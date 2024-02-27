Кадровые перестановки в судейском корпусе: Токаев подписал указ
В частности, назначены на должность судьи:
по городу Астане
межрайонного суда по гражданским делам:
- Бейсеуова Айнур Адамовна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
- Дуйсекова Жанар Ескеновна - с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области;
- Жанабергенкызы Нургул - с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;
- Сармаева Айгуль Муратовна;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Турганбаев Марат Аитбаевич - с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Кызылорды Кызылординской области;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Ешпанова Жанар Баймуратовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области;
межрайонного суда по уголовным делам:
- Аманжолов Ескендир Бакытжанович с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда Павлодарской области;
- Ануарбеков Досбол Алтайбекович - с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- Сембаев Самат Алибекович - с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам:
- Исахан Алмат Муратбекулы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- Ташимбаев Саят Куатбекович - с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;
специализированного межрайонного административного суда:
- Жабыкпай Толеген с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;
- Сагиндыкова Айнур Раймбековна - с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области;
по городу Алматы
Алатауского районного суда:
- Давлетниязов Талгат;
- Омаров Ертис Атымтаевич - с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда области Жетісу;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Халыков Ернар Ерболович с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Западно-Казахстанской области;
Бостандыкского районного суда - Адырбек Сейтхан Орынбасарулы;
районного суда № 2 Бостандыкского района:
- Ногаев Бахтияр Унербекович с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;
- Омарова Назерке Жарасбеккызы;
специализированного межрайонного административного суда - Молдагалиев Бейбит Жексенбиевич;
специализированного межрайонного следственного суда - Искакбаева Жанар Калиевна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Семея области Абай;
специализированного межрайонного экономического суда:
- Абишева Асель Нурлановна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
- Бейсенова Гульмира Рамазановна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
Медеуского районного суда:
- Абдиманап Умут - с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Жамбылской области;
- Азимбаев Асет Абаевич -с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области;
- Журабаев Бахтиер Шадыкулович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области;
- Калиекова Маншук Сериковна - с освобождением от должности судьи Илийского районного суда Алматинской области;
- Кумарова Айнура Каержановна;
- Уалиханова Жанара Уалихановна с освобождением от должности судьи Саранского городского суда Карагандинской области;
по городу Шымкенту
межрайонного суда по гражданским делам:
- Калкабаева Айнур Канатовна с освобождением от должности судьи Таразского городского суда Жамбылской области;
- Сакова Сауле Сакеновна;
межрайонного суда по уголовным делам:
- Ахметов Нуркиса Нурлыханович;
- Мулькибаева Бакытжан Илиясович с освобождением от должности судьи Жуалынского районного суда Жамбылской области;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Карабаев Абинур Бердыбекович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;
по области Абай
Аягозского районного суда - Ауганбай Алтынай Кайраткызы;
Семейского городского суда:
- Диканбай Шынгыс Серикболулы;
- Оналбай Азамат Нуртасулы;
- Суменов Камбар Алтынбекович;
суда № 2 города Семея:
- Ермеков Сержан Ахметкалиулы;
- Сейлханов Эльдар Бауржанулы;
по Акмолинской области
Аршалынского районного суда - Муратбекова Аида Карбаевна;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Жакимова Алмагуль Жумабековна с освобождением от должности судьи Атбасарского районного суда этой же области;
по Актюбинской области
суда города Актобе:
- Оразгалиев Аслан Сайлаубаевич;
- Сыдыков Акылбек Кенжалыулы;
суда № 2 города Актобе - Кусаев Аян Маратович;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе - Купенова Мира Аекеновна;
специализированного межрайонного административного суда - Беришбаев Кайрат Амангельдиевич;
Мугалжарского районного суда - Шунимов Азамат Арманович;
по Алматинской области
Балхашского районного суда - Утепбергенова Сауле Максатовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области;
Енбекшиказахского районного суда - Умарова Аида Кенжебековна с освобождением от должности судьи суда района Шал акына Северо-Казахстанской области;
Жамбылского районного суда - Карибаев Эрнар Кенжебекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Дильдабаев Алмас Елмаханович с освобождением от должности судьи суда № 2 города Тараза Жамбылской области;
Талгарского районного суда - Тукубаева Айнагуль Сейлбековна с освобождением от должности судьи Каражалского городского суда области Ұлытау;
по Атырауской области
суда № 2 города Атырау - Карабеков Абылай Карабекулы;
специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау - Азмуханова Айман Нуржанкызы;
специализированного следственного суда города Атырау - Даумов Дауренбек Нурлыбековича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;
по Западно-Казахстанской области
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Гильманова Динара Мугаппаровна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;
по Жамбылской области
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Байназаров Даурен Ералиевич;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Анарбаев Абитхан Темирбаевич с освобождением от должности председателя Мугалжарского районного суда Актюбинской области;
Меркенского районного суда:
- Дуйсенова Акерке Кайсаровна;
- Исмагамбетова Шолпан Аманкуллаевна с освобождением от должности судьи Жылыойского районного суда Атырауской области;
Шуского районного суда - Тажибаева Жибек Мухаммедхановна;
по области Жетысу
специализированного межрайонного экономического суда - Джолдасова Гульнур Сарсембаевна с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;
по Карагандинской области
суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Аканов Бахтияр Рымханович с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда этой же области;
