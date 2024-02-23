Может ли работник с ВНЖ при потере работы обратиться за пособием по безработице

Фото: gov.kz

Вправе ли работник с видом на жительство в РК в случае потери работы обратиться за социальной выплатой по безработице? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Социальный кодекс предусматривает, что право на социальную выплату по случаю потери работы возникает со дня регистрации участника системы обязательного социального страхования в качестве безработного. При этом не регистрируются в качестве безработного: лица, не достигшие 16-летнего возраста;

занятые лица;

лица, достигшие пенсионного возраста;

лица, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;

студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости, в соответствии с настоящим Кодексом;

лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно. "Таким образом, лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, являющиеся участником системы обязательного социального страхования, после регистрации в качестве безработного имеют право обратиться за назначением социального пособия по случаю потери работы", – заключили в Минтруда. Ранее мы рассказали, как оплачивать дни, когда сотрудник выходит на работу, находясь на больничном. Читайте также Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы Редких рыб и тюленей планируют выловить в Казахстане для научных целей

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