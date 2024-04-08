Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане утвердили виды деятельности в области связи, отнесенные к госмонополии

В Казахстане утвердили виды деятельности в области связи, отнесенные к госмонополии, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 09:38 Фото: pexels
Приказом МЦРИАП от 4 апреля 2024 года утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с производством работ (услуг), осуществляемым субъектом государственной монополии в области связи, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли следующие виды деятельности:

  1. Разработка Плана перспективного использования радиочастотного спектра в Республике Казахстан.
  2. Предоставление сведений о регистрации номеров телефона абонентских устройств физических и юридических лиц в Базе данных идентификационных кодов в формате да/нет.
  3. Предоставление сведений о принадлежности абонентского номера к оператору сотовой связи.
  4. Проведение аналитических работ по состоянию качества связи.  

Приказ вводится в действие с 16 апреля 2024 года.

Читайте также

Процедуру установления изъятий из национального режима в госзакупках изменили в Казахстане
Процедуру установления изъятий из национального режима в госзакупках изменили в Казахстане
Может ли авиакомпания требовать письменное заявление от родителей на перевозку детей старше 16 лет
Может ли авиакомпания требовать письменное заявление родителей на перевозку детей старше 16 лет
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: