В Казахстане поменялся оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства алкоголя

Министр финансов подписал приказ от 20 февраля 2024 года "Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции", сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Информационно-учетный центр" оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции", – говорится в документе.

При этом приказ заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 14 июля 2023 года "Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции" утрачивает силу.

Согласно ему функции оператора выполняет АО "Национальные информационные технологии".

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2024 года.

АО "Информационно-учетный центр" со 100%-ным участием государства в уставном капитале с 15 июля 2011 года определено Единым оператором в сфере учета государственного имущества.