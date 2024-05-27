Перечисляя зарплату, бухгалтеры в Павлодарской области присвоили себе 27 млн тенге

Бухгалтеры незаконно перечисляли деньги на свои счета в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Хищения продолжались с 2021 по 2023 год. Женщины также вносили деньги на счета недействующих сотрудников, после чего их обналичивали, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Свою вину задержанные признали полностью и не оспаривали. Ущерб, причиненный государству, оплатили в полном объеме.

Одной из них назначено наказание сроком три года и шесть месяцев ограничения свободы, вторую приговорили к шести годам заключения, однако суд постановил данное наказание считать условным.

В настоящее время женщины находятся под контролем в службе пробации Щербактинского района, им необходимо еженедельно приходить на регистрацию и отчитываться о своем поведении, соблюдать порядок и условия наказания, выполнять обязанности, установленные судом.

Согласно приговору, им запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью.

Ранее бухгалтеры нескольких школ в Актобе перевели на свой счет 22 млн тенге.