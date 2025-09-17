Военные школы-интернаты и колледжи изменят свое название

Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены следующие изменения и дополнения:

понятие "специализированная военная школа-интернат" заменяется на понятие "специализированная организация образования с углубленной допризывной подготовкой";

понятие "военно-технический колледж" заменяется на понятие "военный колледж";

понятие "Начальная военная и технологическая подготовка" заменяется на понятие "Начальная военная подготовка";

усиливаются требования к заместителю руководителя (директора) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой (наличие стажа работы, связанной с военным образованием или военной подготовкой не менее 15 лет, и документ, подтверждающий педагогическую переподготовку);

академический отпуск предоставляется на основании сведения о подтверждении призыва на воинскую службу;

дополнены права членов попечительского совета в организациях образования и др.

Проект приказа разработан в целях приведения в соответствие с Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.