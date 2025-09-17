Военные школы-интернаты и колледжи изменят свое название
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения и дополнения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрены следующие изменения и дополнения:
- понятие "специализированная военная школа-интернат" заменяется на понятие "специализированная организация образования с углубленной допризывной подготовкой";
- понятие "военно-технический колледж" заменяется на понятие "военный колледж";
- понятие "Начальная военная и технологическая подготовка" заменяется на понятие "Начальная военная подготовка";
- усиливаются требования к заместителю руководителя (директора) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой (наличие стажа работы, связанной с военным образованием или военной подготовкой не менее 15 лет, и документ, подтверждающий педагогическую переподготовку);
- академический отпуск предоставляется на основании сведения о подтверждении призыва на воинскую службу;
- дополнены права членов попечительского совета в организациях образования и др.
Проект приказа разработан в целях приведения в соответствие с Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript