Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Медицина

С 1 мая вводятся в действие некоторые поправки по вопросам здравоохранения.

В частности, смягчается ответственность медицинских и фармацевтических работников за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей. Если ранее за причинение среднего вреда здоровью при ненадлежащем выполнении обязанностей медработникам грозил штраф 200 МРП, то теперь сумма штрафа составит 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).

За тяжкий вред здоровью сумму штрафа уменьшили с 3 тыс. до 2 тыс. МРП (7млн 384 тыс. тенге).

За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, вместо лишения свободы на пять лет будут наказывать ограничением свободы до четырех лет.

Кроме того, медработникам установлена государственная награда – почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" с предоставлением единовременной выплаты в размере 1 тыс. МРП.

Победителям республиканского конкурса "Лучший в профессии" в каждой номинации предоставляется единовременная выплата в размере 500 МРП (1 млн 846 тыс. тенге).

Медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее пяти лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в 100-кратном размере МЗП.

Образование

С 4 мая вводятся новые квалификационные требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям.

В частности, в начальных классах доля штатных педагогов должна быть не менее 90%, за исключением малокомплектных школ.

Доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов: для малокомплектных школ – не менее 20%, для общеобразовательных школ – не менее 25%.

Наличие комплекта учебников на одного ученика в соответствии с рабочим учебным планом на предполагаемый контингент обучающихся.

В случае договора с организацией здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность с правом оказания медицинских услуг детскому населению, наличие приложения к лицензии с указанием организации образования в качестве производственной базы.

Наличие договора на обеспечение обучающихся питанием.

Разрешается аренда спортивного зала и/или спортивного объекта, за исключением нахождения спортивного зала или спортивного объекта на расстоянии более 1 тыс. метров от здания организации образования, а также включающим пересечение автомобильных дорог, железнодорожных путей при наличии копии санитарно-эпидемиологического заключения на объект.

Для ВСЕХ организаций образования устаналивается наличие видеонаблюдения в помещениях или на прилегающих территориях организации образования (ранее было только для государственных).

Внесены изменения в Методику подушевого нормативного финансирования высшего или послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения.

В частности, изменены формулы расчета годового объема подушевого нормативного финансирования вузов по образовательным программам, реализуемым в рамках стратегического партнерства с зарубежными вузами, а также в филиалах зарубежных вузов в РК.

Наука

Девять национальных научных советов будут работать в Казахстане.

Министерство науки и высшего образования обновило перечень. Ранее их было 11.

В новый перечень вошли:

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Экология, окружающая среда и рациональное природопользование". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Энергия, передовые материалы и транспорт". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Передовое производство, цифровые и космические технологии". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Социальные, гуманитарные науки и искусство". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Наука о жизни и здоровье". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Устойчивое развитие агропромышленного комплекса". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность". Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности".

Транспорт

Новые дорожные знаки появятся в Казахстане с 1 мая.

Внесены изменения и дополнения в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения".

Из ключевых нововведений:

обязательный опознавательный знак "Электромобиль" (должен быть на всех электромобилях, за исключением гибридных);

"Движение на электрических самокатах запрещено" (установят на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций);

"Диагональный пешеходный переход";

"Перестроение на параллельную проезжую часть";

"Конец параллельной проезжей части".

Как выглядят новые знаки, смотрите здесь.

МВД внесло изменения в Правила дорожного движения, которые начнут действовать с 6 мая.

В населенных пунктах разрешается движение:

транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;

автобусов со скоростью не более 50 км/ч;

транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.

На полгода лишат прав водителя в случае выезда на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением и имеющих две полосы с установленной разметкой "одиночной сплошной" или "обгон запрещен".

Проезд на желтый сигнал светофора разрешается, если непосредственно перед его выключением не мигал зеленый сигнал.

Водитель, проехавший стоп-линию при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка.

При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.

Вне зависимости от радиуса разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.

По выделенным полосам разрешили ездить не только общественному транспорту, но и автобусам с массой более 5 тонн, имеющим, помимо места водителя, более восьми мест для пассажиров.

