Может ли работник с ВНЖ при потере работы обратиться за пособием по безработице
Фото: gov.kz
Вправе ли работник с видом на жительство в РК в случае потери работы обратиться за социальной выплатой по безработице? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.
Социальный кодекс предусматривает, что право на социальную выплату по случаю потери работы возникает со дня регистрации участника системы обязательного социального страхования в качестве безработного.
При этом не регистрируются в качестве безработного:
- лица, не достигшие 16-летнего возраста;
- занятые лица;
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- лица, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;
- студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости, в соответствии с настоящим Кодексом;
- лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.
"Таким образом, лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, являющиеся участником системы обязательного социального страхования, после регистрации в качестве безработного имеют право обратиться за назначением социального пособия по случаю потери работы", – заключили в Минтруда.
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