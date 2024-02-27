Советы по педагогической этике появятся при школах и колледжах
В частности, обновлены Типовые правила организации работы совета по педагогической этике с уточнением – при организациях образования.
Правила определяют организацию деятельности совета по педагогической этике при организациях образования.
Совет по педагогической этике при организациях образования является коллегиальным органом, создаваемый в организациях образования, рассматривающий вопросы, соблюдения педагогами педагогической этики.
В совет могут обращаться физические и юридические лица по вопросам нарушения педагогической этики руководителями организаций образования, педагогами.
При этом решения совета носят рекомендательный характер.
Основными задачами совета по педагогической этике являются:
- мониторинг, профилактика и предупреждение нарушений педагогической этики;
- урегулированию конфликтных ситуаций, связанных с нарушениями педагогической этики;
- всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного рассмотрения вопроса об ответственности педагогов;
- рассмотрение причин и условий, способствующих нарушению педагогической этики, и выработка на их основе рекомендаций руководителю организации образования и отдела образования.
Совет выполняет следующие функции:
- заслушивает на своих заседаниях представителей органов управления образованием, педагогов и руководителей организаций образования, также лиц причастных к рассматриваемым вопросам;
- запрашивает документы, материалы и информацию у государственных органов и организации образования, необходимые для выполнения стоящих перед ним задач;
- истребует объяснения или пояснения у педагогов, руководителей организаций образования и лиц причастных к рассматриваемым вопросам;
- вносит предложения руководителю отдела образования, организации образования о проведении проверки фактов нарушения педагогической этики;
- вносит руководителю отдела образования и организации образования рекомендации по укреплению дисциплины труда, профилактике нарушений педагогической этики;
- вносит на рассмотрение руководителю отдела образования и организации образования, рекомендации об ответственности за нарушения педагогической этики;
- обращается к уполномоченным государственным органам или соответствующим должностным лицам с предложениями о рассмотрении ответственности должностных лиц организации образования, не рассмотревших надлежащим образом рекомендации совета;
- проводит работу по примирению сторон;
- в случае необходимости проводит заседание совета в онлайн формате.
В состав совета по педагогической этике входят следующие лица:
- не менее двух педагогов;
- не менее двух педагогов, вышедших на заслуженный отдых;
- представители управлений (отделов) образования и организаций повышения квалификации;
- депутаты маслихата;
- представители общественных объединений или неправительственных организаций, профсоюзов, осуществляющих деятельность в отрасли образования.
При этом в состав совета не могут входить лица:
- признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лишенные судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;
- на которых за совершение административного коррупционного правонарушения налагались взыскания;
- ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям;
- уволенные по отрицательным мотивам из государственных органов и организаций;
- штатные сотрудники ДОКСО, за исключением руководителя ДОКСО;
- действующие руководители организаций образования.
Об итогах рассмотрения обращения физического или юридического лица должно быть незамедлительно сообщено заявителю на самом заседании либо по итогам его рассмотрения.
Рассмотрение дела в отношении педагога или руководителя организации образования приостанавливается на период:
временной нетрудоспособности;
нахождения в отпуске или командировке;
освобождения от исполнения своих должностных обязанностей на время выполнения им государственных или общественных обязанностей;
нахождения на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке.
При рассмотрении вопроса о соблюдении педагогической этики педагог имеет право на:
- получение в письменном виде информации о рассматриваемом вопросе;
- ознакомление со всеми материалами по рассматриваемому вопросу;
- защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону способами лично или через представителя в порядке, установленном законодательством республики;
- получение решения в письменном виде.
Секретарь совета должен принять меры по извещению членов совета, а также заинтересованных лиц о месте и времени проведения заседания не позднее, чем за 1 рабочий день.
Вместе с тем допускается рассмотрение дела на заседании совета без участия заявителей и лиц, привлекаемых к ответственности, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте заседания совета не менее чем за 1 рабочий день до проведения заседания.
Разбирательства в отношении руководителя организации образования и педагога и принятые на их основании решения предаются гласности только с их письменного согласия.
О результате рассмотрения обращения в советписьменно сообщается заявителю.
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