Также появится новый сигнал светофора. Зеленый "+" – образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора.

Выключенный зеленый "+" – образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.

Новые дорожные знаки для электромобилей, электросамокатов и пешеходов также добавили в ПДД.

Кроме того, в Правилах появился новый вид дорожной разметки.

Утверждены Правила ведения электронных паспортов транспортных средств.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

шасси транспортных средств;

самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Участниками систем электронных паспортов являются:

администратор систем электронных паспортов;

национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов;

организации-изготовители транспортных средств (шасси, машин), включенные в единый реестр, в том числе организации, осуществляющие сборочное производство продукции организации-изготовителя и уполномоченные этой организацией-изготовителем на оформление электронных паспортов на собранную ими продукцию, сведения о которых вносятся организацией-изготовителем в единый реестр в качестве сведений об организациях, уполномоченных на оформление электронных паспортов на собранную продукцию (далее – организации-изготовители);

уполномоченный орган (организация);

Евразийская экономическая комиссия;

уполномоченные государственные органы:

- по обеспечению безопасности дорожного движения в части государственной регистрации транспортных средств (шасси транспортных средств) и дорожно-транспортных происшествий с участием транспортного средства (шасси, машин);

- в сфере таможенного дела;

местные исполнительные органы в части государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

оператор расширенных обязательств производителей (импортеров);

собственник транспортного средства (шасси, машин);

иные лица, заинтересованные в получении (направлении) сведений, содержащихся в электронных паспортах.

Уникальный номер электронного паспорта присваивается после заполнения всех полей разделов электронного паспорта, заполняемых уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством ЭЦП.

Национальный оператор систем электронных паспортов либо уполномоченный орган (организация) вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о втором и последующих собственниках транспортного средства (шасси, машин), представляемые в соответствии с порядком и на основании договорных отношений с участниками взаимодействия.

Также в электронные паспорта будут вносить дополнительные сведения о ДТП с участием ТС, самоходных машин и других видов техники, полученные путем информационного взаимодействия с информационной системой уполномоченного госоргана по обеспечению безопасности дорожного движения.

Изменения в Правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Обновлены Перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

"Выдача специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7". "Выдача свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке опасных грузов в международном сообщении".

Теперь услуги оказываются территориальными подразделениями Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК. Поданные для получения госуслуги документы госорганы будут проверять не один рабочий день, как ранее, а два.

Обновлена форма специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7.

Охота, рыбалка

Министерство экологии обновило Правила выдачи путевки на охоту и рыбалку.

Путевка выдается в бумажном или электронном виде охотничьим хозяйством гражданам по их устному или письменному обращению для посещения закрепленных охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов с целью добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.

В случае обращения гражданина за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет или на электронную почту.

Срок действия путевки для охоты устанавливает охотничье хозяйство согласно правилам охоты.

Также обновлена типовая форма путевки для осуществления охоты.

Игорный бизнес

Начиная с 28 мая тотализаторы и букмекерские конторы будут передавать в органы госдоходов ряд сведений об игроках.

В перечень сведений, передаваемых при помощи аппаратно-программных комплексов, включили:

ИИН физического лица;

дату и время получения денежных средств организатором игорного бизнеса;

сумму денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса;

дату и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса;

сумму денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.

Организатор игорного бизнеса в целях передачи сведений обеспечивает:

наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории РК;

интеграцию с ИС ОГД;

круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе.

Государственные закупки

Госзакупки импортного программного обеспечения ограничили в Казахстане.

Правительство установило новое изъятие из национального режима:

При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров и услуг, включенных в реестр доверенного программного обеспечения, и продукции электронной промышленности, происходящей из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также приобретаемых на основании подпунктов 31, 32 и 33 пункта 3 статьи 39 закона "О государственных закупках".

К участию в госзакупках допущены физические и юридические лица, находящиеся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Ограничение вводится с 20 мая 2024 года и действует в течение двух лет.

Также изменения внесены в Порядок осуществления закупок АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

В частности, договор о закупках работ или услуг, включенных в Перечень работ и услуг, при выполнении и оказании которых закупки товаров осуществляются у товаропроизводителей, утвержденный оператором фонда по закупкам по согласованию с НПП, должен содержать обязательство поставщика по приобретению товаров, необходимых для выполнения работ или оказания услуг, включенных в соответствующий перечень, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару.

Перечень товаров, закупаемых у товаропроизводителей в рамках работ и услуг, утверждается оператором фонда по закупкам по согласованию с НПП.

В случае неисполнения нормы настоящего пункта поставщик работ/услуг несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости товара, приобретенного с нарушением обязательства, который должен быть оплачен поставщиком работ/услуг или может быть удержан заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ/оказанных услуг.

Государственное имущество, госсобственность

Обновлен Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах.

При осуществлении деятельности общество обеспечивает:

управление обществом с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности;

систему управления рисками и внутреннего контроля;

исключение конфликта интересов.

Корпоративное управление общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности общества лиц и способствует успешной его деятельности, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

Импорт, экспорт

С 1 мая вводится полугодовой запрет на ввоз в Казахстан куриных яиц.

Минсельхоз принял приказ, в соответствии с которым:

вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС.

Запрет не распространяется на транзит яиц через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – члена ЕАЭС через территорию РК.

С 5 мая на полгода продлен запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана

Запрещается вывозить из РК:

всеми видами транспорта – отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

автомобильным и морским видом транспорта – отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);

автомобильным и морским видом транспорта – бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Естественные монополии

В Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий внесены изменения.

Заявление на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги рассматривается:

для технически несложных объектов – в течение пяти рабочих дней;

для технически сложных объектов – в течение десяти рабочих дней.

При соответствии выполненных работ техническим условиям, подключение к регулируемой услуге субъекта естественной монополии осуществляется в течение трех рабочих дней.

Также в Правила внесены поправки касательно процедуры проведения конкурса в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг посредством портала.

Так, теперь при рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия применяет условное уменьшение цен на 10% к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями.

Трансфертное ценообразование

С 27 мая вводятся в действие поправки по вопросам трансфертного ценообразования.

Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

Документом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.

Целью поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.

Санэпидемиологические правила и нормы

В Казахстане изменили санитарно-эпидемиологические требования к сбору, транспортировке и захоронению отходов производства и потребления.

В частности, захоронение промышленных отходов производится в соответствии с классом опасности вне промплощадки субъекта и вне селитебной территории населенных пунктов за исключением золошлакоотвалов или золоотвалов действующих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), тепловых электрических станций (ТЭС).

Полигоны для захоронения и складирования не утилизируемых отходов располагаются за пределами селитебной территории населенного пункта.

Не допускается размещение хвостохранилищ в местах простирания поверхностных водоносных горизонтов, являющихся источниками водоснабжения, в непосредственной близости (менее 1 тыс. м) от самого ближнего края крупных рек и озер, имеющих народнохозяйственное значение.

Вооруженные силы, оборонная промышленность

Расширен перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на дополнительный отпуск.

На 10 суток дополнительного отпуска имеют право военнослужащие:

в области Абай – в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Жаңасемей, Мақаншы, Урджарском районах, городах Семее, Курчатове, в том числе для органов национальной безопасности Республики Казахстан – Бородулихинском районе (два новых района);

– в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Жаңасемей, Мақаншы, Урджарском районах, городах Семее, Курчатове, в том числе для органов национальной безопасности Республики Казахстан – Бородулихинском районе (два новых района); в Алматинской области – в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском, Уйгурском районах, городе Алатау, в том числе для подразделений Национальной гвардии РК – поселке Алатау Медеуского района города Алматы, для органов национальной безопасности РК–- Бостандыкском районе города Алматы (добавлен новый город);

– в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском, Уйгурском районах, городе Алатау, в том числе для подразделений Национальной гвардии РК – поселке Алатау Медеуского района города Алматы, для органов национальной безопасности РК–- Бостандыкском районе города Алматы (добавлен новый город); в Восточно-Казахстанской – в Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Марқакөл, Үлкен Нарын, Тарбагатайском районах, в том числе для подразделений Национальной гвардии РК – Шемонаихинском районе, для органов национальной безопасности РК – Алтай, Глубоковском, Шемонаихинском районах, городе Риддере (2 новых района).

Внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим.

Уточнено, что для определения размеров должностного оклада стаж службы учитывается в календарном исчислении.

Военнослужащему в случае прохождения воинской службы не на воинских должностях в случаях, предусмотренных подпунктами 6, 8 и 9 пункта 5 статьи 21 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", денежное довольствие выплачивается пропорционально дням фактического исполнения обязанностей воинской службы на основании приказа командира.

При перемещении военнослужащего, проходящего воинскую службу по контракту на должности солдата (матроса) и сержанта (старшины) с одной должности на другую, оклад по новой должности выплачивается на основании приказа, со дня принятия дел и должности.

Военнослужащему срочной воинской службы при увольнении с воинской службы по истечении срока воинской службы по призыву или по состоянию здоровья выходное пособие выплачивается в размере одного месячного расчетного показателя, а указанному военнослужащему из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в размере 5 МРП (18 460 тенге).

При определении размера подъемного пособия учитывается протяженность автомобильных дорог между границами населенных пунктов от пункта убытия до пункта назначения.

Также изменен ряд норм касательно выплаты выходного пособия при увольнении, доплаты за проживание в зоне экологического бедствия, выплаты денежной компенсации в случае смерти военнослужащего, порядка его премирования и оказания материальной помощи.

Внесены поправки в ряд приказов Министерства обороны касательно обеспечения качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в государственной авиации.

Изменена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов оборонной промышленности. В частности, на каждый объект, уязвимый в террористическом отношении, составляется паспорт антитеррористической защищенности объекта согласно типовому паспорту антитеррористической защищенности, утвержденному совместным приказом МВД и КНБ.

Внесены изменения в Правила медицинского обеспечения полетов государственной авиации.

Авиационный персонал, убывающий и вновь прибывший в авиационные части, а также по прибытии из основного трудового отпуска и командировок (24 календарных дня и более) или лечения, проходят внеочередной (внеплановый) медицинский осмотр.

Авиационные наземные специалисты по обслуживанию авиационной техники, осуществляющие деятельность по наземному обеспечению полетов воздушных судов, авиационных работ, техническому обслуживанию воздушных судов, эксплуатации наземных технических средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи один раз в год проходят профилактический медицинский осмотр.

Обращения авиационного персонала за медицинской помощью, результаты медицинского обследования, проведенного лечения, медицинских осмотров по выздоровлению заносятся во вкладыш к медицинской книжке авиационного персонала государственной авиации.

Обновлены ориентировочные сроки допуска летного состава и парашютистов к профессиональной деятельности по выздоровлении после перенесенных заболеваний и травм.

Промышленность, поддержка предпринимательства

Внесены изменения в Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности.

Мерами государственного стимулирования не могут воспользоваться:

субъекты крупного предпринимательства;

субъекты промышленно-инновационной деятельности, 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве);

заявители, нарушившие условия Соглашения о возмещении затрат и не осуществившие возврат денежных средств, выданных по мере государственного стимулирования в виде возмещения затрат.

В рамках повышения компетенции работников (за исключением привлечения иностранного сотрудника или получивших авансирование транспортных расходов к месту командирования и обратно к месту постоянной работы однократно и расходов на проживание за рубежом) субъекту промышленно-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки, в размере 40% от суммы понесенных затрат, при этом сумма возмещения не должна превышать 30 млн тенге в календарном году по данной мере государственного стимулирования.

В рамках повышения компетенции работников на привлечение иностранного сотрудника субъекту промышленно-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные не ранее 12 месяцев до даты подачи заявки, в размере 40% от суммы понесенных затрат, при этом сумма возмещения не должна превышать 5 млн тенге в календарном году по данному виду затрат меры государственного стимулирования.

При возмещении затрат на привлечение иностранного сотрудника по трудовому договору общая сумма возмещения затрат на выплаты по оплате труда не может превышать сумму возмещения затрат по основной заработной плате (должностной оклад).

