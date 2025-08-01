В Казахстане обновили регламент правительства

Постановлением правительства от 28 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в Регламент Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, регламент дополнен новым пунктом:

По поручениям премьер-министра о необходимости принятия законодательных поправок в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего поручения ответственным государственным органом вырабатывается видение процесса исполнения и его этапов в установленном настоящим пунктом порядке.

Ответственный государственный орган в недельный срок со дня поступления соответствующего поручения на уровне курирующего политического государственного служащего определяет один из следующих механизмов исполнения:

разработка нового проекта закона;

внесение законодательных поправок в уже инициированный правительством проект закона, находящийся на стадии разработки или согласования с государственными органами (до внесения в Аппарат Правительства);

внесение законодательных поправок в проект закона, находящийся на рассмотрении Мажилиса Парламента (в случае необходимости незамедлительного внесения законодательных поправок).

В зависимости от предлагаемого механизма также определяются конкретные процедуры законотворческого процесса, предусмотренные законодательством РК, с четко регламентированными сроками их реализации.

Выработанные ответственным государственным органом подходы с соответствующими обоснованиями направляются на согласование в Министерство юстиции.

Согласование с Министерством юстиции обеспечивается в течение трех рабочих дней со дня поступления подходов.

Согласованные с Министерством юстиции подходы вносятся ответственным государственным органом на имя Руководителя Аппарата Правительства с обязательным обоснованием причин применения указанных подходов.

В случае согласия с внесенными подходами резолюцией руководителя Аппарата Правительства определяется срок их реализации.

Вместе с тем уточняется, что поступившие в правительство проекты законов, инициированные депутатами парламента, и проекты заключений правительства к ним подлежат рассмотрению на заседании Межведомственной комиссии.

Подготовка проекта заключения правительства к проекту закона, инициированному депутатами Парламента, обеспечивается государственным органом, определенным в качестве ответственного поручением руководителя Аппарата Правительства.

Указывается, что государственные органы-соисполнители в течение пяти рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, обязаны представить свою позицию по проекту закона, инициированному депутатами парламента, ответственному государственному органу для учета в подготовке проекта заключения правительства.

Ответственный государственный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, представляет в Министерство юстиции проект заключения правительства для рассылки членам Межведомственной комиссии, а также совместно с министерствами национальной экономики и финансов вносит на рассмотрение Межведомственной комиссии предварительные финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда.

Межведомственной комиссией вырабатываются предложения по положительной либо иной оценке инициированного депутатами проекта закона.

С учетом предложений Межведомственной комиссии проект заключения правительства на государственном и русском языках в обязательном порядке согласовывается с прямо заинтересованными государственными органами, а также с министерствами юстиции, национальной экономики, финансов путем представления писем за подписью первых руководителей или уполномоченных ими должностных лиц в срок не более трех рабочих дней со дня поступления.

В случае, если проект заключения правительства находится на согласовании в государственном органе более трех рабочих дней и ответ по нему не представлен, то такой проект считается по умолчанию "согласованным". При этом государственный орган, осуществляющий свод, в обязательном порядке указывает в своем сопроводительном письме о согласовании представленной информации с государственным органом "по умолчанию".

Проект заключения правительства включает сведения о нормах, предусматривающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и или Национального фонда, заключение Республиканской бюджетной комиссии по таким нормам, сведения о соответствии предлагаемых проектом закона норм Конституции действующим законодательным актам, целесообразности их принятия, нормах, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, возможных негативных социально-экономических последствиях, а также сведения о нормах, для реализации которых потребуется принятие подзаконного нормативного правового акта.

В случае установления необходимости проведения анализа регуляторного воздействия в проекте заключения правительства излагается концептуальная позиция (четко указывается позиция о поддерживаемых, частично поддерживаемых и не поддерживаемых поправках) по соответствующим нормам с указанием о дополнительном представлении результатов анализа регуляторного воздействия.

При этом анализ регуляторного воздействия проводится государственным органом, осуществляющим руководство в отрасли или сфере государственного управления, в которой предусматриваются введение регуляторного инструмента, связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

Результаты анализа регуляторного воздействия в течение трех рабочих дней со дня его завершения направляются в парламент за подписью первого руководителя соответствующего государственного органа.

При внесении в Аппарат Правительства проектов заключений правительства на проекты законов, инициированные депутатами парламента, разработчик прилагает к ним в форме электронного документа копию протокольного решения Межведомственной комиссии, копии писем прямо заинтересованных государственных органов, а также министерств юстиции, национальной экономики и финансов за подписью первого руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица.

При необходимости к проекту заключения правительства разработчиком прикладываются финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда.

