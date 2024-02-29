Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в марте 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Единый часовой пояс

В ночь на 1 марта 2024 года в Казахстане установят единый часовой пояс.

Акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) переведут местное время на 1 час назад.

Таким образом, на всей территории РК будет действовать 5-й часовой пояс.

Вакцинация населения

Обновлен Перечень обязательных профилактических прививок казахстанцев.

За счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин) против следующих инфекционных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:

плановые профилактические прививки:

заболевание, вызванное вирусом папилломы человека;

профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:

коронавирусная инфекция.

За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:

плановые профилактические прививки:

вирусный гепатит "А";

вирусный гепатит "В";

гемофильная инфекция типа b;

дифтерия;

коклюш;

корь;

краснуха;

пневмококковая инфекция;

полиомиелит;

столбняк;

туберкулез;

эпидемический паротит;

профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:

вирусный гепатит "А";

вирусный гепатит "В";

дифтерия;

весенне-летний клещевой энцефалит;

сибирская язва;

бешенство;

корь;

краснуха;

чума;

столбняк;

туляремия;

грипп;

брюшной тиф;

эпидемический паротит.

Охрана и защита детей

Утверждены требования к деятельности домов ребенка.

Минздрав утвердил Положение о деятельности организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до 3 лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до 4 лет.

В структуре организаций предусмотрены следующие отделения (группы):

отделение (группа) круглосуточного пребывания с числом детей не более 6-8;

отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей с грубыми врожденными пороками развития, неподдающимися коррекции, с числом детей не более 8;

отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, с числом детей от рождения до 3 лет (включительно), не более 6-8;

отделение (группа) дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата без пароксизмальных состояний, синдромом или болезнью Дауна, нуждающихся в специальных социальных услугах, с числом детей от рождения до 3 лет (включительно) не более 10;

отделение дневного пребывания детей в возрасте до трех лет осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 116 УИК РК.

Основной задачей организации является оказание услуг воспитания, содержания и медицинской помощи детям.

В организациях ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Министерство просвещения внесло изменения в ряд приказов по вопросам патронатного воспитания и устройства в приемную семью детей-сирот.

В Положении о патронатном воспитании уточнено, что размер оплаты услуг патронатных воспитателей составляет 35 МРП (129 220 тенге) в месяц. Ранее данная сумма выплачивалась с учетом исчисления социальных отчислений.

Аналогичные правки внесли в положение о приемной семье.

В Правила организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесли дополнение, согласно которому лица, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, на основании утвержденного "Графика посещений" записываются к ребенку и получают направление на посещение ребенка с целью знакомства.

В Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей добавлены 3 новых приложения:

Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям. Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Изменен Стандарт оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, предоставляемых организациями образования.

В частности, Стандарт устанавливает качество, объем и условия предоставления специальных социальных услуг в организациях образования государственной и негосударственной форм собственности, предназначенных для круглосуточного, постоянного или временного пребывания:

детей-сирот;

детей, оставшихся без попечения родителей;

детей с девиантным поведением;

детей, направляемых в специальные организации образования или в организации образования с особым режимом содержания;

детей с особыми образовательными потребностями;

детей, подвергшихся жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации (в том числе, дети – жертвы бытового насилия, дети – жертвы преступлений, связанных с половой неприкосновенностью);

воспитанников домов юношества.

Аналогичная норма появилась и в Стандарте оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, предоставляемых центрами.

Порядок оформления документов

В Правила оформления документов, удостоверяющих личность, внесли изменения.

Теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

Оплатить госпошлину за изготовление паспорта, удостоверения личности, а также при оформлении вида на жительство можно в кассах банков или электронно посредством их мобильных приложений. Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию.

Налоги

С 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года установят особый порядок внесения изменений в Налоговый кодекс.

Законы, вносящие изменения и дополнения в настоящий Кодекс в части установления нового налога и (или) платежа в бюджет, повышения ставки, изменения объекта налогообложения или налоговой базы, увеличения категорий налогоплательщиков (налоговых агентов), отмены или уменьшения вычета или льготы по уплате налогов и платежей в бюджет, могут быть приняты не позднее 1 июля текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.