Министерство энергетики утвердило правила включения в перечень промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

Услугу оказывает Министерство энергетики бесплатно в бумажном виде.

Для получения госуслуги потребуются следующие документы:

заявление;

акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно;

утвержденная проектно-сметная документация и технологический регламент (с описанием лицензионных технологий и материального баланса объемов сжиженного нефтяного газа, потребляемого сжиженного нефтяного газа, выпускаемой нефтегазохимической продукции (с указанием наименований) и сжиженного нефтяного газа, не подвергающийся химическому превращению в процессе производства нефтегазохимической продукции согласно проектной документации (тонн в час, тонн в год).

Недропользование, газоснабжение

Обновлены Правила привлечения независимых экспертов для проведения экспертизы проектных документов в рамках недропользования.

Независимые эксперты привлекаются для независимой экспертизы, в рамках которой Центральной комиссией назначается:

по проекту разведочных работ и пробной эксплуатации – один независимый эксперт;

по проекту разработки и по анализу разработки – два независимых эксперта.

Центральная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения от недропользователя Проекта направляет его эксперту для проведения независимой экспертизы с одновременным уведомлением недропользователя.

Далее заключение эксперта представляется в центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.

Оплата независимой экспертизы проектов осуществляется недропользователем в зависимости от стадии разведки или геологических запасов углеводородов и составляет:

при поисковых и оценочных работах – не более 0,6 млн тенге ;

; при пробной эксплуатации – не более 0,8 млн тенге ;

; при разработке месторождения с геологическими запасами до 10 млн тонн нефти или менее 3 млрд куб. м газа (вводимого в первый раз в промышленную эксплуатацию) или с остаточными извлекаемыми запасами до 300 тыс. тонн нефти – не более 1,2 млн тенге и т. д.

Внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.

В частности, конкурсная документация на работы и услуги рассматривается потенциальными поставщиками на предмет поставки товаров местного производства.

Заявки на поставку товаров подаются производителями или лицами, находящимися с производителем в торгово-посреднических отношениях. К заявке прилагаются документы по перечню и сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ" на ранее произведенный товар.

Товары местного производства приобретаются согласно перечню, указанному в поступивших заявках.

Изменения в критериях оценки степени риска в сфере газа и газоснабжения.



В частности, расширен перечень исключений, которые не относятся к грубым нарушениям условий по бесперебойному снабжению товарным газом потребителей, подключенных к газораспределительной системе:

нарушения потребителем правил безопасности объектов систем газоснабжения;

технической неисправности объектов систем газоснабжения;

самовольного подключения потребителем газового оборудования;

недопущения представителей газотранспортной или газораспределительной организации или владельца групповых резервуарных установок к газопроводам, газовому оборудованию и приборам учета;

наличия дебиторской задолженности за поставленный товарный или сжиженный нефтяной газ в соответствии с договором розничной реализации товарного или сжиженного нефтяного газа;

нарушения условий договора по ведению раздельного учета товарного газа в части предусмотренных обязательств:

- потребителей, включенных в перечень электростанций, по ведению раздельного учета использования товарного газа для энергоснабжения населения, юридических лиц, лиц, осуществляющих цифровой майнинг;

- крупных коммерческих потребителей по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства социально значимых продовольственных товаров, а также тепловой и (или) электрической энергии для населения и юридических лиц и других товаров;

- лиц, осуществляющих цифровой майнинг, по ведению раздельного учета использования товарного газа на осуществление цифрового майнинга и иную деятельность;

- лиц, осуществляющих производство электрической энергии, по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства электрической энергии для лиц, осуществляющих цифровой майнинг, и иных лиц;

- лиц, осуществляющих снабжение электрической энергией потребителей, по ведению раздельного учета объема реализации электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг, и иным лицам.

Связь

Изменился порядок выдачи разрешения на использование радиочастотного спектра РК.

Госуслугу оказывает Комитет телекоммуникаций МЦРИАП РК посредством веб-портала электронного правительства egov.kz.