Проект заключения правительства вносится в Аппарат Правительства на государственном и русском языках в формате электронного документа не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Аппарате Правительства инициированного депутатами парламента проекта закона, если в поручении руководителя Аппарата Правительства не установлены иные, более короткие сроки.

Проект заключения правительства письмом за подписью руководителя Аппарата Правительства направляется на согласование в Администрацию Президента.

Указывается, что если для реализации поддерживаемого проектом заключения Правительства проекта закона необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов, уполномоченные государственные органы незамедлительно приступают к разработке их предварительных проектов.

Проект заключения правительства после согласования его с Администрацией Президента подлежит обязательной презентации и голосованию членами правительства.

Проголосованный на заседании правительства проект заключения правительства вносится на подпись премьер-министру в течение одного рабочего дня.

В срок не позднее 15 рабочих дней со дня одобрения проекта заключения на заседании правительства ответственный государственный орган письмом за подписью первого руководителя либо уполномоченного им должностного лица направляет для ознакомления предварительные проекты подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации проекта закона, депутатам парламента, инициировавшим проект закона, в Аппарат Правительства и Министерство юстиции.

В случае, если разработка проекта подзаконного нормативного правового акта относится к компетенции другого государственного органа, то данный государственный орган представляет соответствующий проект ответственному государственному органу в течение 10 рабочих дней со дня одобрения проекта заключения на заседании правительства.

Также уточняется, что в рамках исполнения поручений президента и премьер-министра, требующих незамедлительного внесения изменений в законодательные акты, при наличии согласованного подхода ответственный государственный орган разрабатывает соответствующие поправки в проект закона и направляет их в виде сравнительной таблицы министерствам юстиции, национальной экономики, финансов и другим прямо заинтересованным государственным органам для согласования и выработки согласованной позиции правительства.

Если для реализации предлагаемых поправок необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов, прилагаются их предварительные проекты.

Согласующие государственные органы, а также Национальная палата предпринимателей РК и члены экспертных советов субъектов предпринимательства направляют свои предложения или возражения на вносимые в проект закона поправки ответственному государственному органу в течение семи календарных дней со дня их поступления.

При необходимости ответственный государственный орган или иной заинтересованный государственный орган самостоятельно направляют соответствующие изменения и дополнения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии либо консультативно-совещательных органов при правительстве.

Ответственный государственный орган после согласования поправок с первыми руководителями заинтересованных государственных органов вносит в Аппарат Правительства согласованную позицию, сравнительную таблицу, проект письма в адрес Парламента, проекты подзаконных нормативных правовых актов (при наличии).

Проект письма в адрес парламента должен содержать основания разработки поправок с развернутой характеристикой целей, задач и основных положений, а также обоснования причин выбора соответствующего проекта закона, находящегося на рассмотрении парламента, в который предлагается внести поправки.

Согласованная позиция правительства с вложением сопутствующих документов письмом за подписью руководителя Аппарата Правительства направляется на согласование в Администрацию Президента.

После согласования с Администрацией Президента согласованная позиция правительства выносится на презентацию, а затем на заседание для последующего голосования либо на заочное голосование членов правительства.

По итогам одобрения согласованной позиции правительства в адрес парламента направляется соответствующее письмо за подписью премьер-министра с вложением сопутствующих документов.

Вместе с тем запрещается вносить письма в адрес парламента с предложениями о внесении поправок в проекты законов за подписью первых руководителей государственных органов и иных должностных лиц.

Уполномоченные государственные органы обязаны неукоснительно соблюдать согласованную позицию правительства в палатах парламента.

Государственным органам запрещается направлять по своей инициативе письма в адрес руководства правительства, Администрации Президента с предложениями о внесении поправок в проекты законов, находящиеся на рассмотрении парламента.

В случае внесения депутатами парламента поправок в инициированный правительством проект закона, а также в проект закона, инициированный депутатами парламента (в том числе предполагающих сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда), проект заключения правительства по поручению руководителя Аппарата Правительства разрабатывается разработчиком проекта закона по форме.

Государственные органы-соисполнители в течение трех рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, обязаны представить свою позицию по поправкам депутатов парламента разработчику проекта закона для учета в подготовке проекта заключения правительства.

Если поправки в проект закона затрагивают интересы субъектов предпринимательства, то такие поправки направляются в Национальную палату предпринимателей и членам экспертных советов субъектов предпринимательства для получения заключений, которые носят рекомендательный характер. Экспертные заключения направляются разработчику в течение пяти рабочих дней.

Разработчик проекта закона в течение пяти рабочих дней со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок, формирует проект заключения правительства и направляет его для согласования в заинтересованные государственные органы.

