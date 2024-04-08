В Казахстане утвердили виды деятельности в области связи, отнесенные к госмонополии
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Приказом МЦРИАП от 4 апреля 2024 года утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с производством работ (услуг), осуществляемым субъектом государственной монополии в области связи, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошли следующие виды деятельности:
- Разработка Плана перспективного использования радиочастотного спектра в Республике Казахстан.
- Предоставление сведений о регистрации номеров телефона абонентских устройств физических и юридических лиц в Базе данных идентификационных кодов в формате да/нет.
- Предоставление сведений о принадлежности абонентского номера к оператору сотовой связи.
- Проведение аналитических работ по состоянию качества связи.
Приказ вводится в действие с 16 апреля 2024 года.
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