При этом действие настоящего пункта не распространяется на случаи внесения изменений и дополнений в статьи настоящего Кодекса, связанные с налогообложением вознаграждений по ценным бумагам, в том числе по государственным эмиссионным ценным бумагам.

Изменен Перечень импортируемых товаров с уплатой НДС методом зачета

В Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, включаются товары, производство которых отсутствует на территории РК, а также товары, которые не покрывают потребности РК.

К таким товарам относятся: оборудование; сельскохозяйственная техника; грузовой подвижной состав автомобильного транспорта; вертолеты и самолеты; локомотивы железнодорожные и вагоны; морские суда; запасные части; пестициды; племенные животные и оборудование для искусственного осеменения; крупный рогатый скот живой.

Указанный перечень дополнен новыми группами товаров по 30 строкам. При этом также исключены отдельные группы товаров по 46 строкам и внесены уточнения по 10 строкам.

Экспортно-кредитное агентство

Вводятся в действие поправки по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг).

Изменения направлены на развитие продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров на внешние рынки.

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях.

Наряду со страхованием, перестрахованием также предусматривается государственное гарантирование и субсидирование ставок вознаграждения, возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также функции финансового агента.

Закон "О страховой деятельности" не будет распространяться на Экспортно-кредитное агентство.

Поправками в Бюджетный кодекс определены требования, по которым должны соответствовать ЭКА при получении госгарантии. Так, объем фактических осуществленных страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала на период действия госгарантий по поддержке экспорта. При этом объем страховых и гарантийных выплат указывается за вычетом суммы страховых и гарантийных выплат, которые возмещены в рамках суброгации, перестрахования и гарантирования.

Министерство финансов

С 1 марта у Министерства финансов добавляются две новые функции:

формирование Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором;

ежегодное представление Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором на утверждение правительству.

Блогеры и реклама

Со 2 марта блогеры должны будут маркировать размещаемую рекламу: утверждены правила.

Маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе, в том числе если:

инфлюенсер (блогер) является участником либо акционером рекламодателя или рекламораспространителя;

инфлюенсер (блогер) получает эксклюзивные условия использования рекламируемых товаров, работ или услуг;

контент содержит ссылки на товары, работы или услуги с акциями и (или) со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя на онлайн-платформах.

Маркировка содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.

Маркировке не подлежит:

онлайн-реклама, размещаемая на сервисе обмена мгновенными сообщениями;

реклама в телерадиопрограммах или их фрагментах, размещенных на аккаунтах телерадиоканалов на онлайн-платформах;

социальная реклама.

Таргетированная онлайн-реклама, размещаемая на онлайн-платформах, маркируется самостоятельно в автоматическом режиме с использованием технических возможностей онлайн-платформы.

Силовики

МВД утвердило:

перечень подразделений и должностей военнослужащих внутренних войск, Национальной гвардии и сотрудников органов внутренних дел РК, служба в которых подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет на льготных условиях один месяц службы за полтора месяца;

условия для исчисления выслуги лет летному составу Внутренних войск, Национальной гвардии и ОВД РК на льготных условиях при назначении пенсионных выплат.

Для исчисления выслуги на льготных условиях один месяц службы за два месяца летному составу внутренних войск, Национальной гвардии и ОВД РК, проходящих воинскую службу в реактивной и турбовинтовой авиации на должностях соответствующим летным военно-учетным специальностям и выполняющим обязанности в полете в составе экипажа устанавливается следующая минимальная годовая норма налета для:

летного состава авиационных частей – 40 часов;

летного состава органа управления авиацией – 30 часов.

Исчисление выслуги на льготных условиях осуществляется при:

выполнении полетов на самолетах и вертолетах с поршневыми двигателями;

невыполнении минимальных годовых норм налета;

выполнении летчиками (пилотами, операторами) беспилотных воздушных судов минимальной годовой нормы налета 40 часов.

В КНБ утвердили описание и правила применения опознавательных знаков и внешней окраски судов Пограничной службы.

По своему назначению опознавательные знаки судов Пограничной службы КНБ РК подразделяются на основной и дополнительные.

Основной опознавательный знак применяется для определения принадлежности судна к РК и располагается на борту судна, в носовой его части.

Он представляет собой наклонную двухцветную полосу цветов Государственного флага РК общей шириной 1/20 части длины судна по конструктивной ватерлинии, при этом цветовые полосы наносятся по направлению от носовой в кормовую часть судна.

