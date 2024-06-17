Это абсолютная ложь! – Закиева обратилась к авторам петиции против закона о семейно-бытовом насилии

На казахстанском портале для петиций 16 июня 2024 года появилась петиция против закона о семейно-бытовом насилии. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на доводы, указанные в публикации, сообщает Zakon.kz.

В петиции, которая (на момент выпуска новости) набрала 219 подписей из нужных 50 тыс., говорится, что внедряемые в стране законы по борьбе с насилием являются "произвольным и разрушительным вмешательством в дела семьи".

"Данные законы внедряют простой механизм отобрания детей из родных семей за шлепок родителя, за несчастный случай с ребенком, за то, что ребенок оступился и нарушил закон, за "угрозу" насилия, а также на основании доноса", – пишет автор.

Автор петиции считает, что новые законы "преследуют цели: криминализировать традиционный воспитательный процесс, ввести в РК ювенальную систему, как инструмент давления на неугодных – через угрозу отобрания детей, создать структуру, наделенную неограниченной властью вмешиваться в личные дела граждан, произвольно наказывать и поражать в правах, легитимизировать выделение неоправданно огромных сумм из государственного бюджета на финансирование НПО и данной структуры".

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала петицию.

"Основная мысль автора заключается в том, что данный закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей. Посредством данного закона президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе", – написала она в Facebook.

Всем, кто против данного закона, она предложила, прежде всего его прочитать, прийти к ним помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей.





"Хоть один раз увидеть ежедневные сводки, поговорить с детьми и послушать через что они прошли, и потом оценить, насколько важно было ужесточить наказание. Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации. Например, восстановить им документы (есть случаи, когда люди живут без ИИН по 15-20 лет, из-за чего отрезаны от любых видов госпомощи и госпрограмм), вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи", – пишет омбудсмен.

Эти меры, по ее словам, укрепят семьи, помогут улучшить условия их жизни и, соответственно, создадут благоприятную среду для ребенка.

"Еще до июня прошлого года, то есть до начала работы по данному закону, мы совместно с представителями госорганов прошли этот путь, изучили реальные проблемы и картину. Мы проехали 220 населенных пунктов страны. Таким образом, прежде чем утверждать, что данный закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь. Пером и словом мы все владеем, но результат в таких вопросах складывается только из реальных действий, ежедневной работы и шагов. Мы все говорим о благополучии страны, которое может сложиться только в безопасном обществе. Благополучие страны складывается из благополучия семей и каждого, в том числе и маленького гражданина", – резюмировала Закиева.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" начал действовать в Казахстане с 16 июня 2024 года. Об основных его новеллах можно почитать здесь.