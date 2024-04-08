В Казахстане утвердили виды деятельности в области связи, отнесенные к госмонополии

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Приказом МЦРИАП от 4 апреля 2024 года утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с производством работ (услуг), осуществляемым субъектом государственной монополии в области связи, сообщает Zakon.kz.

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