Дополнительные опознавательные знаки применяются для определения принадлежности судна к Пограничной службе КНБ РК (четко различаемые бортовые надписи и бортовой номер).

Дополнительные опознавательные знаки бортовые надписи "JAǴALAÝ KÚZETİ" и "COAST GUARD" наносятся на самоходные суда водоизмещением свыше пятнадцати тонн.

Внесены изменения в Правила организации финансовой и хозяйственной деятельности в Вооруженных силах РК.

Курирующий заместитель руководителя республиканского государственного учреждения (РГУ) будет осуществлять контроль за своевременностью и качеством планирования следующих расходов: на приобретение молока, канцелярских товаров и прочих запасов, транспортных и полиграфических услуг, услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, по утилизации медицинских отходов, по взлет-посадке, по заправке картриджей, а также по техническому обслуживанию и ремонту организационной техники;

Помимо этого, руководитель РГУ осуществляет организацию проведения государственных закупок.

В случаях предоставления поставщиком обеспечения исполнения и обеспечения аванса договора о государственных закупках в виде денег, находящихся в электронном кошельке, банковской гарантии, договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика соответствие требованиям законодательства РК о государственных закупках и полнота сумм проверяется структурным подразделением, осуществляющим координацию государственных закупок.

Сохранность бумажной банковской гарантии, договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика обеспечивается в данном структурным подразделений.

Утверждены Правила обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности РК.

Согласно документу, питанием за счет государства обеспечиваются следующие категории сотрудников ОНБ:

сотрудники, входящие в состав суточного наряда, несущие боевое дежурство и/или боевую службу (при 24-часовом режиме несения боевой службы);

курсанты, слушатели военных, специальных учебных заведений, находящиеся на казарменном положении;

сотрудники, участвующие в учениях, а также проходящие специальные сборы (в полевых условиях), если данные мероприятия проходят более суток;

сотрудники, находящиеся на лечении или обследовании в военно-медицинских подразделениях ОНБ;

сотрудники, участвующие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

Питанием по установленным натуральным нормам обеспечиваются сотрудники в виде готовой к употреблению пищи и напитков (завтрак, обед и ужин, а также дополнительное питание) через соответствующие пункты питания ОНБ (столовые, места приема пищи).

Замена пищевых продуктов другими допускается в пределах норм взаимозаменяемости продуктов, определенных натуральными нормами замены продуктов при выдаче продовольственного пайка.

Правоохранительным и специальным государственным органам предоставили возможность брать на баланс конфискованное по решению суда имущество, которое не подлежит предложению другим государственным юридическим лицам, по перечню:

Сотовые телефоны, комплектующие и аксессуары к ним.

Транспорт, за исключением транспорта медицинского назначения.

Недвижимое имущество, за исключением административно-офисных объектов, объектов инфраструктуры.

Предметы одежды.

Обувь.

Образование

С 12 марта к вузам будут применяться новые квалификационные требования.

Базовые квалификационные требования включают:

Наличие образовательной программы, внесенной в Реестр образовательных программ МНВО;

Наличие библиотечного фонда учебной, учебно-методической и научной литературы в формате печатных или электронных изданий;

Обеспеченность учебных корпусов оборудованными медицинскими пунктами;

Создание условий для питания обучающихся в учебных корпусах;

Наличие необходимых учебных корпусов, обеспечивающих качество образовательных услуг;

Создание равных условий и безбарьерного доступа к образовательным услугам для обучающихся с особыми образовательными потребностями;

Доступность широкополосного интернета, компьютерных кабинетов, лицензионных программных обеспечений;

Соответствие минимальных затрат ОВПО на 1 обучающегося на платной основе, не менее 50% от стоимости государственного образовательного заказа;

Обеспечение прохождения преподавателями повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года не менее 72 часов;

Создание условий для проживания (обеспечение общежитиями/хостелами/ гостиницами);

Использование компьютерной программы для проверки наличия заимствованного материала.

Обновлены Правила назначения стипендий, учрежденных президентом

Стипендия направлена на:

стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности студентов и магистрантов;

поддержку наиболее талантливых и одаренных студентов и магистрантов;

содействие формированию интеллектуального потенциала.

ОВПО независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности до 25 января текущего года направляют потребность на стипендию в государственные органы, в ведении которых они находятся.

МНВО РК в соответствии с п.4 постановления президента распределяет стипендию между государственными органами и ОВПО независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности до 30 марта текущего года.

Количество стипендий распределяют между ОВПО пропорционально контингенту студентов и магистрантов очной формы обучения ОВПО РК.

Напомним, стипендия Президента присуждается наиболее одаренным 8 магистрантам высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений и 1080 студентам высших учебных заведений РК.

Утверждена форма уведомления о начале или прекращении деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения.

Прием уведомлений осуществляют территориальные подразделения Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

При выборе поставщиков для организации школьного питания уточнили требования к школьным поварам в части наличия специального образования.

В частности, обязательным требованием является наличие у поставщика повара, имеющего среднее специальное образование (при получении документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное, высшее образование с присуждением квалификации повара (в области общественного питания) (до 1300 обучающихся в организации образования не более 6 баллов – от 1301 и более обучающихся в организации образования – не более 10 баллов).

Исключена возможность принимать на работу в школьную столовую поваров, имеющих только опыт работы не менее года.

Обновлены Правила отчисления из военных учебных заведений.

Теперь со всеми обучающимися, представленными к рассмотрению на заседание Ученого совета по вопросам отчисления, командир батальона (начальник факультета) в течение трех рабочих дней до заседания Ученого совета или педсовета проводит беседу с целью напоминания требований Закона об обязательствах обучающегося возместить государству бюджетные средства, затраченные на его обучение, о прохождении срочной воинской службы и о праве обучающегося восстановиться в вуз в течение года.

Отчисление из вуза по неуспеваемости проводится по рапорту начальника отдела оценки качества образования (мониторинга).

Рапорт подается на начальника вуза в течение 3 рабочих дней с момента наступления какой-либо из причин, являющихся основанием для отчисления.

К рапорту прикладываются ведомости текущей успеваемости (экзаменационные ведомости), в том числе письменный отказ обучаемого от продолжения обучения на не летной специальности (для курсантов летных специальностей).

Утилизация отходов

Утверждены правила направления денег оператором РОП для утилизации отходов за пределами РК.

Процесс организации сбора, транспортировки за пределы Казахстана отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), для которых на территории РК отсутствуют объекты по обезвреживанию, обработке, переработке или утилизации, осуществляется через информационную систему оператора РОП (импортеров).

Для регистрации в информационной системе субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по сбору, транспортировке и сортировке за пределы территории Республики Казахстан отходов, заполняют заявку и паспорт субъекта предпринимательства, с приложением копий следующих документов:

о государственной регистрации:

- для юридического лица – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала (представительства);

- для индивидуального предпринимателя – талон уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

талон о приеме уведомления субъектов предпринимательства в сфере управления отходами;

список мест сбора и временного складирования отходов;

подтверждающих документов о праве собственности и (или) на ином законном пользовании оборудования или техники для сбора и транспортировки отходов;

подтверждающих документов о праве собственности и (или) на ином законном пользовании весового оборудования;

договоры с физическими или юридическими лицами на вывоз отходов;

сведения по оборудованию транспортных средств, осуществляющих транспортировку отходов за пределы РК спутниковыми навигационными системами.

договор с организацией, осуществляющей обезвреживание, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов в соответствующей стране.

Отходы транспортируются с обязательным предварительным взвешиванием и оформлением в информационной системе акта-погрузки, который подписывается получателем выплат и транспортировщиком посредством электронной цифровой подписи согласно инструкции.

Оператор в целях подтверждения деятельности получателей выплат без предварительного уведомления проводит мониторинг деятельности и производственных процессов с посещением объектов по сбору, транспортировке, сортировке отходов получателей выплат в любое время по своему усмотрению, но не более двух раз в год.

Труд, занятость

Труд казахстанцев, работающих на социальных рабочих местах, будут оплачивать по-новому.

В соответствии с приказом Минтруда, оплата труда лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", за исключением субсидируемой части заработной платы, производится работодателем ежемесячно за фактически отработанное время.

При этом работодатель производит уплату налогов и социальных платежей за лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", исходя из размера заработной платы, установленного трудовым договором.

