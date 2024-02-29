Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем будет заниматься Республиканский центр космической связи

Чем будет заниматься республиканский центр космической связи Фото: Facebook/Центр космической связи
МЦРИАП подготовил приказ "Об утверждении Перечня видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права акционерным обществом "Республиканский центр космической связи", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень видов деятельности центра вошло предоставление технологической инфраструктуры для построения спутниковых сетей и организации телекоммуникационных услуг на базе структурных подразделений: наземный комплекс управления полетами космических аппаратов и системы мониторинга связи (город Акколь) и резервный наземный комплекс управления космическими аппаратами (Алматинская область), включая:

  • предоставление канала связи между точкой (точками) присутствия центра и наземным комплексом управления полетами космических аппаратов и системы мониторинга связи (город Акколь) или резервным наземным комплексом управления космическими аппаратами (Алматинская область) для физических и юридических лиц;
  • предоставление телекоммуникационной услуги по обеспечению условий для эксплуатации оборудования физического и юридического лица в центре обработки данных АО;
  • предоставление телекоммуникационной услуги для осуществления приема сигнала (контента) физического или юридического лица с космических аппаратов через аппаратно-программные средства (антенные системы, приемо-передающее оборудование, оборудование обработки сигналов и другие аппаратно-программные средства) АО и передачи сигнала (контента) физического или юридического лица на космические аппараты через аппаратно-программные средства (антенные системы, приемо-передающее оборудование, оборудование обработки сигналов и другие аппаратно-программные средства) центра;
  • услугу по предоставлению технологической инфраструктуры, включающей предоставление распределительных ячеек, доступ к трансформаторам, доступ к линиям электропередач, распределительным устройствам, эстакадным площадкам, собственным волоконно-оптических линиям связи и обслуживание оборудования (наземных станций спутниковой связи), с использованием технологической инфраструктуры.

Кроме того, в задачи центра космической связи входит:

  1. Разработка технических заданий и технико-экономических обоснований космических систем связи, в том числе национальных геостационарных спутников связи и вещания и наземных комплексов управления космическими аппаратами, на безвозмездной основе для нужд государственных органов.
  2. Оказание услуги связи по размещению средств связи в сооружениях связи АО или техническому обслуживанию средств связи и предоставлению доступа к средствам телекоммуникаций с использованием средств связи центра.
  3. Оказание услуги связи по предоставлению пропускной способности средств связи АО, спутниковых каналов связи или спутниковой сети связи, организованных с применением средств связи, размещенных в сооружениях связи АО.
  4. Оказание услуги по предоставлению транспондерной емкости космических аппаратов серии "KazSat" на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России.
  5. Предоставление широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам физическим и юридическим лицам на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.

Республиканский центр космической связи был создан в 2004 году, является национальным оператором спутниковой связи Казахстана и занимается технической эксплуатацией национальной космической системы связи "KazSat". 

Читайте также

Стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы утвердили в Казахстане
Стандарт поведения пограничника утвердили в Казахстане
Военнослужащим-участникам миротворческих миссий выдадут служебные паспорта
Казахстанским военным-миротворцам выдадут служебные паспорта
Казахстанца с двойным гражданством выдворили из страны
Казахстанца с двойным гражданством выдворили из страны
Лариса Черненко
Открытые НПА МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
В Казахстане изменились правила выдачи документов
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: