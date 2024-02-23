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Законодательство РК

Может ли работник с ВНЖ при потере работы обратиться за пособием по безработице

Может ли сотрудник в ВНЖ получить пособие по безработице в случае утери работы Фото: gov.kz
Вправе ли работник с видом на жительство в РК в случае потери работы обратиться за социальной выплатой по безработице? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Социальный кодекс предусматривает, что право на социальную выплату по случаю потери работы возникает со дня регистрации участника системы обязательного социального страхования в качестве безработного.

При этом не регистрируются в качестве безработного:

  • лица, не достигшие 16-летнего возраста;
  • занятые лица;
  • лица, достигшие пенсионного возраста;
  • лица, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;
  • студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости, в соответствии с настоящим Кодексом;
  • лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.

"Таким образом, лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, являющиеся участником системы обязательного социального страхования, после регистрации в качестве безработного имеют право обратиться за назначением социального пособия по случаю потери работы", – заключили в Минтруда.

Ранее мы рассказали, как оплачивать дни, когда сотрудник выходит на работу, находясь на больничном.

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МТСЗН РК Казахстан
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