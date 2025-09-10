МЧС добавили ряд новых функций

Правительство постановлением от 5 сентября 2025 года внесло дополнения в Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям МЧС добавили следующие: участвует в планировании территориальной обороны;

создает специальные формирования и обеспечивает их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;

осуществляет охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;

обеспечивает заблаговременное информирование и оповещение населения о непосредственной угрозе безопасности на основании информации, полученной от органов военного управления;

организует проведение эвакуационных мероприятий во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами;

осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов гражданской защиты к выполнению задач территориальной обороны;

в целях устранения ситуаций, угрожающих национальной безопасности РК, в пределах компетенции, установленной законодательством РК, принимает нормативные правовые акты по вопросам технического прикрытия путей сообщения;

участвует в мероприятиях, направленных на развитие и продвижение системы военно-патриотического воспитания;

осуществляет непосредственное взаимодействие с координационным советом по военно-патриотическому воспитанию при министерстве обороны РК;

участвует в формировании и реализации государственной политики в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа;

участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;

передает военное имущество в пределах государственного органа на основании акта первого руководителя государственного органа в порядке, установленном законодательством РК;

осуществляет контроль за оборотом вооружения и военной техники, находящихся в оперативном управлении;

принимает решения о признании имущества неиспользуемым;

при необходимости передает неиспользуемые оборонные объекты в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;

определяет тактико-технические характеристики для новых образцов и предлагаемых к закупу вооружения и военной техники;

осуществляет выбор исполнителей государственного оборонного заказа и доводит до них задания утвержденного государственного оборонного заказа в случаях, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

обеспечивает выполнение заданий государственного оборонного заказа в пределах своей компетенции;

осуществляет приемку опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств на вооружение, оснащение, снабжение и эксплуатацию;

разрабатывает, согласовывает, принимает участие в разработке, изменении и отмене военных национальных стандартов в соответствии с законодательством РК;

обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике) в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

утверждает отчеты по выполненным научным исследованиям в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;

утверждает правила осуществления полевых выплат;

разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий органов гражданской защиты. Постановление введено в действие с 31 августа 2025 года.