Субсидируемую часть заработной платы центр трудовой мобильности ежемесячно на основании сведений, представленных работодателем, будет перечислять на карточные счета граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", открытые в банках второго уровня.

Кроме того, теперь Перечень организаций, представивших заявку на создание субсидируемых рабочих мест и количество организуемых рабочих мест будет обновлять центр трудовой мобильности по мере поступления заявок от работодателей в карьерный центр.

Профессиональный стандарт "Деятельность по экспертизе объектов промышленной собственности" утвердил Минюст.

Стандарт описывает требования к специалистам экспертной организации, проводящих экспертизы в отношении объектов промышленной собственности.

Деятельность по экспертизе объектов промышленной собственности - это специализированная область, в рамках которой проводятся экспертные оценки и исследования в отношении различных объектов интеллектуальной собственности. Эта область включает в себя виды экспертиз, осуществляемых с целью получения охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Объекты промышленной собственности могут включать в себя:

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

селекционные достижения;

товарные знаки (знаки обслуживания);

географические указания;

наименования мест происхождения товаров и др.

Документ содержит Карточку профессии "Специалист по интеллектуальной собственности" (или юрист по интеллектуальной собственности).

Изменены Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Нацбанка

Занятие должности служащего Национального банка осуществляется после получения положительных результатов обязательной специальной проверки и представления в налоговый орган по месту жительства декларации по форме, предусмотренной Налоговым кодексом, и сведений, указанных в "О противодействии коррупции.

Напомним, ранее в документе речь шла о прохождении спецпроверки.

Право на внеконкурсное занятие должности в Нацбанке получили выпускники магистратуры "Назарбаев Университет" или выпускники магистратуры вузов РК, обучение которых финансировалось Нацбанком в рамках договоров об оказании образовательных услуг, заключенных с вузами РК.

К слову, ранее такую возможность имели лишь выпускники магистратуры "Назарбаев Университет" или "Университета Нархоз".

Министерство труда утвердило Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 2).

Нотариальные действия

Изменились Правила совершения нотариальных действий нотариусами.

Так, при совершении сделки нотариус проверяет брачные отношения супругов через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" и по свидетельству о регистрации брака либо по электронному документу из сервиса цифровых документов.



Если гражданин заявляет об отсутствии брака, нотариус обязан проверить данный факт в тех же источниках.

Для взыскания денежных сумм или истребования иного движимого имущества от должника взыскатель представляет нотариусу заявление о совершении исполнительной надписи, которое содержит ФИО, ИИН и место жительства, номер телефона, адрес электронной почты (при их наличии) должника.

Заявление от физического и юридического лица подается нотариусу в письменном виде лично либо через представителя.

Для взыскания задолженности с собственников квартир, парковок, кладовок на содержание общего имущества следует предоставить:

Заверенные взыскателем – ОСИ, ПТ, КСК – пронумерованные, прошитые копии документов:

об утверждении размера взносов для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки, о сборе целевых взносов и их размере;

документ о расчете суммы задолженности, о сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению.

Заверенные взыскателем – временной управляющей компанией

копию договора с жилищной инспекцией;

документ о расчете суммы задолженности, о сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению.

Поддержка промышленности и производства

Внесены изменения в Правила по определению и применению встречных обязательств при оказании мер государственного стимулирования промышленности.

В частности, в качестве встречного обязательства для каждой меры государственного стимулирования промышленности добавлено повышение уровня локализации продукции путем увеличения объема используемых при производстве казахстанских комплектующих и сырья (увеличение доли внутристрановой ценности в товарах не менее чем на 5%, подтверждаемое сертификатом "СТ-KZ".

Транспорт

Внесены изменения в ряд приказов по вопросам выдачи сертификатов и свидетельств в сфере авиации.

Так, в Правила выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала внесли дополнение, согласно которому за выдачу свидетельств члена летного экипажа, диспетчера обслуживания воздушного движения, оператора авиационной станции, персонала по техническому обслуживанию воздушных судов, за внесение или продление срока действия квалификационных и специальных отметок в свидетельства члена летного экипажа, диспетчера воздушного движения, оператора авиационной станции, персонала по техническому обслуживанию воздушных судов и замену свидетельства авиационного персонала или приложения к нему взимается плата согласно правилам взимания платежей в сфере гражданской авиации РК.

