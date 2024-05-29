Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 29 мая ратифицировали Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между странами-участниками Организации тюркских государств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее соглашение было подписано членами Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде 11 ноября 2022 года.

Как рассказал министр транспорта Марат Карабаев, данное соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами-членами ОТГ.

"По итогам 2023 года объемы перевозок грузов между Казахстаном и государствами участниками ОТГ составил порядка 35 млн тонн грузов, что на 20% больше показателя 2022 года. Принятие соглашения создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно повлияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны", – отметил Марат Карабаев.

По его словам, также в рамках соглашения будет создан совместный комитет по развитию перевозок между странами ОТГ.

Отметим, в Организацию тюркских государств входят: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

В ноябре 2023 года Казахстан официально принял председательство в Организации тюркских государств.