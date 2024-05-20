Порядок выдачи карты "Ата жолы" для этнических казахов изменили в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 15 мая 2024 года внесла изменения в Правила предоставления карты "Ата жолы" для этнических казахов, проживающих за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Поправками предоставление карты исключено из услуг госкорпорации "Правительство для граждан", поскольку это не является государственной услугой.

Предоставление карты "Ата жолы" осуществляется принципом одного окна через загранучреждения и мобильное приложение E-Qonaq – Qutty meken.

Помимо этого внесены дополнения, которыми расширяются обязанности местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Так, теперь местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления для проверки на наличие компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации, в том числе о принадлежности к террористическим или экстремистским организациям посредством АИС "Кандас", должен направить запросы в:

территориальные подразделения органов внутренних дел;

органы национальной безопасности соответствующих регионов.

При этом сотрудник местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения самостоятельно проверяет на наличие компрометирующих сведений через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

В свою очередь, территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности в течение пяти рабочих дней после дня получения документов этнических казахов направляют в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения информацию о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации, в том числе его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.

После генерации ИИН местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение трех рабочих дней принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении карты "Ата жолы" в АИС "Кандас" и посредством ИС "Құтты мекен" уведомляет заявителя о своем решении.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления информации от территориальных подразделений органов внутренних дел и органов национальной безопасности на основании принятого решения выдает карту "Ата жолы" по утвержденной форме посредством ИС "Құтты мекен", либо после прибытия заявителя нарочно.

Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.

Мы подробно рассказывали, кому и на каких условиях начали выдавать карту "Ата жолы" в июле прошлого года.