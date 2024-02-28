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Законодательство РК

В Казахстане поменялся оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства алкоголя

В Казахстане поменялся оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства алкоголя Фото: pexels
Министр финансов подписал приказ от 20 февраля 2024 года "Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции", сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Информационно-учетный центр" оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции", – говорится в документе.

При этом приказ заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 14 июля 2023 года "Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции" утрачивает силу.

Согласно ему функции оператора выполняет АО "Национальные информационные технологии".

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2024 года.

АО "Информационно-учетный центр" со 100%-ным участием государства в уставном капитале с 15 июля 2011 года определено Единым оператором в сфере учета государственного имущества.

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Лариса Черненко
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