Аналогичные дополнения внесли в:

Правила сертификации и выдачи сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации.

Правила сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома).

сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов.

Правила выдачи удостоверения члена экипажа лицам летного состава, кабинного экипажа, инженерно-техническому составу, обеспечивающему техническое сопровождение полетов, и персоналу, обеспечивающему авиационную безопасность воздушного судна в полете.

В МЧС утвердили Методику определения мест по размещению и передислокации трассовых медико-спасательных пунктов.

При выборе участка для размещения ТМСП учитывается:

отсутствие на аварийно-опасном участке службы скорой медицинской помощи (в целях предотвращения дублирования работы ТМСП);

расположение медицинской организации на расстоянии не более 50 км от границ аварийно-опасного участка (в целях госпитализации пострадавших);

наличие автозаправочной станции на расстоянии не более 50 км от границ аварийно-опасного участка;

наличие на аварийно-опасном участке населенного пункта для обеспечения услугами коммунально-эксплуатационных служб (очистка подъездных путей, вывоз твердых бытовых отходов);

наличие линии электропередач на аварийно-опасном участке;

рельеф местности пригодный для устойчивой работы радиосвязи;

рельеф местности с отсутствием накопления атмосферных осадков и песка, отсутствие болотистой местности и затопляемых зон;

отсутствие вблизи промышленных зон;

наличие покрытия участка сотовой связью;

соблюдение критериев аварийно-опасных участков для размещения ТМСП на основании анализа ДТП за три года:

- количество ДТП на конкретном участке дороги за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 52);

- количество людей, пострадавших в ДТП за 1 год, в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 40);

- количество погибших людей от ДТП за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 5).

Для определения необходимости передислокации действующих ТМСП служба экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа осуществляет анализ деятельности функционирующих ТМСП с учетом статистических сведений количества выездов бригад экстренного реагирования в зоне ответственности ТМСП на ДТП не менее трех лет, а также сведений о аварийно-опасных участках дорог и вносит предложение в уполномоченный орган.

КНБ утвердил типовые схемы пропуска через Государственную границу РК лиц, транспортных средств, грузов и товаров

В частности, утверждены:

Типовая схема организации пропуска через Госграницу в воздушных (авиационных) пунктах пропуска

Типовая схема организации пропуска через Госграницу в автомобильных пунктах пропуска

Типовая схема организации пропуска через Госграницу в железнодорожных пунктах пропуска

Типовая схема организации пропуска через Госграницу в морских (речных) пунктах пропуска

Документ регламентирует порядок пропуска лиц, воздушных судов, грузов и товаров при прибытии в нашу страну и выбытии из нее.

Естественные монополии, защита конкуренции

В процедуру закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий, внесли изменения.

Закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса проводятся посредством портала и предусматривают следующие этапы:

формирование конкурсной комиссии;

формирование и утверждение конкурсной документации;

размещение конкурсной документации на портале;

прием заявок на допуск к участию в конкурсе;

вскрытие заявок на допуск к участию в конкурсе, рассмотрение заявок на соответствие условиям конкурса, формирование протокола вскрытия с внесением данных по отклоненным заявкам, а также запрос отсутствующих или некорректных документов и приведение отклоненных заявок в соответствие с условиями конкурса;

формирование протокола рассмотрения заявок с отображением информации по допущенным и отклоненным участникам;

прием конкурсных заявок;

обеспечение конкурсных заявок;

вскрытие конкурсных заявок, рассмотрение конкурсной комиссией конкурсных заявок на соответствие условиям конкурса, составление протокола предварительного допуска к участию в конкурсе и составление протокола рассмотрения конкурсных заявок;

определение победителя конкурса с составлением протокола об итогах конкурса;

заключение договора(ов) о закупках товаров, работ, услуг с победителем конкурса.

Внесено дополнение, согласно которому ценовое предложение признается демпинговым, в случае если оно более чем на 50% ниже суммы, предусмотренной конкурсной документацией на закупки. Допускается представление демпинговой цены при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительного обеспечения в размере 10% от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его конкурсной заявке.

Также изменены основания проведения закупок из одного источника.

