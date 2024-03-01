В Казахстане определили оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства нефтепродуктов

Министр финансов подписал приказ от 20 февраля 2024 года "Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов", сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Информационно-учетный центр" оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане поменялся оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства алкоголя. Им также стал "Информационно-учетный центр".

АО "Информационно-учетный центр" со 100%-ным участием государства в уставном капитале с 15 июля 2011 года определено Единым оператором в сфере учета государственного имущества.