системы военно-патриотического воспитания;
  • осуществляет непосредственное взаимодействие с координационным советом по военно-патриотическому воспитанию при министерстве обороны РК;
  • участвует в формировании и реализации государственной политики в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа;
  • участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;
  • передает военное имущество в пределах государственного органа на основании акта первого руководителя государственного органа в порядке, установленном законодательством РК;
  • осуществляет контроль за оборотом вооружения и военной техники, находящихся в оперативном управлении;
  • принимает решения о признании имущества неиспользуемым;
  • при необходимости передает неиспользуемые оборонные объекты в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
  • определяет тактико-технические характеристики для новых образцов и предлагаемых к закупу вооружения и военной техники;
  • осуществляет выбор исполнителей государственного оборонного заказа и доводит до них задания утвержденного государственного оборонного заказа в случаях, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;
  • обеспечивает выполнение заданий государственного оборонного заказа в пределах своей компетенции;
  • осуществляет приемку опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств на вооружение, оснащение, снабжение и эксплуатацию;
  • разрабатывает, согласовывает, принимает участие в разработке, изменении и отмене военных национальных стандартов в соответствии с законодательством РК;
  • обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике) в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;
  • утверждает отчеты по выполненным научным исследованиям в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;
  • разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;
  • утверждает правила осуществления полевых выплат;
  • разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий органов гражданской защиты.

Постановление введено в действие с 31 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
