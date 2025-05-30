Правила ведения реестра госимущества: внесены изменения

Министр финансов приказом от 21 мая 2025 года внес изменения и дополнения в Правила ведения реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок правил – Правила ведения реестра государственного имущества, включая порядок взаимодействия государственных органов и представления пользователям сведений из него.

Кроме того, дополнен дополнительный подраздел, в котором содержатся различные динамические показатели, необходимые для решения государственных задач, подпунктом, включающим дополнительные сведения об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.