Инновационная деятельность

Изменены требования к субъекту инновационной деятельности, претендующему на получение гранта на технологическое развитие предприятия

К заявителю устанавливаются следующие критерии:

осуществляющие коммерческую деятельность в заявленной отрасли не менее 3 лет и имеющие отчисления по налогам за 3 года на дату подачи заявки с нарастающим итогом;

наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;

суммарный годовой доход заявителя за последние 3 года не менее полной стоимости проекта.

В раздел высокопроизводительные технологии, применяемые в отраслях экономики и жизнедеятельности общества, на которые выделяются инновационные гранты, добавили "Социальные инновации".

Помимо этого, уточнено, что инновационный грант на технологическое развитие отраслей предоставляется заявителям соответствующим следующим критериям:

осуществляющие коммерческую деятельность и имеющие опыт ведения технологического бизнеса, применения новых научных и технических знаний в бизнесе в заявленной и (или) смежных отраслях не менее 3 лет и имеющие отчисления по налогам за 3 года на дату подачи заявки с нарастающим итогом.

Выписка ЭСФ и СНТ

С 15 марта расширен перечень товаров, по которым обязательна выписка электронных счетов-фактур посредством модуля "Виртуальный склад" ИС ЭСФ.

Сюда включили ряд нефтепродуктов, кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол.

Также дополнен Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары. В него включили газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов, экологическое топливо.

Помимо этого с указанной даты СНТ подлежит оформлению в случаях:

при перемещении, реализации и (или) отгрузке на территории РК товаров, указанных в строках, порядковые номера 1, 2, 3 и 3-1 Перечня товаров;

при вывозе с территории Республики Казахстан на территорию государств, не являющихся членами ЕАЭС, указанных товаров;

при реализации на территории РК имущества, обращенного в государственную собственность (товаров, указанных выше).

СНТ не подлежит оформлению:

при розничной реализации автозаправочными станциями товаров, указанных в строках, порядковые номера 3 и 3-1 Перечня товаров;

при вывозе товаров с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС, по которым страной назначения является территория государства, не являющегося членом ЕАЭС, за исключением товаров, указанных в строках, порядковые номера 1, 2, 3, 3-1 и 4 Перечня товаров;

СНТ представляется поставщиком (при ввозе получателем) в следующие сроки, предусмотренные статьей 176 Налогового кодекса:

при ввозе товаров на территорию Республики Казахстан: с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, - не позднее начала перемещения, реализации товаров, указанных в строках, порядковые номера 1, 2, 3 и 3-1 Перечня товаров, по которым произведена таможенная очистка;

при вывозе с территории РК на территорию государств, не являющихся членами ЕАЭС, товаров, указанных в строках, порядковые номера 1, 2, 3, 3-1 и 4 Перечня товаров - не позднее начала перемещения, реализации и (или) отгрузки товаров.

Ветеринария

С 13 марта 2024 года уничтожать ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки будут при несоответствии требованиям Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Электроэнергия

Министерство национальной экономики утвердило список организаций-субъектов оптового рынка электрической энергии, являющихся гарантирующими поставщиками электрической энергии, которые получат адресную поддержку от государства.

В список включены 34 организации, среди которых, к примеру, ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "Жетысу Энерготрейд", ТОО "Балхашэнерго-1", ТОО "Кокшетау Энерго Центр", ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр", ТОО "Павлодарэнергосбыт", ТОО "Экибастузэнерго" и другие.

Для них устанавливаются специальные цены на покупку электрической энергии у единого закупщика электрической энергии (от 8 до 15 тенге за кВт/час).

Условия будут действовать на период с 1 марта по 31 декабря 2024 года.

Сельское хозяйство

Правила формирования перечня приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования утвердили в Министерстве промышленности.

Перечень формирует Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК. Далее он утверждается приказом Министра промышленности и строительства РК.

В Перечень включаются:

сельхозмашины и оборудование по кодам ТН ВЭД тракторов, комбайнов зерноуборочных и комбайнов силосоуборочных в случае наличия действующего соглашения о промышленной сборке сельхозтехники с юридическими лицами РК;

сельхозмашины и оборудования, за исключением кодов ТН ВЭД тракторов, комбайнов зерноуборочных и комбайнов силосоуборочных, в случае наличия действующего сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ".

Для сведения: На покупку техники и оборудования из данного перечня государство выделяет субсидии. Доля возмещения инвестиционных вложений составляет 30% стоимости техники и оборудования.

