Советы по педагогической этике появятся при школах и колледжах

Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в приказ, касающийся вопросов педагогической этики, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены Типовые правила организации работы совета по педагогической этике с уточнением – при организациях образования.

Правила определяют организацию деятельности совета по педагогической этике при организациях образования.

Совет по педагогической этике при организациях образования является коллегиальным органом, создаваемый в организациях образования, рассматривающий вопросы, соблюдения педагогами педагогической этики.

В совет могут обращаться физические и юридические лица по вопросам нарушения педагогической этики руководителями организаций образования, педагогами.



При этом решения совета носят рекомендательный характер.

Основными задачами совета по педагогической этике являются:

мониторинг, профилактика и предупреждение нарушений педагогической этики;

урегулированию конфликтных ситуаций, связанных с нарушениями педагогической этики;

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного рассмотрения вопроса об ответственности педагогов;

рассмотрение причин и условий, способствующих нарушению педагогической этики, и выработка на их основе рекомендаций руководителю организации образования и отдела образования.

Совет выполняет следующие функции:

заслушивает на своих заседаниях представителей органов управления образованием, педагогов и руководителей организаций образования, также лиц причастных к рассматриваемым вопросам;

запрашивает документы, материалы и информацию у государственных органов и организации образования, необходимые для выполнения стоящих перед ним задач;

истребует объяснения или пояснения у педагогов, руководителей организаций образования и лиц причастных к рассматриваемым вопросам;

вносит предложения руководителю отдела образования, организации образования о проведении проверки фактов нарушения педагогической этики;

вносит руководителю отдела образования и организации образования рекомендации по укреплению дисциплины труда, профилактике нарушений педагогической этики;

вносит на рассмотрение руководителю отдела образования и организации образования, рекомендации об ответственности за нарушения педагогической этики;

обращается к уполномоченным государственным органам или соответствующим должностным лицам с предложениями о рассмотрении ответственности должностных лиц организации образования, не рассмотревших надлежащим образом рекомендации совета;

проводит работу по примирению сторон;

в случае необходимости проводит заседание совета в онлайн формате.

В состав совета по педагогической этике входят следующие лица:

не менее двух педагогов;

не менее двух педагогов, вышедших на заслуженный отдых;

представители управлений (отделов) образования и организаций повышения квалификации;

депутаты маслихата;

представители общественных объединений или неправительственных организаций, профсоюзов, осуществляющих деятельность в отрасли образования.

При этом в состав совета не могут входить лица:



признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лишенные судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;

на которых за совершение административного коррупционного правонарушения налагались взыскания;

ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям;

уволенные по отрицательным мотивам из государственных органов и организаций;

штатные сотрудники ДОКСО, за исключением руководителя ДОКСО;

действующие руководители организаций образования.

Об итогах рассмотрения обращения физического или юридического лица должно быть незамедлительно сообщено заявителю на самом заседании либо по итогам его рассмотрения.

Рассмотрение дела в отношении педагога или руководителя организации образования приостанавливается на период:

временной нетрудоспособности; нахождения в отпуске или командировке; освобождения от исполнения своих должностных обязанностей на время выполнения им государственных или общественных обязанностей; нахождения на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке.

При рассмотрении вопроса о соблюдении педагогической этики педагог имеет право на:

получение в письменном виде информации о рассматриваемом вопросе;

ознакомление со всеми материалами по рассматриваемому вопросу;

защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону способами лично или через представителя в порядке, установленном законодательством республики;

получение решения в письменном виде.

Секретарь совета должен принять меры по извещению членов совета, а также заинтересованных лиц о месте и времени проведения заседания не позднее, чем за 1 рабочий день.

Вместе с тем допускается рассмотрение дела на заседании совета без участия заявителей и лиц, привлекаемых к ответственности, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте заседания совета не менее чем за 1 рабочий день до проведения заседания.

Разбирательства в отношении руководителя организации образования и педагога и принятые на их основании решения предаются гласности только с их письменного согласия.

О результате рассмотрения обращения в советписьменно сообщается заявителю.

Материал по теме О чем говорят поправки в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей

Как поясняется, документ разработан в связи принятием закона об изменених и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей, который глава государства подписал на днях.