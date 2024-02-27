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Советы по педагогической этике появятся при школах и колледжах

Советы по педагогической этике появятся при школах и колледжах Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в приказ, касающийся вопросов педагогической этики, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены Типовые правила организации работы совета по педагогической этике с уточнением – при организациях образования

Правила определяют организацию деятельности совета по педагогической этике при организациях образования.

Совет по педагогической этике при организациях образования является коллегиальным органом, создаваемый в организациях образования, рассматривающий вопросы, соблюдения педагогами педагогической этики.

В совет могут обращаться физические и юридические лица по вопросам нарушения педагогической этики руководителями организаций образования, педагогами.


При этом решения совета носят рекомендательный характер.

Основными задачами совета по педагогической этике являются:

  • мониторинг, профилактика и предупреждение нарушений педагогической этики;
  • урегулированию конфликтных ситуаций, связанных с нарушениями педагогической этики;
  • всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного рассмотрения вопроса об ответственности педагогов;
  • рассмотрение причин и условий, способствующих нарушению педагогической этики, и выработка на их основе рекомендаций руководителю организации образования и отдела образования.

Совет выполняет следующие функции:

  • заслушивает на своих заседаниях представителей органов управления образованием, педагогов и руководителей организаций образования, также лиц причастных к рассматриваемым вопросам;
  • запрашивает документы, материалы и информацию у государственных органов и организации образования, необходимые для выполнения стоящих перед ним задач;
  • истребует объяснения или пояснения у педагогов, руководителей организаций образования и лиц причастных к рассматриваемым вопросам;
  • вносит предложения руководителю отдела образования, организации образования о проведении проверки фактов нарушения педагогической этики;
  • вносит руководителю отдела образования и организации образования рекомендации по укреплению дисциплины труда, профилактике нарушений педагогической этики;
  • вносит на рассмотрение руководителю отдела образования и организации образования, рекомендации об ответственности за нарушения педагогической этики;
  • обращается к уполномоченным государственным органам или соответствующим должностным лицам с предложениями о рассмотрении ответственности должностных лиц организации образования, не рассмотревших надлежащим образом рекомендации совета;
  • проводит работу по примирению сторон;
  • в случае необходимости проводит заседание совета в онлайн формате.

В состав совета по педагогической этике входят следующие лица:

  • не менее двух педагогов;
  • не менее двух педагогов, вышедших на заслуженный отдых;
  • представители управлений (отделов) образования и организаций повышения квалификации;
  • депутаты маслихата;
  • представители общественных объединений или неправительственных организаций, профсоюзов, осуществляющих деятельность в отрасли образования.

При этом в состав совета не могут входить лица:

  • признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • лишенные судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;
  • на которых за совершение административного коррупционного правонарушения налагались взыскания;
  • ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям;
  • уволенные по отрицательным мотивам из государственных органов и организаций;
  • штатные сотрудники ДОКСО, за исключением руководителя ДОКСО;
  • действующие руководители организаций образования.

Об итогах рассмотрения обращения физического или юридического лица должно быть незамедлительно сообщено заявителю на самом заседании либо по итогам его рассмотрения.

Рассмотрение дела в отношении педагога или руководителя организации образования приостанавливается на период:

временной нетрудоспособности;

нахождения в отпуске или командировке;

освобождения от исполнения своих должностных обязанностей на время выполнения им государственных или общественных обязанностей;

нахождения на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке.

При рассмотрении вопроса о соблюдении педагогической этики педагог имеет право на:

  • получение в письменном виде информации о рассматриваемом вопросе;
  • ознакомление со всеми материалами по рассматриваемому вопросу;
  • защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону способами лично или через представителя в порядке, установленном законодательством республики;
  • получение решения в письменном виде.

Секретарь совета должен принять меры по извещению членов совета, а также заинтересованных лиц о месте и времени проведения заседания не позднее, чем за 1 рабочий день.

Вместе с тем допускается рассмотрение дела на заседании совета без участия заявителей и лиц, привлекаемых к ответственности, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте заседания совета не менее чем за 1 рабочий день до проведения заседания.

Разбирательства в отношении руководителя организации образования и педагога и принятые на их основании решения предаются гласности только с их письменного согласия.

О результате рассмотрения обращения в советписьменно сообщается заявителю.

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