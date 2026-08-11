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Право

Утверждены правила маркировки БАД

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:24 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 3 августа 2026 года утвердила Правила маркировки и прослеживаемости биологически активных добавок к пище, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок маркировки биологически активных добавок к пище и их дальнейшей прослеживаемости на территории Республики Казахстан.

Порядок маркировки

Производитель осуществляет маркировку БАД, произведенных на территории РК, средствами идентификации до первичной возмездной или безвозмездной передачи товара новому собственнику, либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации.

Импортер обеспечивает маркировку БАД, произведенных за пределами территории РК, средствами идентификации до ввоза на территорию РК или до их помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Немаркированные БАД, произведенные до даты введения обязательной маркировки БАД, реализуются до истечения срока годности.

В целях маркировки БАД средствами идентификации необходимо наличие аппаратно-программного комплекса (АПК), подключенного по каналам связи к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ).

Подключенный к ЦС МПТ АПК обеспечивает автоматизированную передачу данных Оператору в части получения кодов маркировки, отправки сведений об использовании кодов маркировки с последующей отправкой в ЦС МПТ информации о нанесении, отбраковке, агрегации средств идентификации, а также сведений о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота маркированных БАД в ЦС МПТ.

Производители и импортеры:

  • проводят регистрацию в ЦС МПТ до начала осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот и (или) оборотом маркированных БАД;
  • осуществляют регистрацию БАД, подлежащих маркировке средствами идентификации, в ЦС МПТ;
  • обеспечивают готовность АПК к цифровому взаимодействию с ЦС МПТ в соответствии с условиями интерфейса электронного взаимодействия, опубликованными на интернет-ресурсе Оператора;
  • вносят в режиме реального времени в ЦС МПТ сведения о маркировке БАД, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также сведения о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота маркированных БАД.

Для регистрации БАД в ЦС МПТ указываются следующие сведения:

  • наименование компании владельца идентификатора товара;
  • префикс GCP владельца идентификатора товара;
  • юридический адрес владельца идентификатора товара;
  • страна владельца идентификатора товара;
  • GTIN;
  • код государственного классификатора;
  • код ТН ВЭД ЕАЭС;
  • код GPC;
  • функциональное наименование товара (вид товара);
  • наименование товара на этикетке;
  • страна производства;
  • товарный знак (бренд);
  • заявленный объем или масса нетто;
  • количество единиц употребления в потребительской упаковке;
  • признак принадлежности товара к БАД;
  • свидетельство о государственной регистрации БАД;
  • документ (документы), в соответствии с которым изготовлен товар;
  • область применения;
  • форма выпуска;
  • условия хранения;
  • способ применения товара;
  • срок годности товара;
  • тип упаковки;
  • материал упаковки;
  • вид упаковки;
  • торговое наименование товара;
  • страна товарного знака;
  • состав;
  • признак подконтрольности сырья ветеринарному надзору;
  • фото упаковки;
  • наименование компании производственной площадки;
  • юридический адрес производственной площадки;
  • страна производственной площадки.

По результатам регистрации сведений о БАД Оператор в течение 3 рабочих дней включает представленные сведения в реестр товаров ЦС МПТ.

Средства идентификации БАД наносятся в виде двумерного штрихового кода DataMatrix GS1, пригодного для машинного считывания на потребительскую упаковку методом, не допускающим отделения средства идентификации без его повреждения.

Как пояснили в министерстве, обязательная маркировка биологически активных добавок к пище является приоритетным направлением, реализация которого позволит:

  • сократить объемы нелегального оборота;
  • повысить собираемость налогов;
  • создать равные конкурентные условия на рынке.

Кроме того, с введением обязательной маркировки каждый покупатель сможет проверить легальность БАД через приложение.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года, за исключением некоторых норм, которые вводятся с 1 марта 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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