Казыбекбийского районного суда города Караганды - Ан Алексей Николаевич с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды этой же области;
районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Абылханов Нур Тулегенович с освобождением от должности председателя Осакаровского районного суда этой же области;
Саранского городского суда - Жумабеков Серик Маратович с освобождением от должности председателя Бухар-Жырауского районного суда этой же области;
по Костанайской области
Карабалыкского районного суда - Рахимбаева Айнагуль Кажмукановна с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенова Аделия Ондасыновна с освобождением от должности судьи Сарыкольского районного суда этой же области;
специализированного межрайонного экономического суда - Амиргалиева Асемгуль Канаткызы с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная этой же области;
по Кызылординской области
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Рустемов Сабит Нематиллаевич с освобождением от должности судьи Жарминского районного суда области Абай;
Кармакшинского районного суда - Казыбеков Акылбек Казыбекулы;
Кызылординского городского суда - Тубекбаева Алия Бердибековна с освобождением от должности председателя Жанакорганского районного суда этой же области;
Шиелийского районного суда - Исабек Дархан Кыдырбекулы с освобождением от должности судьи Шалкарского районного суда Актюбинской области;
по Мангистауской области
специализированного суда по административным правонарушениям города Актау - Елеусинова Айгуль Танбаевна с освобождением от должности судьи Бейнеуского районного суда этой же области;
Жанаозенского городского суда - Космаганбетов Алмат Максатулы;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Актулиева Айгуль Нурлановна;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Медиев Акылбек Эсеновича;
по Павлодарской области:
Аксуского городского суда - Ергалиев Руфат Каирбаевич;
Актогайского районного суда - Тлеуленова Айкен Аралбаевна;
Экибастузского городского суда - Байгоншекова Айжан Кабиболлаевна;
Павлодарского городского суда - Бурамбаева Алия Ермековна;
Щербактинского районного суда - Баймагамбетов Даурен Дюсембаевич;
по Северо-Казахстанской области
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Литфуллина Сауле Зейнатулловна с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда этой же области;
по Туркестанской области
специализированного межрайонного экономического суда - Бейсембекова Дина Амангельдиновна с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области;
Ордабасинского районного суда - Усен Жанадил Абылайулы с освобождением от должности судьи Ерейментауского районного суда Акмолинской области;
Отрарского районного суда - Оразкулов Ермек Найманбаевич с освобождением от должности судьи Шуского районного суда Жамбылской области;
Сайрамского районного суда - Рахманкулов Гани Абдималикулы с освобождением от должности судьи Шуского районного суда Жамбылской области;
специализированного суда по административным правонарушениям города Туркестана - Торгаева Гаухар Алпысбаевна с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области;
по области Улытау:
Жанааркинского районного суда - Кузенбаев Назарбек Сандибекович;
Улытауского районного суда - Иргебаев Ильяс Асылханович с освобождением от должности судьи Жангалинского районного суда Западно-Казахстанской области;
по Восточно-Казахстанской области
Усть-Каменогорского городского суда - Хайрулинова Айгерим Ескалиевна с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда этой же области.
Освобождены от занимаемых должностей:
- председатель Алматинского областного суда Абдыкадыров Елис Нуркасымович - в связи с уходом в отставку;
- судьи суда города Астаны - Майкибаева Айман Бесенгазыевна - в связи с уходом в отставку;
- судьи суда города Шымкента - Ауезов Наурызбай Тажиханович - в связи с уходом в отставку;
- судьи Атырауского областного суда - Нагашыбаев Мирамбек Ибрагимулы - в связи с уходом в отставку;
- судьи Северо-Казахстанского областного суда - Иванова Юлия Павловна - в связи с уходом в отставку;
- судей Восточно-Казахстанского областного суда - Иманбаева Жаннат Ануарбековна - в связи с уходом в отставку;
- Сарсенбаев Санат Слямжанович - в связи со смертью;
по городу Астане
- председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алпысбаева Жанаргуль Кабылдаевнуа - по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
по городу Алматы
- судья районного суда № 2 Бостандыкского района Байгалиев Айдос Байгалиевич - в связи с переходом на другую работу;
- по городу Шымкенту
- судья специализированного межрайонного экономического суда Кененбаева Айжамал Айнакуловна - в связи со смертью;
- председателя специализированного следственного суда - Мынбатыров Галым Канбатырович- в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по области Абай
- председатель военного суда Семейского гарнизона Секенов Айдар Секенович - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель Семейского городского суда Абдикаримов Нуржан Бейбитбековича - связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Акмолинской области
- судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кайшибеков Галым Айдашевич - в связи с уходом в отставку;
по Алматинской области
- судья Райымбекского районного суда Сексенбаев Турсынбай Байбекович - в связи с достижением пенсионного возраста;
- судья Талгарского районного суда Бекбаев Ералы Ерзатович - по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Западнo-Казахстанской области
- судья Уральского городского суда Гимадутдинова Гульнара Шамильевна - в связи с уходом в отставку;
по Карагандинской области
судья специализированного межрайонного административного суда Романюк Анжелика Владимировна - в связи с уходом в отставку;
по Костанайской области
председатель Житикаринского районного суда Исмухамбетов Бактыбай Абсагитович - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
председатель специализированного следственного суда города Костаная Раисов Абай Абдыгалиевич - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Мангистауской области
судья специализированного межрайонного экономического суда Тулеуова Сая Туйебаевна - по решению Комиссии по качеству правосудия о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;
по Павлодарской области
председатель специализированного следственного суда города Павлодара Нургалиев Ардак Темешбаевич - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Туркестанской области
судья Сарыагашского районного суда Шетенов Нурказы Бектаевич - по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
Указ вводится в действие со дня подписания.