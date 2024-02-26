О чем говорят поправки в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей

Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", который, в частности, предусматривает ограничение использования мобильных телефонов в школах.

О чем еще говорится в этом законе, подробнее расскажет Zakon.kz.

Что касается ограничений использования мобильных телефонов, то оно будет действовать только во время уроков.

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях", - говорится в документе.

При этом утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования в случаях, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях отнесено к компетенции школы.

Также в компетенции организаций образования добавлено:

обеспечение формирования культуры качества образования и создание системы внутреннего обеспечения качества;

принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации:

- пропагандирующей насилие;

- религиозного характера, за исключением распространения такой информации в духовных (религиозных) организациях образования;

побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к суициду;

провоцирующей детей на антиобщественные и противоправные действия;

не соответствующей культурным, нравственным и духовным ценностям казахстанского общества;

иной, не относящейся к учебному процессу;

Кроме того, профтехорганизации и интернаты должны будут страховать учающихся от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

В законе также появился новый пункт, предусматривающий, что прием педагогов на работу в государственные дошкольные организации, организации среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования осуществляется через объект информатизации в области образования, определенный уполномоченным органом в области образования".

Вместе с тем закон предусматривает, что в компетенцию акиматов областей и городов входит обеспечение качества предоставления образования в государственных дошкольных организациях, организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы).

Кроме того, добавлено, что акиматы должны принимать меры по материально-техническому обеспечению государственных дошкольных организаций, организаций начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, организаций среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, а также осуществляют контроль за их состоянием в целях недопущения аварийности или повышения сейсмоустойчивости.

Акиматы также обязали разрабатывать и представлять на утверждение маслихата проект плана развития образования соответствующей территории.

Ну и как уже сообщалось, в закон об "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности внесли поправку, что не допускается застройка многоквартирными жилыми зданиями (домами) жилых зон без учета размещения объектов социальной инфраструктуры (объектов образования и здравоохранения).

Наставничество

Вместе с тем закон "О правах ребенка в Республике Казахстан" пополнился новыми статьями о наставчничестве.

Так, вводится наставничество над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Поясняется, что это деятельность, направленная на оказание индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 10-летнего возраста.

Наставником для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей может быть совершеннолетний гражданин РК, осуществляющий свою деятельность на основании типового договора о наставничестве.

Наставничество вводится над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими 10-летнего возраста. Наставничество осуществляется на безвозмездной основе. Порядок организации наставничества определяется уполномоченным органом в области защиты прав детей.

Согласно закону, наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом наставником не может быть:

лицо, не имеющее гражданства РК и не достигшее совершеннолетия;

лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лицо, у которого супруг (супруга) признан (признана) судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лицо, лишенное судом родительских прав или ограниченное судом в родительских правах;

лицо, отстраненное от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом РК обязанностей;

бывший усыновитель (удочеритель), если усыновление (удочерение) отменено судом по его вине;

лицо, которое по состоянию здоровья не может осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения);

лицо, не имеющее постоянного места жительства;

лицо, придерживающееся нетрадиционной сексуальной ориентации;

лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставником;

лицо, которое на момент установления наставничества не имеет дохода, обеспечивающего ему прожиточный минимум;

лицо, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

лицо, имеющее или имевшее судимость, подвергающееся или подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено, за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Наставник имеет право:

посещать ребенка по месту его проживания в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с согласия ребенка и руководителя этой организации образования общаться с ребенком вне места его проживания;

в периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы, выходные и праздничные дни), предоставлять ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, воспитательных и медицинских услуг.

Наставник не имеет права:

вывозить ребенка за пределы территории РК;

при общении с ребенком вне места его проживания оставлять ребенка под надзором третьих лиц (физических или юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставления его в органы внутренних дел;

нарушать иные условия договора о наставничестве.

Наставник обязан:

нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним;

незамедлительно информировать органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, или организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, о возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью ребенка, его заболевании, получении им травмы, помещении ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставлении его в органы внутренних дел;

соблюдать иные условия договора о наставничестве.

Закон об образовании

В закон об образовании добавлено, что в компетенцию уполномоченного органа в области образования входит разрабатка и утверждение типовых правил внутреннего распорядка организаций образования.

Вместе с тем компетенция местных представительных и исполнительных органов в области образования дополнена следующими полномочиями:

обеспечивает качество предоставления образования в государственных организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);

обеспечивает функционирование опорных школ (ресурсных центров), в том числе их взаимодействие с малокомплектными школами;

обеспечивает качество предоставления технического и профессионального, послесреднего образования;

обеспечивает каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных в сейсмоопасных регионах;

обеспечивает качество предоставления дошкольного воспитания и обучения, в том числе организует в порядке, установленном законодательством РК, медицинское обслуживание в организациях дошкольного воспитания и обучения в районах городов, городах областного и районного значения, поселках, селах, сельских округах;

обеспечивает качество предоставления дополнительного образования детей, осуществляемого на областном и районном (города областного значения) уровнях;

обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования, финансируемых за счет бюджетных средств;

осуществляет качественное кадровое обеспечение государственных организаций образования.

Также они обеспечивают:

качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуальному обучению;

качество предоставления среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и среднего образования, предоставляемого через организации образования интернатного типа образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);

качество предоставления дополнительного образования для детей;

строительство, реконструкцию объектов среднего образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством РК;

каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, находящихся в эксплуатации более 30 лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных в сейсмоопасных регионах;

качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования, финансируемых за счет бюджетных средств;

качество кадрового обеспечения государственных организаций образования.

Профтехобразование

В статье по образовательным программам технического и профессионального образования говорится, что содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение модуля общеобразовательных дисциплин и интегрированных в общеобязательные, базовые и профессиональные модули общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики с присвоением рабочих квалификаций с ориентиром на результаты обучения.

При этом уточняется, что образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации) не менее 60% от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин или базовых, профессиональных модулей.

При этом говорится, что дистанционное обучение в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, осуществляющих реализацию образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, не допускается, за исключением ряда случаев.

Также закон дополнен нормой о том, что обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, одновременно с документом об образовании может выдаваться документ, подтверждающий освоение им практических навыков и компетенций.

Статус педагога

Закон "О статусе педагога" дополненен нормой о том, что педагогам гарантируется сохранение очередности предоставления жилища из государственного жилищного фонда в случае реорганизации государственных учреждений и казенных предприятий в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения в соответствии с жилищным законодательством республики.

Поправки предусматривают и ряд других дополнений.



Закон вводится в действие с 27 апреля 2024 года..

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках.