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Законодательство РК

Сотрудница банка обманула казахстанцев на 35 млн тенге

Сотрудница банка обманула казахстанцев на 35 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 16:31 Фото: Zakon.kz
В Аягозе работник банка оформляла на клиентов товарные кредиты и перечисляла деньги на свой счет. Ее приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы. Подробностями этой истории поделились в Департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника службы пробации Аягоза Ермека Калиева, 24-летняя жительница города, являясь работником банка, оформляла товарные, денежные кредиты на клиентов банка.

"Девушка подавала онлайн-заявку для оформления кредитов. Оформив нужную сумму, она переводила деньги на свой банковский счет, клиентам же сообщала, что им было отказано в оформлении кредита. На жителей города оформляли товарные кредиты на сумму от 200 тыс. до 2 млн тенге. Таким образом, девушка обманула 29 жителей Аягоза, причинив им материальный ущерб на общую сумму более 35 млн тенге", – рассказал Калиев 1 марта 2024 года.

Суд признал ее виновной по ст. 190 ("Мошенничество") УК РК и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

"Учитывая, что осужденная имеет трех несовершеннолетних детей, исполнение наказания было отсрочено на один год шесть месяцев".Ермек Калиев

Он уточнил, что осужденная состоит на учете службы пробации города Аягоз, с ней постоянно ведется работа психологического и воспитательного характера.

"Она трудоустроена, из получаемой заработной платы оплачивает иски".Ермек Калиев

29 января 2024 года стало известно, что бывшего сотрудника Kcell объявили в розыск. Он подозревается в киберограблении на 35 млн тенге.

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