Государственные органы (в обязательном порядке министерства юстиции, национальной экономики, финансов) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления проекта заключения правительства согласовывают его путем направления разработчику соответствующих писем за подписью первого руководителя или уполномоченного им должностного лица.

При отсутствии единой позиции в срок не более двух рабочих дней ответственным государственным органом проводится межведомственное совещание, на котором вырабатывается единая позиция либо оформляются замечания с аргументированными обоснованиями, которые вместе с проектом заключения вносятся в Аппарат Правительства. В случае внесения проекта заключения правительства с разногласиями вопрос рассматривается на совещании в Аппарате Правительства для принятия решений.

Разработчик в срок не более чем 10 рабочих дней, если иной срок не указан в поручении, вносит в Аппарат Правительства проект заключения правительства.

При необходимости к проекту заключения правительства также прикладываются: финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда, протоколы консультативно-совещательных органов при правительстве, Республиканской бюджетной комиссии.

В случае установления необходимости проведения анализа регуляторного воздействия в проекте заключения Правительства излагается концептуальная позиция (четко указывается позиция о поддерживаемых, частично поддерживаемых и не поддерживаемых поправках) по соответствующим поправкам с указанием о дополнительном представлении результатов анализа регуляторного воздействия.

Результаты анализа регуляторного воздействия в течение трех рабочих дней со дня его завершения направляются в парламент за подписью первого руководителя соответствующего государственного органа.

В случае, если для реализации поддерживаемого проектом заключения правительства поправок необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов, уполномоченные государственные органы незамедлительно приступают к разработке их предварительных проектов.

Проект заключения правительства письмом за подписью руководителя Аппарата правительства направляется на согласование в Администрацию Президента.

Одобренный на заседании проект заключения правительства вносится на подпись премьер-министру в течение одного рабочего дня.

Участие должностных лиц центральных государственных органов на заседаниях в палатах парламента по рассмотрению проектов законов, разработчиками которых они являются, осуществляется в следующем порядке:

на рабочих группах – директора департаментов или председатели комитетов;

на заседаниях головных комитетов – заместители первых руководителей центральных государственных органов;

на пленарных заседаниях палат – первые руководители центральных государственных органов.

При нарушении данного порядка либо неявки представитель правительства в парламенте вносит на рассмотрение премьер-министра предложения о наказании виновных должностных лиц.

Указывается, что участвующие на заседаниях палат Парламента по рассмотрению проектов законов должностные лица центральных государственных органов обязаны быть профессионально подготовленными по вопросам, рассматриваемым на данных заседаниях, в целях предоставления депутатам исчерпывающих и обоснованных ответов на поставленные ими вопросы.

Предусматривается, что если на заседаниях палат парламента принимаются поправки, реализация которых предполагается на подзаконном уровне, уполномоченные государственные органы обязаны обеспечивать заблаговременную разработку предварительных проектов подзаконных нормативных правовых актов, которые содержат концептуальное видение реализации законодательных норм.

Ответственность за качество подготовки должностных лиц и их явку на заседания в палатах Парламента возлагается на первых руководителей центральных государственных органов.

В случае поступления в государственные органы запроса Конституционного суда о предоставлении позиции по обращению гражданина в рамках начатого конституционного производства государственный орган, входящий в состав правительства, в чью компетенцию входит регулирование соответствующей сферы, принимает меры по обеспечению всесторонней проработки вопросов, являющихся предметом рассмотрения, в том числе с изучением практики применения оспариваемой нормы и международного опыта, предварительного обмена мнениями с заинтересованными государственными органами и выработки согласованной позиции по предмету обращения о соответствии рассматриваемого нормативного правового акта Конституции РК с учетом особенностей правоприменительной практики соответствующей сферы, в сроки не позднее десяти календарных дней со дня получения запроса Конституционного суда.

Если вопросы, являющиеся предметом конституционного производства, затрагивают компетенцию государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, согласованная позиция вырабатывается с их участием.

В случае наличия разногласий между заинтересованными государственными органами государственный орган, в чью компетенцию входит регулирование соответствующей сферы, принимает меры по снятию разногласий и обеспечивает выработку согласованной позиции государственных органов, участвующих в конституционном производстве.

Также уточняется, что участие должностных лиц государственных органов, входящих в состав правительства, в конституционном производстве осуществляется на уровне не ниже заместителя первого руководителя по вопросам, в чью непосредственную компетенцию входит рассматриваемая сфера государственного регулирования, и не ниже руководителя структурного подразделения по вопросам, не затрагивающим напрямую компетенцию государственного органа.

При этом участие в конституционном производстве государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, осуществляется должностным лицом, уполномоченным первым руководителем.

Постановление вводится в действие со дня подписания.