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Законодательство РК

Кадровые перестановки в судейском корпусе: Токаев подписал указ

Токаев назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 февраля 2024 года о назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов республики, сообщает Zakon.kz.

В частности, назначены на должность судьи:

по городу Астане   

межрайонного суда по гражданским делам:

  • Бейсеуова Айнур Адамовна с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
  • Дуйсекова Жанар Ескеновна - с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области;
  • Жанабергенкызы Нургул - с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;
  • Сармаева Айгуль Муратовна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Турганбаев Марат Аитбаевич - с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Кызылорды Кызылординской области;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Ешпанова Жанар Баймуратовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области;

межрайонного суда по уголовным делам:

  • Аманжолов Ескендир Бакытжанович с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда Павлодарской области;
  • Ануарбеков Досбол Алтайбекович - с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
  • Сембаев Самат Алибекович - с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

  • Исахан Алмат Муратбекулы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
  • Ташимбаев Саят Куатбекович - с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;

специализированного межрайонного административного суда:

  • Жабыкпай Толеген с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;
  • Сагиндыкова Айнур Раймбековна - с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области;

по городу Алматы

Алатауского районного суда:

  • Давлетниязов Талгат;
  • Омаров Ертис Атымтаевич - с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда области Жетісу;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Халыков Ернар Ерболович с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Западно-Казахстанской области;

Бостандыкского районного суда - Адырбек Сейтхан Орынбасарулы;

районного суда № 2 Бостандыкского района:

  • Ногаев Бахтияр Унербекович с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;
  • Омарова Назерке Жарасбеккызы;

специализированного межрайонного административного суда - Молдагалиев Бейбит Жексенбиевич;

специализированного межрайонного следственного суда - Искакбаева Жанар Калиевна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Семея области Абай;

специализированного межрайонного экономического суда:

  • Абишева Асель Нурлановна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
  • Бейсенова Гульмира Рамазановна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;

Медеуского районного суда:

  • Абдиманап Умут - с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Жамбылской области;
  • Азимбаев Асет Абаевич -с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области;
  • Журабаев Бахтиер Шадыкулович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области;
  • Калиекова Маншук Сериковна - с освобождением от должности судьи Илийского районного суда Алматинской области;
  • Кумарова Айнура Каержановна;
  • Уалиханова Жанара Уалихановна  с освобождением от должности судьи Саранского городского суда Карагандинской области; 

по городу Шымкенту

межрайонного суда по гражданским делам:

  • Калкабаева Айнур Канатовна с освобождением от должности судьи Таразского городского суда Жамбылской области;
  • Сакова Сауле Сакеновна;

межрайонного суда по уголовным делам:

  • Ахметов Нуркиса Нурлыханович;
  • Мулькибаева Бакытжан Илиясович с освобождением от должности судьи Жуалынского районного суда Жамбылской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Карабаев Абинур Бердыбекович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;

по области Абай

Аягозского районного суда - Ауганбай Алтынай Кайраткызы;

Семейского городского суда:

  • Диканбай Шынгыс Серикболулы; 
  • Оналбай Азамат Нуртасулы;
  • Суменов Камбар Алтынбекович;

суда № 2 города Семея:

  • Ермеков Сержан Ахметкалиулы;
  • Сейлханов Эльдар Бауржанулы;

по Акмолинской области

Аршалынского районного суда - Муратбекова Аида Карбаевна;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Жакимова Алмагуль Жумабековна с освобождением от должности судьи Атбасарского районного суда этой же области;

по Актюбинской области

суда города Актобе:

  • Оразгалиев Аслан Сайлаубаевич;
  • Сыдыков Акылбек Кенжалыулы;

суда № 2 города Актобе - Кусаев Аян Маратович;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе - Купенова Мира Аекеновна;

специализированного межрайонного административного суда - Беришбаев Кайрат Амангельдиевич;

Мугалжарского районного суда - Шунимов Азамат Арманович;

по Алматинской области

Балхашского районного суда - Утепбергенова Сауле Максатовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области;

Енбекшиказахского районного суда - Умарова Аида Кенжебековна с освобождением от должности судьи суда района Шал акына Северо-Казахстанской области;

Жамбылского районного суда - Карибаев Эрнар Кенжебекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Дильдабаев Алмас Елмаханович с освобождением от должности судьи суда № 2 города Тараза Жамбылской области;

Талгарского районного суда - Тукубаева Айнагуль Сейлбековна с освобождением от должности судьи Каражалского городского суда области Ұлытау;

по Атырауской области

суда № 2 города Атырау - Карабеков Абылай Карабекулы;

специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау - Азмуханова Айман Нуржанкызы;

специализированного следственного суда города Атырау - Даумов Дауренбек Нурлыбековича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;

по Западно-Казахстанской области

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Гильманова Динара Мугаппаровна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;

по Жамбылской области

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Байназаров Даурен Ералиевич;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Анарбаев Абитхан Темирбаевич с освобождением от должности председателя Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

Меркенского районного суда:

  • Дуйсенова Акерке Кайсаровна;
  • Исмагамбетова Шолпан Аманкуллаевна с освобождением от должности судьи Жылыойского районного суда Атырауской области;

 Шуского районного суда - Тажибаева Жибек Мухаммедхановна; 

по области Жетысу

специализированного межрайонного экономического суда - Джолдасова Гульнур Сарсембаевна с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;

по Карагандинской области

суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Аканов Бахтияр Рымханович с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда этой же области;

Казыбекбийского районного суда города Караганды - Ан Алексей Николаевич с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды этой же области;

районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Абылханов Нур Тулегенович с освобождением от должности председателя Осакаровского районного суда этой же области;

Саранского городского суда - Жумабеков Серик Маратович с освобождением от должности председателя Бухар-Жырауского районного суда этой же области;

по Костанайской области

Карабалыкского районного суда - Рахимбаева Айнагуль Кажмукановна с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенова Аделия Ондасыновна с освобождением от должности судьи Сарыкольского районного суда этой же области;

специализированного межрайонного экономического суда - Амиргалиева Асемгуль Канаткызы с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная этой же области;

по Кызылординской области

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Рустемов Сабит Нематиллаевич с освобождением от должности судьи Жарминского районного суда области Абай;

Кармакшинского районного суда - Казыбеков Акылбек Казыбекулы;

Кызылординского городского суда - Тубекбаева Алия Бердибековна с освобождением от должности председателя Жанакорганского районного суда этой же области;

Шиелийского районного суда - Исабек Дархан Кыдырбекулы с освобождением от должности судьи Шалкарского районного суда Актюбинской области;

по Мангистауской области

специализированного суда по административным правонарушениям города Актау - Елеусинова Айгуль Танбаевна с освобождением от должности судьи Бейнеуского районного суда этой же области;

Жанаозенского городского суда - Космаганбетов Алмат Максатулы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Актулиева Айгуль Нурлановна;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Медиев Акылбек Эсеновича;

по Павлодарской области:

Аксуского городского суда - Ергалиев Руфат Каирбаевич;

Актогайского районного суда - Тлеуленова Айкен Аралбаевна;

Экибастузского городского суда - Байгоншекова Айжан Кабиболлаевна;

Павлодарского городского суда - Бурамбаева Алия Ермековна;

Щербактинского районного суда - Баймагамбетов Даурен Дюсембаевич;

по Северо-Казахстанской области

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Литфуллина Сауле Зейнатулловна с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда этой же области;

по Туркестанской области

специализированного межрайонного экономического суда - Бейсембекова Дина Амангельдиновна с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области;

Ордабасинского районного суда - Усен Жанадил Абылайулы с освобождением от должности судьи Ерейментауского районного суда Акмолинской области;

Отрарского районного суда - Оразкулов Ермек Найманбаевич с освобождением от должности судьи Шуского районного суда Жамбылской области;

Сайрамского районного суда - Рахманкулов Гани Абдималикулы с освобождением от должности судьи Шуского районного суда Жамбылской области;

специализированного суда по административным правонарушениям города Туркестана - Торгаева Гаухар Алпысбаевна с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области;

по области Улытау:

Жанааркинского районного суда - Кузенбаев Назарбек Сандибекович;

Улытауского районного суда - Иргебаев Ильяс Асылханович с освобождением от должности судьи Жангалинского районного суда Западно-Казахстанской области;

по Восточно-Казахстанской области

Усть-Каменогорского городского суда - Хайрулинова Айгерим Ескалиевна с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда этой же области.

Освобождены от занимаемых должностей:

  • председатель Алматинского областного суда Абдыкадыров Елис Нуркасымович - в связи с уходом в отставку;
  • судьи суда города Астаны - Майкибаева Айман Бесенгазыевна - в связи с уходом в отставку;
  • судьи суда города Шымкента - Ауезов Наурызбай Тажиханович - в связи с уходом в отставку;
  • судьи Атырауского областного суда - Нагашыбаев Мирамбек Ибрагимулы - в связи с уходом в отставку;
  • судьи Северо-Казахстанского областного суда - Иванова Юлия Павловна - в связи с уходом в отставку;
  • судей Восточно-Казахстанского областного суда - Иманбаева Жаннат Ануарбековна - в связи с уходом в отставку;
  • Сарсенбаев Санат Слямжанович - в связи со смертью;

по городу Астане

  • председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алпысбаева Жанаргуль Кабылдаевнуа - по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

по городу Алматы

  • судья районного суда № 2 Бостандыкского района Байгалиев Айдос Байгалиевич - в связи с переходом на другую работу;
  • по городу Шымкенту
  • судья специализированного межрайонного экономического суда Кененбаева Айжамал Айнакуловна - в связи со смертью;
  • председателя специализированного следственного суда - Мынбатыров Галым Канбатырович- в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по области Абай

  • председатель военного суда Семейского гарнизона Секенов Айдар Секенович - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель Семейского городского суда Абдикаримов Нуржан Бейбитбековича - связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Акмолинской области

  • судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кайшибеков Галым Айдашевич - в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области

  • судья Райымбекского районного суда Сексенбаев Турсынбай Байбекович - в связи с достижением пенсионного возраста;
  • судья Талгарского районного суда Бекбаев Ералы Ерзатович - по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Западнo-Казахстанской области

  • судья Уральского городского суда Гимадутдинова Гульнара Шамильевна - в связи с уходом в отставку;

по Карагандинской области

судья специализированного межрайонного административного суда Романюк Анжелика Владимировна - в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области

председатель Житикаринского районного суда Исмухамбетов Бактыбай Абсагитович - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

председатель специализированного следственного суда города Костаная Раисов Абай Абдыгалиевич - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Мангистауской области

судья специализированного межрайонного экономического суда Тулеуова Сая Туйебаевна - по решению Комиссии по качеству правосудия о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

по Павлодарской области

председатель специализированного следственного суда города Павлодара Нургалиев Ардак Темешбаевич - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Туркестанской области

судья Сарыагашского районного суда Шетенов Нурказы Бектаевич - по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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