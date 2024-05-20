Порядок выдачи карты "Ата жолы" для этнических казахов изменили в Казахстане
Поправками предоставление карты исключено из услуг госкорпорации "Правительство для граждан", поскольку это не является государственной услугой.
Предоставление карты "Ата жолы" осуществляется принципом одного окна через загранучреждения и мобильное приложение E-Qonaq – Qutty meken.
Помимо этого внесены дополнения, которыми расширяются обязанности местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения.
Так, теперь местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления для проверки на наличие компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации, в том числе о принадлежности к террористическим или экстремистским организациям посредством АИС "Кандас", должен направить запросы в:
- территориальные подразделения органов внутренних дел;
- органы национальной безопасности соответствующих регионов.
При этом сотрудник местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения самостоятельно проверяет на наличие компрометирующих сведений через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.
В свою очередь, территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности в течение пяти рабочих дней после дня получения документов этнических казахов направляют в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения информацию о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации, в том числе его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.
После генерации ИИН местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение трех рабочих дней принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении карты "Ата жолы" в АИС "Кандас" и посредством ИС "Құтты мекен" уведомляет заявителя о своем решении.
Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления информации от территориальных подразделений органов внутренних дел и органов национальной безопасности на основании принятого решения выдает карту "Ата жолы" по утвержденной форме посредством ИС "Құтты мекен", либо после прибытия заявителя нарочно.
Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.
Мы подробно рассказывали, кому и на каких условиях начали выдавать карту "Ата жолы" в июле прошлого года.