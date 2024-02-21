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Казахстан и Турция придумали, как увеличить грузопоток между странами

Казахстан и Турция придумали, как увеличить грузопоток между странами Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что цель соглашения – дальнейшее содействие развитию автотранспортных, железнодорожных и водных транспортных систем.

"Ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, а также позволит увеличить грузопоток автомобильным, железнодорожным и морским транспортом", – сказал он.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что соглашение направлено на увеличение грузопотока через Транскаспийский международный транспортный маршрут, с использованием железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, портов Каспийского моря и международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай" и, соответственно, увеличение товарооборота между Казахстаном и Турцией.

"Ратификация соглашения позволит сократить сроки прохождения грузов до пяти дней. В 2022 году прохождение этого маршрута занимало 13-15 дней. Вместо двух транспортных накладных при комбинированнной перевозке по ж/д и морскому пути внедряется единый цифровой документ, который можно будет оформить посредством автоматизированной цифровой платформы", – сообщили в Мажилисе.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.

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