Для получения услуги нужно в электронном виде направить:

заявку (в том числе для судов, плавающих под флагом Республики Казахстан, включая присвоение позывного сигнала);

пояснительную записку, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот;

в зависимости от вида радиосвязи заполняется анкета на стационарное радиоэлектронное средство сухопутной подвижной (на базовую станцию сотовой связи (2G, 3G, 4G, 5G), на радиоэлектронное средство системы беспроводной радиосвязи (WLL – wireless local loop), на стационарное радиоэлектронное средство ультракороткие волны, короткие волны, транкинговой радиосвязи и сетей передачи данных) и морской служб (береговые, радиолокационные станции, радиомаяки).

Упрощены требования, предъявляемые к участникам:

не находиться на стадии ликвидации или банкротства;

обладать опытом деятельности в области связи не менее пяти лет;

внести оплату гарантийного взноса для участия в торгах (квитанция).

Утверждены Правила согласования приобретения акций операторов связи.

Для согласования приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей и (или) осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной и (или) международной связи (далее – сделка), заявитель направляет в уполномоченный орган ходатайство в бумажной или электронной форме.

К ходатайству прилагаются следующие документы:

копии учредительных документов, устава юридического лица заявителя или группы заявителей, если приобретение акций, долей, паев осуществляется группой заявителей;

сведения об аффилированных лицах заявителя, осуществляющего приобретение акций, долей, паев. При согласовании приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей и (или) осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной и (или) международной связи, группой заявителей сведения об аффилированных лицах представляются по каждому субъекту отдельно;

сведения о принадлежащих заявителю на момент подачи ходатайства акциях, долях, паях в уставном капитале (имуществе) операторов междугородной и (или) международной связи, а также владельцев сети телекоммуникаций;

сведения о количестве (размере) и стоимости приобретаемых акций, долей, паев в уставном капитале (имуществе) оператора междугородной и (или) международной связи или владельца сети телекоммуникаций;

проект договора, на основании которого будет совершена сделка по согласованию приобретения или иного получения в собственность физическими и юридическими лицами более 10% голосующих акций, а также долей, паев организации, владеющей или осуществляющей деятельность по управлению или эксплуатации линии связи в качестве оператора междугородной или международной связи;

договор о совместной хозяйственной деятельности участников консорциума (при участии в консорциуме).

Сведения, представляемые в уполномоченный орган, удостоверяются подписью заявителя или руководителя группы заявителей.

Строительство

Министерство промышленности и строительства обновило правила ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве.

Уполномоченная компания для получения госуслуги в течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора направляет заявку для постановки на учет Договора в электронной форме Услугодателю (акимат) посредством:

объекта информатизации – системы qazreestr.kz;

веб-портала, интегрированного с системой посредством технологии единого входа (single sign-on);

объекта информатизации услугополучателя, интегрированного с системой.

Заявка включает заключенный с дольщиком договор, персональные данные дольщика и сведения о приобретенной доле.

К заявке прилагаются:

электронная копия или электронный договор;

дополнительное соглашение к договору;

договор о переуступке прав требований;

договор о передаче доли в многоквартирном жилом доме или документ, подтверждающий расторжение договора.

Также в новой редакции изложены правила ведения единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве.

Пользователями системы являются:

застройщики;

уполномоченные компании;

местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов, городов областного значения.

Уполномоченная компания в течение шести рабочих дней с даты получения разрешения на привлечение денег дольщиков либо гарантии Единого оператора направляет в системе заявку для регистрации сведений об объекте строительства многоквартирного жилого дома (объект) в электронной форме в местный исполнительный орган по месту нахождения объекта.

Заявка уполномоченной компании включает следующие сведения и документацию об объекте:

наименование объекта;

местоположение объекта;

положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

разрешение на привлечение денег дольщиков или гарантия Единого оператора;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

квартирограмма объекта;

технические характеристики объекта.

МЧС

Сейсмотренажеры включили в Перечень материально-технического оснащения строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным подразделениям и подведомственным государственным учреждениям МЧС.