Противодействие терроризму

В Правилах и критериях отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении уточнено понятие "охраняемые объекты".

Теперь охраняемые объекты – это здания, строения и сооружения, предназначенные для пребывания охраняемых лиц, иные здания, строения и сооружения, охраняемые Службой государственной охраны РК, а также прилегающие к ним территория и акватория.

Аналогичные изменения внесены и в Инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов, осуществляющих деятельность в сфере формирования и хранения государственного материального резерва.

Административное задержание

КНБ утвердил Правила содержания в специально оборудованных помещениях лиц, подвергнутых административному задержанию.

Административное задержание должностными лицами Пограничной службы применяется с целью пресечения правонарушения или обеспечения производства. К примеру, данная мера может применяться за нарушение пограничного режима в пограничной зоне.

Основанием для определения лица в специальное помещение является протокол административного задержания.

В специально оборудованных помещениях раздельно содержатся несовершеннолетние от взрослых лиц, а также лица разного пола.

О месте его нахождения задержанного незамедлительно уведомляются его родственники, администрация по месту работы или учебы, защитник, а также посольство, консульство или иное представительство иностранного государства.

Содержание имущества многоквартирных жилых домов

Правила содержания общего имущества объекта кондоминиума изложены в новой редакции.

Для управления объектом кондоминиума, финансирования его содержания и обеспечения сохранности общего имущества объекта кондоминиума собственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома создается одно объединение собственников имущества либо одно простое товарищество, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает 30, либо осуществляется непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает 16.

В многоквартирных жилых домах, расположенных на едином фундаменте либо имеющих единые общедомовые инженерные системы или единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом или придомовой земельный участок, собственники квартир, нежилых помещений создают одно простое товарищество либо одно ОСИ при согласии большинства собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома.

На управление объектом кондоминиума включаются следующие расходы:

оплата труда за управление объектом кондоминиума;

оплата труда за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;

обязательные платежи в бюджет (налоги, взносы, отчисления и другое);

банковские услуги;

оплата за расчетно-кассовое обслуживание;

расходы на содержание офиса (аренда, связь, интернет, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание);

обязательное страхование работников от несчастных случаев;

оплата услуг за печать и обработку платежей по расходам на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также накопление за капитальный ремонт, целевой взнос;

расходы, связанные с принудительным взысканием задолженности (нотариальные услуги, услуги почты, государственная пошлина и другое).

Строительство, градостроительство

Внесены изменения в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов.

Генеральный план разрабатывается с целью обеспечения комплексного подхода к планированию территорий населенного пункта. Границы зон различного функционального назначения определяются с учетом красных линий, естественных границ природных объектов и границ земельных участков.

Границами территории кварталов (микрорайона) являются красные линии магистралей общегородского, районного значений и жилых улиц, а также границы территорий иного функционального назначения и естественных рубежей природных объектов.

Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания в следующих случаях:

принятии решения о разработке проекта генерального плана, ПДП и/или проекта застройки;

принятии решения о внесении изменений и дополнений в генеральный план, ПДП и проект застройки.

Международное сотрудничество

Упрощенное налогообложение электронных услуг вводится в странах ЕАЭС.

Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Целью документа является внедрение национального механизма упрощенной постановки на налоговый учет и уплаты налога на добавленную стоимость на электронные услуги.

Задачами закона являются создание равных условий налогообложения как внутри Евразийского экономического союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощение налогового администрирования, облегчение ведения бизнеса в области реализации электронных услуг.

Документ предусматривает формирование перечня услуг, оказываемых в электронной форме (всего 14 услуг), определение порядка и условий места ведения деятельности при оказании услуг в электронной форме, а также определение порядка уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме.

Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц.

Документ позволит создать правовую основу для эффективного сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Эстонии в сфере противодействия незаконной миграции, установления эффективных процедур идентификации и организации возвращения лиц, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств cторон, а также упрощения транзита таких лиц.

Предметом соглашения выступает реадмиссия лиц, означающая процедуру добровольного возврата граждан, граждан третьих государств, лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории сторон соглашения, не имеющих возможности вернуться на родину ввиду утери документов, удостоверяющих личность или нарушения миграционного законодательства.