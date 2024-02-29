Чем будет заниматься Республиканский центр космической связи

МЦРИАП подготовил приказ "Об утверждении Перечня видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права акционерным обществом "Республиканский центр космической связи", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень видов деятельности центра вошло предоставление технологической инфраструктуры для построения спутниковых сетей и организации телекоммуникационных услуг на базе структурных подразделений: наземный комплекс управления полетами космических аппаратов и системы мониторинга связи (город Акколь) и резервный наземный комплекс управления космическими аппаратами (Алматинская область), включая:

предоставление канала связи между точкой (точками) присутствия центра и наземным комплексом управления полетами космических аппаратов и системы мониторинга связи (город Акколь) или резервным наземным комплексом управления космическими аппаратами (Алматинская область) для физических и юридических лиц;

предоставление телекоммуникационной услуги по обеспечению условий для эксплуатации оборудования физического и юридического лица в центре обработки данных АО;

предоставление телекоммуникационной услуги для осуществления приема сигнала (контента) физического или юридического лица с космических аппаратов через аппаратно-программные средства (антенные системы, приемо-передающее оборудование, оборудование обработки сигналов и другие аппаратно-программные средства) АО и передачи сигнала (контента) физического или юридического лица на космические аппараты через аппаратно-программные средства (антенные системы, приемо-передающее оборудование, оборудование обработки сигналов и другие аппаратно-программные средства) центра;

услугу по предоставлению технологической инфраструктуры, включающей предоставление распределительных ячеек, доступ к трансформаторам, доступ к линиям электропередач, распределительным устройствам, эстакадным площадкам, собственным волоконно-оптических линиям связи и обслуживание оборудования (наземных станций спутниковой связи), с использованием технологической инфраструктуры.

Кроме того, в задачи центра космической связи входит:

Разработка технических заданий и технико-экономических обоснований космических систем связи, в том числе национальных геостационарных спутников связи и вещания и наземных комплексов управления космическими аппаратами, на безвозмездной основе для нужд государственных органов. Оказание услуги связи по размещению средств связи в сооружениях связи АО или техническому обслуживанию средств связи и предоставлению доступа к средствам телекоммуникаций с использованием средств связи центра. Оказание услуги связи по предоставлению пропускной способности средств связи АО, спутниковых каналов связи или спутниковой сети связи, организованных с применением средств связи, размещенных в сооружениях связи АО. Оказание услуги по предоставлению транспондерной емкости космических аппаратов серии "KazSat" на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России. Предоставление широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам физическим и юридическим лицам на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.

Республиканский центр космической связи был создан в 2004 году, является национальным оператором спутниковой связи Казахстана и занимается технической эксплуатацией национальной космической системы связи "KazSat".